学生にも蔓延る”統一教会組織”…安倍政権のプロパガンダとなった「自主的デモ活動」の知られざる実態

大学生遊説隊UNITE（ユナイト）という団体

聴講する学生にとって身近な問題だと感じてもらうために、同世代のかかわりについても話した。

「2016年1月、国際勝共連合大学生遊説隊UNITE（ユナイト）という団体が全国各地で街頭演説を始めました。当時の社会の状況としては、安全保障関連法案に反対する学生団体『SEALDs（シールズ）』が世間の注目を集めており、選挙権年齢が18歳に引き下げられる法改正後、最初の選挙である参院選を夏に控えていました。

その参院選で共産党が野党統一候補を立てることに初めて同意し、政権与党である自民党が共産党を脅威と感じていた時期です。それまで共産党は全選挙区に候補者を立て、結果として野党は共倒れを起こしていました。ある意味、自民党を利する存在でもあったわけです。

ところがこの時、共産党が野党統一候補1本化に同意したことで、初めて共産党が自民党にとって脅威となったわけです」

ユナイトメンバーのほとんどが2世信者だった

「そんなタイミングで保守派の大学生たち、ユナイトが街頭演説やデモを始めました。その主張内容は『安保法案賛成』『憲法改正支持』『共産党反対』『安倍政権支持』の4つでした。ユナイト側は、これは自然発生的に全国へ広がった保守系の大学生の自主的な運動であり、統一教会を母体とする反共組織の国際勝共連合の下部組織ではなく、学生による自主独立組織であると言い張っていました」

「ところが、自民党のネットメディア局長などを歴任した平井卓也衆院議員が、2016年5月末に渋谷で行われたユナイトの最初の大規模なデモ行進を『保守派の学生が憲法改正支持のデモ』と報じたテレビ東京のニュースを引用し、フェイスブックに『あまりこういうデモは報道されませんが、学生はシールズというイメージは間違いです』という投稿をしました。そのことで『ユナイトの結成や活動には政権の意向が働いているのではないか』との疑念を抱きました。

そこで詳しく取材すると、勝共連合の遊説隊長が演説を仕切り、ユナイトメンバーのほとんど全員が2世信者であること、全国の教団施設でユナイト参加への研修が行われており、遊説現場では毎回、教団幹部が指導していることが判りました。

現場取材の成果から、保守派の学生が自主的に政権を支持する活動を行う状況を最も欲していたのは安倍政権であり、その目的は印象操作による世論誘導ではないかと『週刊朝日』へ寄稿しました」

