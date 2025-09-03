職場で学校で「チームワークが苦手な人」へ、コミュニケーションの”つらさ”をやわらげるための「技法」「アイデア」「ヒント」

職場、家庭、趣味やコミュニティでのつきあいで避けては通れないコミュニケーション。「うまく意思疎通できない」「認識がすれ違っている」「話がかみ合わない」といった経験はないだろうか――。

「コミュ障のかたまり」を自認する大学教員の横道誠とYouTuberのだいまりこは、それぞれのコミュニケーション困難を乗り越えるべく、さまざまな工夫を日々実践している。驚くべきことに、ふたりはコミュニケーション困難に対して、自力のみで克服するのではなく、他者との関係性の中で「他力」的に解決しているという。

本記事では、8月25日発売の『空気が読めない大学教員と自己嫌悪のYouTuberはみずからのコミュニケーション困難にどう向きあってきたか』（翔泳社）のエッセンシャルな箇所を抜粋し、前中後編の３回にわたってお届けする。後編では「お互いがリスペクトしあえるようになる――学術研究の技法」に関する知見をご紹介。

どうしてもっとお互いのことを尊重できないのだろうか

みなさんも、大学に通ったことがある人は心当たりがあるんじゃないかと思うんですけれども、大学生になると、それまでとは違った感じで教員たちから対応されますよね。日本では小学生は児童と言われて、中学生・高校生は生徒と呼ばれて、大学生は学生と呼ばれます。学生は、学術的共同体としての大学の一員として、リスペクトされる存在なわけです。いずれにしても、子ども扱いされなくなります。

ただ、それは完全なリスペクトになっていないことも多いのです。私が大学生だったとき、教員が学生をからかいながらいじろうとしたりとか、意地悪な質問をしたりとか、学生の態度が気に入らないということでハラスメント的な言動をするのを、折々体験しましたし、そのたびに疑問を感じました。

学術の世界で生きるようになって、感心したことのひとつに、寛容さがあります。私は学会での口頭発表や論文で成功して、いろんな人から見こまれて、研究者としての道を順風満帆に歩んでいけたら最高だなと思っていたので、失敗に対する恐れが大きかったんです。ですが、たとえ大失敗をした場合でも、一回だけで見捨てられることはあまりなかったです。長い目で見てくれる人が多くいました。自分たちも失敗を重ねながら成長してきたからでしょう。とはいえ、そんななかで、やはり失敗を過度に責める人がゼロだったわけでもないので、どうしてもっとお互いのことを尊重できないんだろうかとよく思っていました。

お互いが紳士淑女の関係としてリスペクトしあうという礼儀作法

最近の私は他者の信念や意見に敬意を払うことが、非常に大事なことだと改めて思っています。ヨーロッパに行くと、大学教授たちは貴族に準じるような存在として扱われています。

海外旅行をするときや、外国のサービスに登録するときに、自分の称号を入力しますね。一般の男性はMr.、一般の女性はMs.、修士号を持っていたらMaster、博士号を持っていたらDr.、教授のポストについていたらProf. のようにです。ここから、学術的な称号がかつての貴族の階級のように機能していることが、透けて見えます。学術世界の外でも、貴族的な文化が広がっています。〈Ladies and Gentlemen〉が交流するわけです。お互いが紳士淑女の関係としてリスペクトしあうという礼儀作法が、定着しているのです。

いずれにしても、ヨーロッパの人たちと研究活動をしていると、相手の人格や思想に対して、最大限の敬意を払いながら、粘り強く意見交換をしていく姿勢が、際立っているように感じます。そのような態度で私たち日本人もふだんから交流してはどうでしょうか、というのが、私なりの提案になります。

