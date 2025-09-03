「OSO18は足が速かったんだわ、とにかく。」…実際に”目撃した”酪農家が証言する「牛を襲う怪物クマ」の形相

道東を恐怖と混乱に陥れた「牛を襲うヒグマ」の正体とは? ハンターの焦燥、酪農家の不安、OSO18をめぐる攻防ドキュメント『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』。

追うハンター、痕跡を消すヒグマ、そして被害におびえる酪農家の焦燥をつづり、ヒグマとの駆除か共生かで揺れる人間社会と、牛を襲うという想定外の行為を繰り返した異形のヒグマがなぜ生まれたのか、これから人間は変貌し続ける大自然とどう向き合えばいいのか。『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』から抜粋・再編集してご紹介！

山の神を「怪物」に変貌させたのは大自然か、それとも人間か？

『「牛を襲うヒグマ」OSO18捕獲のための日々…カメラが捉えた驚きのデータから見えてきた“ヒグマたちの習性”』より続く

OSO18の襲撃

6月24日午前9時

上茶安別牧野で牛の死骸を発見。真新しい様子から、襲撃は早朝だと思われた。

同日午前10時

上茶安別牧野から南に2kmの地点で、OSO18とみられるヒグマが走り去る姿を、酪農家・村上圭磨が目撃。軽トラに乗って牧野へ被害を確認しにいく途中だった。

「速かったんだわ、とにかく。背中を丸めて、走っていった。軽トラの音が聞こえたから、それに驚いてバーッと逃げたんだと思う。毛づやはよくなかった。牧野に行って、集まっていた仲間に、いまクマ見たわって話したら、『そんなに遠くに行くわけねえべ』って言われたんだけど、後になって、やっぱりあれOSOだったかもしんないって話になった。なにか、人間をおっかながってる気がしたな」

6月25日午前6時

さらに南に8kmくだった地点で、背こすりする様子をトレイルカメラが撮影。体毛のDNAからOSO18と確認された。警戒心の強いOSO18が初めて日中に捉えられた。

南へ向かう怪物

7月1日夜10時過ぎ

上茶安別牧野に再来する様子がトレイルカメラで捉えられた。

7月14日

東阿歴内牧野でOSO18のものとみられるヒグマの足跡を藤本たちが発見。

7月30日午前5時

釧路町オタクパウシで捕獲。

6月24日に上茶安別牧野で牛を襲ったあと、OSO18は7月1日に一度、その現場に戻ったが、それ以外の痕跡は、ひたすら南へ向かっていたことを示していた。ほかのオスのヒグマが密集する森を通って、まるでライバルから逃げるように、南下していたのだ。例年の行動圏を通りながらこの間、牛は1頭も襲っていなかった。

なぜOSO18は牛を襲わなかったのか。あるいは襲えなかったのか。

