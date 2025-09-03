ÃÏµå¤ÎÆâÉô¤Ï¡Ö¥É¥í¥É¥í¤Î±ÕÂÎ¡×¡Ä¡ª Åö»þ¤Î¡Ö¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿¡×¥É¥¤¥Ä¿Í³Ø¼Ô¤Î¡ÖÂçÈ¯¸«¡×¡ª
2025Ç¯8·î25Æü¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê
¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò ¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ Âç³ØÃÏµå²Ê³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù
¤ÎÂè1´¬¡¢Âè2´¬¤¬¾å°´¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ëÃÏµå³Ø¶µ²Ê½ñ
¡ØUNDERSTANDING EARTH¡Ù(8th edition)
¤òÁ´3´¬¤Î¹½À®¤ÇËÝÌõ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè1´¬¤ÈÂè2´¬¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥È¥Æ¥¯¥È¥Ë¥¯¥¹¤«¤é¡¢¥Þ¥ó¥È¥ëÂÐÎ®¤Ê¤ÉÃÏµåÆâÉô¤ÎÆ°¤¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß¤À¤µ¤ì¤ë²Ð»³¤äÃÏÁØ¡¢´äÀÐÊÑÀ®¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Î¸ÇÂÎÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤¬¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè3´¬¤Ç¤Ï¡¢Âçµ¤¡¦³¤ÍÎ¤ÎÂç½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤äÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´Ø¿´»ö¤Ç¤¢¤ë²¹ÃÈ²½¡¢¥Þ¥¯¥íÅª»ëÅÀ¤Ç¤È¤é¤¨¤¿µ¤¸õÂçÊÑÆ°¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤ÎÉ½ÁØÉôÊ¬¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃæ¿´¤Ë³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢´ðÁÃ¤«¤éÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ø¤Ó¤¿¤¤¹â¹»À¸¤äÂç³ØÀ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÀìÌçÅª¤ÊÃÏµå²Ê³Ø¡¢ÏÇÀ±²Ê³Ø¡¢ÃÏ¼Á³Ø¤Î²Ê³Ø½ñ¤òÃÎ²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÎÉ¼Á¤ÊÆþÌç½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆËÜ½ñ¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡£
²æ¡¹¤¬½»¤àÃÏµå¤Î¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò ¥¢¥á¥ê¥«ÈÇ Âç³ØÃÏµå²Ê³Ø¤Î¶µ²Ê½ñ Âè1´¬¡Ù(¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹)¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¤à¤¯¡§ÃÏµå¤ÎÀ®ÁØ¹½Â¤¤ÎÈ¯¸«
¸ÅÂå¤Î»×ÁÛ²È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤òÅ·³¦¤ÈÌ½³¦¤ËÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¾å¤²¤ë¶õ¤ÏÆ©ÌÀ¤Ç¸÷¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹±À±¤òÄ¾ÀÜ´Ñ»¡¤·¡¢ÏÇÀ±¤ÎÆ°¤¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÏµå¤ÎÆâÉô¤Ï°Å¤¯¡¢¿Í´Ö¤¬¤Î¤¾¤¸«¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÌÌ¤¬¿Ì¤¨¤¿¤ê¡¢Ç®¤¤ÍÏ´ä¤¬Ê®¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¤¤Ã¤È¡¢²¿¤«¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Þ¤«¤éÌó100Ç¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤¿¡£¸÷¤ÎÇÈ(´äÀÐ¤òÆ©²á¤Ç¤¤Ê¤¤)¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëÇÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤¬ÃÏµåÆâÉô¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤À¡£
ÃÏ¼Á³ØÅª¤ÊÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÈ¤¤´äÀÐ¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Àî¤ÎÉ¹¤¬³ä¤ì¤¿¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶Æ°¤¬ÅÁÇÅ¤·¤ÆÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ¿ÌÇÈ(seismic waves¡¢¡ÖÍÉ¤ì¡¦ÃÏ¿Ì¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥®¥ê¥·¥ã¸ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ë)¤òÃÏ¿Ì·×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀºÌ©¤ÊÁõÃÖ¤ÇµÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¼Á³Ø¼Ô¤Ï¿Ì¸»¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤¬Ä¶²»ÇÈ¤äCT¥¹¥¥ã¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤ò²èÁü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏµå¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤òÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
19À¤µªËö¤ËÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÃÏ¿Ì·×¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬½é¤á¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏµåÆâÉô¤¬ÁÈÀ®¤Î°Û¤Ê¤ëÆ±¿´±ß¾õ¤ÎÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µå·Á¤Ë¶á¤¤ÌÀ³Î¤Ê¶³¦¤Ç³Ö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿(¿Þ1.8)¡£