どんな人でも誰かにとっては大切な人

もっとも、そういうふうな態度ゆえに困難が生じるという問題もあります。たとえば、そのように振るまっているから、素朴な心情のやりとりとかがやりづらくなるかもしれません。ちょっとした気遣いとか、ちょっとしたじゃれあいみたいなものから距離を置くようになっていき、鉄面皮の人と化す。権威主義にからめとられてしまって、自分たちはエリートであり、一般人とは違うんだという思いから傲慢になっていくという人もいます。一見すると非常に丁寧な印象なんだけど、慇懃無礼なだけだと明らかになる瞬間もあります。

というわけで、アカデミックな領域でおこなわれている対話の世界から良質な部分、うまみの部分だけを私たちの日常に輸入できれば良いんじゃないかなと思ったりします。

リスペクトを日本語で言うと「尊敬」「尊重」「敬意」あたりですけれども、そういうふうなことを案外、多くの人が忘れてるんじゃないかと思います。職場で同僚がお互いにリスペクトするのが当たり前ですけど、それがしばしば消滅することによって、職場内のハラスメントが発生したりすることも珍しくありません。しかし当たり前のことですが、どんな人でも誰かにとっては大切な息子や娘だったり、大切なお父さんお母さんだったり、大切な兄弟姉妹だったり、大切な友人知人だったりするわけですから、リスペクトされてしかるべき存在なわけです。

求められるディフェンス能力

ここからは、私が研究者として実践していることについて、かんたんに説明したいと思います。まず研究者になると、研究会や学会で発表します。そこでは、ディフェンス能力を発揮する必要があります。

みなさんも、たとえばＳＮＳを見ていたりとか、ネット記事を見ていて、「これちょっと胡散臭いな」とか気づくことがありますよね。そのネット記事やＳＮＳを発信している人ほどの学識や情報の持ち主ではないかもしれないけど、怪しいところなんかには嗅覚が働くわけです。

私が学生にプロの論文を読ませたり、呼んできた研究者のプレゼンに意見を求めると、学生たちはきわめて巧みに議論の弱点や急所を突きます。でも彼らに「自力でレポートや卒業論文を書いてみて」と求めたら、だいたいの学生はまともなものをすぐには作れない。他者の弱点や急所はよく見えるんだけど、自分の弱点や急所を克服しながら創造的なアウトプットを生産するには、相当訓練しなければいけないわけです。

おまえが死ぬか、俺が死ぬかの決闘になる

私自身も実際に訓練して、ディフェンス能力を鍛えながら、自分を研究者として養成していったんです。そうすると今度はローカルルールとの戦いになる。それぞれの学会とか、学術誌に独自の理屈や伝統があって、論文を投稿しても、査読されて修正の要求を受けとり、加筆修正によって応答していかなければならない。

国内外のさまざまな研究者とも、交流してきたんですけれども、海外の人が相手だと、さっき言ったように、お互いに貴族同士のようなものなんだということを意識しながら、絶対に相手を貶めないような仕方で行動することを心がけてきました。「それを破ったら、おまえが死ぬか、俺が死ぬかの決闘になる」という心構えです。

研究を進める上で、研究費が必要になりますから、助成金に応募します。いちばん知名度の高い日本学術振興会の科研費という助成金の場合、原資は国民の税金ですし、大学から支給される応募不要の研究費にしても原資は学生たちの授業料などです。ですから、それに対するリスペクトにも似た感謝の気持ちが大事になってきます。そのリスペクト的精神に支えられて、自分たちのブランドをみずから毀損しないように、研究不正から距離を置く。つまり盗用、剽窃、捏造などをしないように心がけていくことが、絶対的な倫理として存在します。

著者プロフィール

横道誠（よこみちまこと）

一九七九年、大阪市出身。京都府立大学文学部准教授。自助グループ主宰者。専門は文学・当事者研究。著書に『みんな水の中――「発達障害」自助グループの文学研究者はどんな世界に棲んでいるか』（医学書院）など多数。

だいまりこ（代麻理子）

一九八五年、神奈川県川崎市生まれ。YouTubeチャンネル「未来に残したい授業」主宰。編著書に『９月１日の君へ――明日を迎えるためのメッセージ』（教育評論社）。

