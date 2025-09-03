スズキ アドレス125｜Suzuki Address 125

新型アドレス125はシートを開けずに給油できる新機構を採用

スズキが、原付二種（50cc～125cc以下）クラスの新型バイク「アドレス125」を9月10日より発売する。

アドレスは、軽量の車両重量と、スリムな車体に加え、キビキビとした加速性能により、通勤のストレスが少なく、“通勤快速”の愛称を持つシティコミューターシリーズ。

2022年10月に登場した先代のアドレス125に続き、今回の新型モデルでは、街になじむ丸みを帯びたデザインを継承しつつ、フロントポジションランプやリヤコンビネーションランプのデザインを刷新。外観により洗練された印象を与えている。ボディカラーは全4色が設定された。

装備面でも大幅なアップデートが図られた。新たに、シートを開けずに給油可能なフューエルリッド付き燃料タンクを採用。燃料タンク容量は従来の5.0Lから5.3Lに増加し、シート下収納スペースも21.8Lから24.4Lへ拡張された。さらに、フロントポケットや荷物フックの仕様も見直され、使い勝手が一段と向上している。

エンジンまわりでは、始動方式を常時かみ合い式に変更し、エンジン始動時の静粛性を高めた。また、カムシャフトの改良により、低中速域でのトルクがより力強くなっている。加えて、新設計のフレームを採用したことで、さらなる軽量化と取り回し性の向上も実現した。

新旧アドレス125比較。左が2022年モデルで、右が2025年モデル

シートを開けずに給油できるフューエルリッド付き燃料タンクを新採用

新型アドレス125の年間販売目標台数は5000台と、先代の9500台からは大きく引き下げられたものの、価格は28万500円（税込）と据え置きに近い。装備と性能の進化を考えれば、非常にコストパフォーマンスの高い1台と言えるだろう。

“通勤快速”らしい実用性と走行性能を両立させた新型アドレス125は、これからも働く社会人にとって頼れるパートナーとなりそうだ。

SPECIFICATIONS

スズキ アドレス125｜Suzuki Address 125

ボディサイズ：全長1880×全幅690×全高1155mm

シート高：770mm

装備重量：108kg（燃料・潤滑油・バッテリー液含む）

総排気量：124cc

エンジン：空冷2バルブ単気筒SOHC

最高出力：6.2kW（8.4PS）/6500rpm

最大トルク：10Nm（1.0kgf-m）/5000rpm

燃料タンク容量：5.3L

燃費（WMTCモード）：53.4km/L（1名乗車時）

乗員：2名

価格：28万500円（税込）

新型アドレス125「ソリッドアイスグリーン」カラー