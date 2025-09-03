ハウステンボス「ミッフィーのハロウィンイベント」開催へ！ パレードやお菓子がもらえるスペシャル企画を実施
長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、10月3日（金）〜11月3日（月・祝）の期間、最高にかわいい「ミッフィーのハロウィンイベント」を開催する。
【写真】こわーいけどかわいい！ おばけミッフィーが登場
■初実施の企画が満載
今回開催される「ミッフィーのハロウィンイベント」は、ミッフィーをテーマにしたエリア“Miffy Wonder Square ミッフィー・ワンダースクエア”と共に、ハロウィンを楽しむ期間限定のイベント。
ヨーロッパの街並みで行う「ミッフィー・ハロウィンパーティー・パレード」は、王冠を被ったミッフィーとメラニーがキャンディやかぼちゃで彩られた新フロートに乗って登場。パレード中、アムステルダムエリアで一時停車し、ミッフィーデザインのキャンディがもらえるトリックオアトリートタイムも初実施される。
また、オランダの街並みとブルーナカラーで彩られた世界が広がるミッフィー・ワンダースクエアでは、「おばけミッフィー・グリーティング」を開催。こわーいおばけに大変身していたずらをしようとしているキュートなおばけミッフィーと、心ときめく写真撮影が楽しめる。
さらに、バスケットを持ってハウステンボスのショップを巡りながらお菓子をゲットするイベント「トリックオアトリート・スペシャルラリー」も実施。今年は初めてミッフィーのデザインのバスケットが登場し、ここでしか手に入らないミッフィーデザインのお菓子などが配布される。
