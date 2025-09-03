空に浮かぶ雲に、先に逝ったたくさんの死者たちを見る…『Cloud on the 空き家』という不思議なタイトルに込められた思い

若さを失うことは、少しも寂しいことではないの──小池昌代さんによる最新小説『Cloud on the 空き家』が話題を呼んでいます。執筆の経緯や、英語と日本語がまざった不思議なタイトルの由来をめぐってご寄稿いただいたエッセイ「本の名刺」（『群像』2025年9月号より転載）を特別にお届けします。

雲と死者

いつからか、空の雲に惹かれるようになった。ちなみに今日の雲は入道雲で、青空にもくもく、微動だにしない。しかし雲によっては微妙に位置を動かし、わずかに流れていくものもある。その驚くべき遅さは、ミリ単位といってよく、たいへんに豪奢なものだ。たったそれだけのことに心がいやされる。そういう自分に、ふと思うのだ。雲を見るのは傷ついた人である、傷を負った人だけが、雲の魅力を知るのではないか、と。

ほとんど変化をしていないように見えて、実は変化しているもの、これからいかようにも形を変えるもの、そして、中空にただ浮かび、人間の生活には、まるで頓着しないもの。そういう雲をわたしは好む。

緩慢な遅さを蓄えた雲が、自分のえぐれた傷のうえを均すように移動していく──そう感じるだけで、実は傷は傷のまま、修復されるようなことはないのであるが、一瞬、なだめられたように錯覚するのは、錯覚でもしなければ、生きていくのが、しんどいからだ。

かつて山村暮鳥という詩人がいて、おうい雲よ、と雲に呼びかける詩を書いた。続きは、「いういうと／馬鹿にのんきさうぢやないか／どこまでゆくんだ／ずつと磐城平の方までゆくんか」。『雲』という詩集に入っていて、詩人の死後に刊行された。

この詩だけが、ばかに有名になったような気がするが、わたしも子どもの頃、教科書で読んだ。その頃はただ、呑気な詩だとしか、思わなかった。日々、新陳代謝の活発な子ども（わたし）は、こんな悠長さには、つきあってはいられない。雲に呼びかけているこの人は、引退した老人に違いないと思っていた。わたしは、びゅんびゅん、あたりじゅうを飛ばして生きていた。

それではさて、年齢を重ねた今、この詩が好きになったかといえば、そういうことはない。ただ、読むと、無性に悲しくて、やりきれないような気持ちになる。雲に呼びかける行為、それ自体に、今のわたしは、呑気さでなく、流れ出すしかない悲しみのようなものを感じる。

山村暮鳥のことは実はよく知らない。ただ、興味深い詩人人生を送った人であることはわずかに知っている。40歳で死んだ。「雲」はもうすぐ死ぬ人が書いた1編なのである。詩集には「序」がついており、そこには、「詩が書けなくなればなるほど、いよいよ、詩人は詩人になる。／だんだんと詩が下手になるので、自分はうれしくてたまらない。」などという言葉がある。

『Cloud on the 空き家』のクラウドとは、空に浮かんでいる、あの雲のことである。同時に、書いたもののデータをインターネット上に保管・管理する、あのクラウドのことも、念頭にあった。ちょうど使っているクラウドのアイコンがまさに雲で、インターネットの上空に、書いたものが浮かんでいるイメージをわたしは持っていた。コンピュータ関連の概念に、こうして自然と通底するものがあることには、いつも、すくわれている。

こうした「雲」を取り巻く概念が、さまざまなものを、この小説のなかへ引っ張ってきた。ここ数年のうちに、わたしは両親を続けて亡くし、いい年をしながら、「ついにみなしごになった」という感慨を持っていた。空がいきなり広々とした。わたしは悪い娘だったので、父にも母にも、むごい言動をしたという後悔がある。それがいつまでも消えてなくならない。

母が死んだあと、母の夢を見た。母が、誰の子かはわからないが赤ん坊を抱いて、家から出てくる。わたしはそれを見ているが、母からはわたしが見えない。赤ん坊も母も笑っていた。わたしはその赤ん坊が自分であるような気がしたり、いや、よその子でもあるように、思われたりした。いつまでも忘れがたい夢だった。

昔の人は、死人を焼いた煙が、やがて雲になると考えていたようである。親ばかりでなく、わたしはこの数年のあいだ、これまで経験したことのないほどの死者をみおくった。友人、知人、元夫、たくさんの詩人たちも逝った。本書を書くあいだ、雲を介して彼ら死者たちと、交信していたのではないかとわたしは思う。

『Cloud on the 空き家』とは読みにくい書名だ。theをザと読むか、ジと読むのかを、作者のわたしもいまだに迷う（どっちでもよい）。ある日、これが、ぽんと塊となって現れ、連作最初の一編になった。いじれない言葉というものがあるが、英語と日本語という接続の悪さにもかかわらず、それぞれが強力にくっついてしまい、わたしのなかで、切り離すことができなくなった。

長く、詩を書いたり読んだりしてきたことの因果か、時々、わたしには、詩や詩人を厭い、憎むような気持ちが湧くことがあった。そういうとき、詩を捨てようと思うのだが、なかなか捨てられず、そしていつしか詩だけでなく、和歌に惹かれるようになっていた。

雲に惹かれるようになった理由も、よくわからないが、和歌に惹かれたわけもよくわからない。それでも、和歌と雲とは、時空間に浮かぶ感じがどこか似ている。そのなかに、言葉の意味以上の記憶の総体を、蓄積している感じも、よく似ている。

主人公わか子は、敗者の気配を漂わせた初老の女である。和歌の好きなわか子と作中で呼ばれている。東京に生まれながら東京が生きづらくなり、この地を近い将来、出ていかざるを得ない彼女は、女乞食か流浪の民か。

わたしは明恵とか、西行、長明、良寛などの浮遊する魂を持つ歌人が好きで、彼らの面影をわか子に背負ってもらおうとしたのだったが、その手前でわか子はこときれる。人は死ぬ。しかし歌のいくつかは読み継がれて、妖怪さながら時空を越えて生きていくのだ。そのとき歌は雲のようだし、歌を読むわたしも、一時的には傷も悩みも忘れ、雲のようなものとして、この世に浮いているに違いない。

