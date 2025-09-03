韓国で「土葬文化から火葬文化」への変化はどのように起きていったのか

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

ビジネスと法整備

市民団体に集まる人々が各界の代表者であるのには、理由がある。

一つには火葬化やそれに伴う葬礼サービスは新システムを必要とするからである。土葬文化から火葬文化へ、葬儀の場が自宅から斎場へという急激な変化は、新しい文化を担うビジネスチャンスも豊富にあることを意味している。そこには法制の見直し、忌避される施設に反対する住民問題など、解決すべき問題が山積している。

興味深かったのは、大学（日本でいう短大・専門学校）や大学校（4年制大学）、さらには大学院で死や葬送を学び「葬礼指導者」を養成するコースや学科ができたことだ。葬儀業者は「葬礼指導者」と呼ばれ、私の出会った人々は、新文化の学習をするため大学院へ通っていた。人々を誘導するには“権威”も必要であるからだ。

とにかく葬礼が変わるので、火葬炉の動かし方から、式次第、人の動線まで極めねばならない。ソウル市の火葬場で働いていた人が大学教授になったり、私の本が韓国語に翻訳され教材になったりしたこともあった。それは、ひとつの国が、土葬文化から火葬文化へと急激に塗り替えられていったということである。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」