研ナオコ、美川憲一セレクトの“ツンツン”バッグに笑顔「斬新で個性的」「美川さんらしい（笑）」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が、3日までに自身のブログを更新し、親交の深い歌手・美川憲一（79）から贈られた“ツンツン”デザインのバッグを紹介した。
【写真】「個性的！」美川憲一からの贈り物の“ツンツン”バッグ
研は「かわいいバッグ」と題してブログを更新。「美川憲一さんにいただいたツンツンのバッグ 使わせていただいています」と切り出し、真っ赤な立体的デザインのバッグを掲げる写真を公開。「この色は私に似合うからと美川さんが選んでくださいました」「美川さんと色違いです」と明かし、「有難う御座います」と感謝をつづった。
この投稿にファンからは「バッグもドラマのナオコさんも可愛い」「さすがは美川憲一さん」「世界で1つバッグのよう」「斬新で個性的」「美川さんらしい（笑）」「何色違いなんだろう？」など、絶賛やユーモアあふれるコメントが寄せられている。
