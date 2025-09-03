「子どもが念願の志望校に合格しました」投稿、どうコメントする？…OKコメントとNGコメントをご紹介！
誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。
「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」
こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。
SNSでのコメントの良い例と悪い例
元の投稿
子どもが念願の志望高校に合格しました！
子どものこれまでのがんばりを思い出して、思わず涙が出てきます。なかなか模試でいい成績が出せなかったり、志望校を決める時に親子喧嘩になって三者面談になったり、ぎりぎりでインフルエンザにかかってしまったりしたことを思い出しています。
あのいろいろながんばりや親子での四苦八苦のすべてが、今につながっているのだと思います。本当によくがんばったね。
NGコメント
おめでとうございます！ うちの子もなかなか成績がふるわなくて、インフルエンザにかかったりもしましたが、親子でがんばって○○高に合格できた時は本当に嬉しかったです。
（後半が自分語りになってしまっており、話をとられたように感じられてしまいます）
OKコメント
本当におめでとうございます！ お子さん、本当によくがんばりましたね。○○さんもお疲れさまでした。親子で受験をがんばってこられたこれまでの思いが伝わってきます。念願の高校生活、楽しんでくださいね。
（相手の思いに寄り添い、共感を伝えつつねぎらっており、嬉しいコメントです）
元の投稿
○○に合格しました！
仕事の合間を縫って、ずっと勉強を続けていた○○。
今回、とうとう検定試験に合格できました。今年の目標としていたので本当に嬉しいです。
学んだことは仕事で発揮していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします！
〈合格写真〉
NGコメント
おめでとうございます。○○って難しいんですか？ 合格率、けっこう高いと聞いたことがあるんですが……
（喜んでいるのに水を差すのは、相手の感情を害するだけです）
OKコメント
本当におめでとうございます！
忙しい仕事の合間を縫って勉強を続けられてきたことに、尊敬の念を禁じ得ません。
○○、実務に使えそうですよね。さすがです。これからも担当は□□さんにお願いしたいと強く感じました。
（相手を認める言葉掛けにより、今後の仕事関係にもプラスに働く良いメッセージです）
メッセージの送信時に意識すべきこと
メッセージの発信を考える際に、IメッセージとYouメッセージを意識するといいかもしれません。
Iメッセージとは、その名の通り私を主語として、相手と対等な立場で自分の考えを主張できる会話表現です。一方、Youメッセージとは、あなたを主語として命令や非難などをする際に使われます。
Iメッセージは相手を尊重しながら自分の考えを主張でき、対等な立場で円滑なコミュニケーションが可能になります。一方Youメッセージは、相手を責める印象が強くなり、関係が悪化する可能性もあります。
相手にメッセージを伝えたい時には、Iメッセージの形で伝えるよう意識するといいでしょう。
Youメッセージ
「なぜ○○しないんですか？」
「○○すべきではないでしょうか」
Iメッセージ
「○○していただけると嬉しいです」
「○○されると悲しいです」