ÃÏµå¤ÎÌ©ÅÙ
ÃÏµå¿¼Éô¤ÎÀ®ÁØ¹½Â¤¤¬¥É¥¤¥Ä¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ½é¤ËÄó¾§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÃÏ¿Ì¥Ç¡¼¥¿¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î19À¤µªËö¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÇÀ±¤¬¤³¤ì¤Û¤É½Å¤¤¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¤³¤ì¤Û¤É¹âÌ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò²òÌÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Êª¼Á¤ÎÌ©ÅÙ¤Ï¤¿¤ä¤¹¤¯»»½Ð¤Ç¤¤ë¡£¤Ï¤«¤ê¤Ç¼ÁÎÌ¤ò·×Â¬¤·¤ÆÂÎÀÑ¤Ç³ä¤ì¤Ð¤è¤¤¡£ÊèÀÐ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÖÖ¾´ä¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌÅª¤Ê´äÀÐ¤ÎÌ©ÅÙ¤Ï2.7g/cm3ÄøÅÙ¤À¡£ÃÏµåÁ´ÂÎ¤ÎÌ©ÅÙ¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤ì¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤¯¤ËÆñ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¥¨¥é¥È¥¹¥Æ¥Í¥¹¤ÏÁá¤¯¤âµª¸µÁ°250Ç¯¤Ë¡¢ÃÏµå¤ÎÂÎÀÑ¤òÂ¬¤ëÊýË¡¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ1680Ç¯º¢¤Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Î°ÎÂç¤Ê²Ê³Ø¼Ô¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤¬¡¢ÊªÂÎ¤òÃÏÉ½¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë½ÅÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃÏµå¤Î¼ÁÎÌ¤ò»»½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¤ÎËüÍ°úÎÏÄê¿ô¤òÂ¬Äê¤·¤¿åÌÌ©¤Ê¼¼Æâ¼Â¸³¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¥ã¥ô¥§¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤è¤êÊä´°¤µ¤ì¤¿¡£¥¥ã¥ô¥§¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ï1798Ç¯¡¢ÃÏµå¤ÎÊ¿¶ÑÌ©ÅÙ¤òÌó5.5 g/cm3¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÊèÀÐ¤Î²ÖÖ¾´ä¤Î2ÇÜ¤È»»½Ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ë¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Ï¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ê´äÀÐ¤À¤±¤«¤é¤Ê¤ëÏÇÀ±¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¤³¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
²ÖÖ¾´ä¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÈÌÅª¤Ê´äÀÐ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¥·¥ê¥«(SiO2¡¢¥±¥¤ÁÇ¤È»ÀÁÇ¤«¤é¤Ê¤ë)¤òÂ¿¤¯´Þ¤ß¡¢Ì©ÅÙ¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¯¤Æ3g/cm3¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£²Ð»³¤Ë¤è¤êÃÏÉ½¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ëÅ´¤ËÉÙ¤ó¤À´äÀÐ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï3.5g/cm3¤È¤¤¤¦¹âÌ©ÅÙ¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î´äÀÐ¤Ç¥¥ã¥ô¥§¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÃÍ¤Ë¶á¤¤Ì©ÅÙ¤ò¤â¤Ä¤â¤Î¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î¿¼Éô¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾å¤ËºÜ¤Ã¤¿Êª¼Á¤Î½ÅÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´äÀÐ¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤¬Áý¤¹¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°µÎÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢´äÀÐ¤Ï²¡¤·½Ì¤á¤é¤ì¤ÆÂÎÀÑ¤¬¸º¾¯¤·¡¢Ì©ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Ï¡¢¤³¤Î°µÎÏ¤Î±Æ¶Á¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ô¥§¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Î»»½Ð¤·¤¿Ì©ÅÙ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¥Þ¥ó¥È¥ë¤È³Ë
Æ§¤ß¤·¤á¤¿ÃÏÌÌ¤Î²¼¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î³°Â¦¡¢ÂÀÍÛ·Ï¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ÃÏµå¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¿ÂÀÍÛ·Ï¤Î¤«¤±¤é¤Ç¤¢¤ëð¨ÀÐ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤À¡£
Èà¤Ï°ìÉô¤Îð¨ÀÐ¤¬Å´¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î½Å¤¤¶âÂ°¤Î¹ç¶â(º®¹çÂÎ)¤«¤é¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ì©ÅÙ¤¬8g/cm3¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿(¿Þ1.9)¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¸µÁÇ¤ÏÂÀÍÛ·ÏÁ´°è¤ËÈæ³ÓÅªËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Ï1896Ç¯¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤Ê²¾Àâ¤òÄó¾§¤¹¤ë¡£
