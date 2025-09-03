１３日に開幕する世界陸上東京大会の日本代表が２日、発表され、星稜高校２年の清水空跳（そらと）選手（１６）が初選出された。

清水選手は７月の全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）の男子１００メートル決勝で、１８歳未満の世界記録となる１０秒００で優勝。世界選手権の参加標準記録をクリアした。家族など関係者からは喜びと期待の声が上がった。（阿部友志）

金沢駅近くですし店「あかめ寿し」を営む父の正雄さん（４９）は、仕込み作業の合間にＳＮＳやインターネットで代表の発表を見守った。息子の名前を見つけると、思わず「よし！」と拳を握り、従業員と喜びを分かち合っていた。店に駆けつけた常連客からも「おめでとう」と祝福の声をかけてもらったという。

清水選手は４月にサウジアラビアで行われたＵ―１８アジア選手権で優勝した後、「日本代表を目指す」と家族に伝え、世界での活躍を意識し始めたという。正雄さんは「選ばれたからには今できる最高の走りをしてほしい。プレッシャーに負けるなと伝えたい」と笑顔でエールを送った。

星稜高の陸上部顧問・西野弥希（みき）さん（４８）は、Ｕ―２０オリンピックの育成合宿で英国から帰ってきたばかりの清水選手の体調が心配といい、「疲労がけがにつながらないように世界陸上に向けて調整していく」と、万全のサポートに取り組むという。

清水選手は２０、２１日に国立競技場（東京）で行われる男子４００メートルリレーに、桐生祥秀選手（日本生命）やサニブラウン・ハキーム選手（東レ）らと共に出場する見込みで、西野さんは「リレーの流れを作る役割がある１走が向いている。フレッシュさを生かしてチームに良い風を吹かせてほしい」と期待を込めた。