行ってみたい「高知県の星空スポット」ランキング！ 2位「四万十川 河口周辺」を抑えた1位は？
潮騒が響く海岸沿いでは、星が降り注ぐような夜空が広がっています。夜の風と星の光に包まれる時間を堪能できるのが、この地ならではの魅力です。
All About ニュース編集部は8月13〜15日の期間、全国10〜60代の男女214人を対象に「星空スポット（中国・四国地方）」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好き＆行ってみたい高知県の星空スポット」ランキングを紹介します！
2位：四万十川 河口周辺／41票2位にランクインしたのは、四万十川 河口周辺です。県西部を流れる四国最長の川で、山間をゆったり流れる清らかな大河と豊かな自然を満喫できます。
河口付近には星空観測広場も。歩道には太陽光を吸収して発光する蓄光石が埋め込まれていて、地面にきれいな星空が浮かび上がります。天と地の両方の星空を楽しめる絶景スポットです。
回答者からは「四万十川から星が見たいから」（40代男性／沖縄県）、「雰囲気が素敵なため一度は行ってみたいと思うから」（40代男性／東京都）、「有名なスポットの為」（30代男性／青森県）といったコメントが寄せられています。
1位：桂浜／56票1位にランクインしたのは、桂浜です。坂本龍馬の像が立つ、高知を代表する景勝地。
周辺は桂浜公園として整備され、日本の渚100選や四国八十八景にも選出。また、月の名所としても知られており、幻想的な雰囲気の中で星空を楽しめます。
回答コメントでは「有名な観光地で、海からパワーをもらえそうだから」（30代女性／静岡県）、「坂本龍馬が見た景色を見たいから」（30代女性／大阪府）、「桂浜の海と星空を一緒に見てみたいから」（30代女性／広島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)