　歌手でタレントの研ナオコ（72）が、3日までに自身のブログを更新し、親交の深い歌手・美川憲一（79）から贈られた“ツンツン”デザインのバッグを紹介した。

【写真】「個性的！」美川憲一からの贈り物の“ツンツン”バッグ

　研は「かわいいバッグ」と題してブログを更新。「美川憲一さんにいただいたツンツンのバッグ　使わせていただいています」と切り出し、真っ赤な立体的デザインのバッグを掲げる写真を公開。「この色は私に似合うからと美川さんが選んでくださいました」「美川さんと色違いです」と明かし、「有難う御座います」と感謝をつづった。

　この投稿にファンからは「バッグもドラマのナオコさんも可愛い」「さすがは美川憲一さん」「世界で1つバッグのよう」「斬新で個性的」「美川さんらしい（笑）」「何色違いなんだろう？」など、絶賛やユーモアあふれるコメントが寄せられている。