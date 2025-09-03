意外と知らない、韓国のお墓に起きていた「大変化」の正体

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

過渡期には、既存の法律が変化に追いつかず、新たな葬送に関する規定も急がれた。

韓国では、墓地を管轄する保健福祉部が動いた。2007年4月「葬事等に関する法律」の改正案立法予告を出し、「自然に親和的な葬法」を盛り込んだ改正法案を国民に告知し、5月に国会を通過した。

これまで法の外でおこなわれてきた散骨を含め、自然に親和的な葬法を積極的に導入することが改正法案に盛り込まれている。

樹木葬の導入は、法律用語で「自然葬制度」といい、「自然葬」とは、「火葬した遺骨を樹木、花草、芝生などの周辺または下に埋めるか撒いて葬事することをいう」と規定。いわゆる日本のように遺骨を埋めれば樹木葬、撒けば散骨という既存の法律の抜け穴を通るような解釈ではなく、樹木葬を自然親和的葬法と位置づけて積極的に導入し、木の周辺および下に、遺骨を埋めても、撒いても良いという考えだ。

個人および家族単位で、面積が100平方メートル未満の樹木葬区域は、申告は必要だが私的に設置することができる。それ以外は、商業主義的な私設墓地の乱立を防ぐため、公共性、永続性、安全性を考え、許可制となった。中でも30万平方メートル以上の山林で造成された自然葬区域を「自然林」といい、山林庁や地方自治体長が運営することになる。自然葬区域には故人、遺族名などを記した標識以外は、何も設置することができない。

これまで、韓国の葬墓文化は速いスピードで変化していると言い続けてきた。2006年9月29日、国会本会議で医療法人の付帯事業を許容する内容の医療法一部改訂法律案が通過した。翌年4月施行。改正案は、医療法人が、高齢者医療福祉施設、斎場、駐車場、休憩・飲食店ほか各種便宜施設を運営できるように明示した。大学病院では、すでに斎場、駐車場、コンビニなどを運営しているが、改正案が国会を通過することによって、すべての病院が「斎場経営」などの付帯事業をおこなえるようになった。

