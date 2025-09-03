「がんばれ」と言わないで、このまま受け入れてほしい。双極性障害の人が周囲に求めていること

心の病は、診断も治療もむずかしい場合があります。なかでも困難なのが、専門家でも「うつ病」との見極めに悩むという「双極性障害」です。この2つの病気は似ているようで、その原因や治療法はまったく違います。

そのため、治療をしていてもうつ病がなかなか治らない場合、じつは双極性障害だったというケースもあります。双極性障害になると、家族や信用、財産、そして最悪の場合は命まで失うほどの深刻な事態に陥ることもあります。ですから、一刻も早く手を打つことが大事です。

そこで、この連載では『新版 双極性障害のことがよくわかる本』（野村総一郎監修、講談社刊）から、正しい診断と治療を受けるための知識を、全10回にわたって解説していきます。今回は、日常のなかで、本人や周囲ができることについてお伝えします。

【連載】双極性障害のことがよくわかる 第10回

『本来の自分はどんな人？ 双極性障害になる前の自分を見つめ直すことが治癒への近道』より続く。

双極性障害の人が「してほしいこと」を理解するのが大事

双極性障害の人は、身近な人との関係がギクシャクしがちです。周囲の人は、病気についての理解不足から、本人との関係を壊さないように、「してほしくないこと」「してほしいこと」を知っておきましょう。

とかく周囲の人がしてしまいがちなのは、本人を腫れ物のように扱うこと。トラブルがあっても、感情的にならず、病気の症状だと理解できれば、対応も変わってきます。また、本人も安心して治療が続けられるのは、周囲の理解と協力があるからこそです。

【本人が言ってほしくないこと、してほしくないこと】

●躁のとき

・言うことすべてを信じないで

・「困った人ね」「本当にできるならすごいけどね」「なに言ってるの」なんて、バカにしないで

・腫れ物にさわるようにおそるおそる接しないで

●うつのとき

・以前したことを責められるのはつらい

・「〇〇しなさい」「〇〇すればいいのに」なんて命令しないで

・「元気になれ」「やる気を出せ」「しっかりしろ」と言われても、それができないからつらい

・同情などしてほしくない

●いつでも

・「がんばれ」なんて言わないで

・家族どうしで責めあわないで

・からかわないで

・無視しないで

【本人が言ってほしいこと、していこと】

●躁のとき

・躁になっていることを注意してほしい

・ふだんと同じように接してほしい

・声を荒らげずに接してほしい

・破滅的なことをしようとしていたら、止めて入院など、治療を受けさせて

・私の気持ちを落ち着かせてほしい

●うつのとき

・「自分自身を責めないで」「以前にもよくなったじゃない」などと励ましてほしい

・話を聞いてほしい

・私の病気を恥と思わないで

・世話をやいてほしい

・ただいっしょにいてくれればいい

●いつでも

・安全を確保してほしい

・忍耐強く接してほしい

・受け入れてほしい

再発しやすい双極性障害の予兆にはどんなものがある？

双極性障害は、とても再発率が高い病気です。そのため、再発を予防するとともに、再発の予兆をできるだけ早くとらえ、適切な治療をすることが求められます。

再発の予兆は、本人にしかわからないものと、周囲が気づくものがあります。昨日まで普通に生活していた人が、急にうつ状態になったり、うつ状態の人が一夜明けたらパワー全開の躁状態になっていることも。もし、どちらかが予兆に気づいたら、できるだけ早く受診することが大切です。

とくに躁状態は、そのまま放っておくと、症状が激しくなり、周囲の説得に耳を貸さなくなります。薬も飲まず、さらに症状を悪化させてしまう人もいます。

あらかじめ病気の予兆を知っておき、こんな症状が出たらすぐに受診する、と医師と約束しておくのも一方法です。本人が気づいたら薬を飲むなどの対応をしましょう。再発の予兆には本人が気づかないものもあるので、周囲も注意しています。休養できるよう職場や家庭での工夫も必要です。

【再発の予兆】

●躁の予兆

（本人）

・アイデアがどんどん湧く

・なんでもできそうな気がする

・他人より優れていると思う

・幸福感と爽快感に満ちあふれる

・眠る時間が勿体ない

（周囲）

・お金を使いまくる

・じっとしていない

・おしゃべり

・非現実的なことを言う

・なにもなくても大笑いする

●うつの予兆

（本人）

・おもしろいことがなくなる

・疲れがなかなかとれない

・動くのがおっくうになる

・考えがまとまらない

・不安感や恐怖感がふくらんでくる

（周囲）

・仕事の能率が落ちる

・話をしなくなる

・食欲が落ちる

・体調不良を訴える

・身だしなみがだらしなくなる

家族や周囲の見守りが、双極性障害の治療を続ける力に

うつや躁の症状があると、家族や周囲の人はたいへんな迷惑を被ることがあります。家族に暴言を吐いたり、社会的信用を失墜させるような行動をしてしまう場合も少なくありません。

それに巻き込まれる家族にしてみれば、症状が治まったら、それまでの本人の行動を批判し、反省を促したいという気持ちが出てきたとしても当然です。しかし、それは逆効果なのです。

躁のときに起こした問題を、いちばん反省しているのは本人です。そのうえ、周囲から責められると、一気にうつに転じ、場合によっては自殺に走る危険性もあります。

双極性障害の人が自殺を踏みとどまっているのは、家族に迷惑をかけたくないという思いです。家族が、治療を続ける支えになっていることを忘れないでください。

また、双極性障害の人がうつや躁の状態になると、仕事上でミスが目立つようになります。とくに躁状態では慎重さを欠くことから損失を出すこともめずらしくありません。家庭では疲れているだけにみえても、職場ではより症状が目立ちやすい場合もあります。

もし、職場の人が同僚のうつや躁の症状に気づいたら、まず上司に相談し、本人に産業医や専門医への受診をすすめてもらいます。たいていは「自分は病気ではない。疲れているだけ」などと否定しますが、「疲れがとれるかもしれないから」と強くすすめます。家族に連絡をして、一緒に受診してもらうのもよいでしょう。

医師の診断の後、休職か、働きながら治療するかを決定します。本人が「会社に迷惑がかかるから、急に仕事を休めない」と言う場合、安心して休職するよう、上司が説得するとよいでしょう。ただし、本人に働く気を失わせるような言い方は避けます。

このように、大事な家族や同僚が双極性障害に苦しんでいたら、周囲で見守る人間としてすべきことは、病気の症状にふりまわされることではなく、治療の協力者になることです。