²áµî¤Î¤¢¤ë¤È¤¡¢½ÅÎÏ¤Ë¤è¤êÃÏµåÆâÉô¤ÎÅ´¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬Ãæ¿´Éô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¹âÌ©ÅÙ¤Î³Ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Ë¥±¥¤»À±ö¤ËÉÙ¤ó¤À´äÀÐ¤Î³Ì¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Èà¤Ï¤³¤Î³Ì¤ò¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö³°Èï¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÃ±¸ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Þ¥ó¥È¥ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Ï¤³¤Î²¾Àâ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¥ã¥ô¥§¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Î»»½Ð¤·¤¿ÃÏµå¤ÎÊ¿¶ÑÌ©ÅÙ¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë2ÁØ¹½Â¤¤ÎÃÏµå¥â¥Ç¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¡£¤³¤Î²¾Àâ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Å´¤È¥Ë¥Ã¥±¥ë¤«¤é¤Ê¤ëð¨ÀÐ¤ÎÂ¸ºß¤âÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Îð¨ÀÐ¤ÏÃÏµå¤Ë»÷¤¿ÏÇÀ±(Ê£¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤)¤Î³Ë¤ËÍ³Íè¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÊÌ¤ÎÏÇÀ±¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤ËºÕ¤±¤ÆÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Ì·×(Èà¼«¿È¤â1¼ïÎàÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë)¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿ÌÇÈ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Î²¾Àâ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£½é´ü¤Î·ë²Ì¤«¤éÃæ¿´Éô¤ËÆæ¤ÎÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Èà¤Ï¤³¤ì¤ò³Ë¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç°ìÉô¤ÎÃÏ¿ÌÇÈ¤Î¼±ÊÌ¤Ë¤Ï¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤é¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í2¼ïÎà¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤á¤¬ÁÂÌ©ÇÈ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÊª¼Á¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê½Ì¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¸ÇÂÎ¡¦±ÕÂÎ¡¦µ¤ÂÎ¤ÎÃæ¤òÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬ÑòÃÇÇÈ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿Ê¹ÔÊý¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾¤ËÊª¼Á¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡£ÑòÃÇÇÈ¤¬ÅÁÇÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÑòÃÇÎÏ¤ËÄñ¹³¤ò¼¨¤¹¸ÇÂÎÃæ¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¼ï¤Î±¿Æ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äñ¹³¤Î¤Ê¤¤¶õµ¤¤ä¿å¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®ÂÎ(±ÕÂÎ¤äµ¤ÂÎ)Ãæ¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
1906Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃÏ¿Ì³Ø¼Ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥ª¡¼¥ë¥À¥à¤¬¤³¤Î2¼ïÎà¤ÎÃÏ¿ÌÇÈ¤Î·ÐÏ©¤Î¼±ÊÌ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÑòÃÇÇÈ¤¬³Ë¤òÅÁÇÅ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÃÏµå¤Î³Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤½¤Î³°Â¦ÉôÊ¬¤Ï±ÕÂÎ¤Ê¤Î¤À¡£¤À¤¬¤³¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É°Õ³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Å´¤Ï¥±¥¤»À±ö¤è¤ê¤âÍ»ÅÀ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ÛÊª³Ø¼Ô¤Ï¥»¥é¥ß¥Ã¥¯(¥±¥¤»À±ö¤¬¸¶ºàÎÁ)¤ÎÍÆ´ï¤ËÍ»¤±¤¿Å´¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êÃÏµå¿¼Éô¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢Å´¡Ý¥Ë¥Ã¥±¥ë¹ç¶â¤òÍ»¤«¤¹¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¤¬¡¢¥±¥¤»À±ö´ä¤¬ÍÏÍ»¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥ô¥£¡¼¥Ò¥§¥ë¥È¤Î¶µ¤¨»Ò¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¥Ù¥Î¡¼¡¦¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Ï¡¢1914Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥À¥à¤Î´ÑÂ¬·ë²Ì¤ò³Î¤«¤á¡¢³Ë¡Ý¥Þ¥ó¥È¥ë¶³¦¤Î¿¼¤µ¤¬Ìó2890km¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤¤È¤á¤¿(¿Þ1.8»²¾È)¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÃÏµå¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÏÇÀ±¡×¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¿Í½÷À³Ø¼Ô¤¬¡ÖË½¤¤¤¿¡×ÃÏµåºÇ¸å¤ÎÆæ¡ª