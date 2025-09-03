Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¸¡±Ü¤Î¼ÂÂÖ¡×¡Ä¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤«¤éÊ¼»Î¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ò¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀï¾ì¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢µ®»Ö½ÓÉ§¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤Ï½ñÀÒ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
ËèÆüÀïÃæ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤È¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÒÆâ³°¤Ç¤Î¸¡±Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂçËè¡¦ÅìÆü¤¬ÊóÆ»¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤È¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¡¿»£¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ËÆâºß¤¹¤ë±£ÊÃ¤µ¤ì¤¿»ö¼Â¤òÀººº¤·¡¢»ë³ÐÅªµÏ¿¤È¤·¤ÆËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»î¤ß¤ë¡£
ÂçËè¡¦ÅìÆü¤Î»æÌÌ¤Ë½é¤á¤Æ¡ÖÎ¦·³¾Ê¸¡±ÜºÑ¡×¤Î³è»ú¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1937Ç¯7·î15Æü¤ÎÍ¼´©¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö»öÊÑÈ¯²ÐÅÀ¡¦Î¶²¦ÉÀ¤Î¹Ô·³¡×¤Ê¤É2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ÙÆáÃóÆÖ·³»ÊÎáÉô¸¡±ÜºÑ¡×¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏµ¡´Ø¤Î¸¡±Ü¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüÃæÀïÁèËÖÈ¯°Ê¹ß¡¢Î¦·³¾Ê¡¢³¤·³¾Ê¤Î¸¡±Ü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ÊóÆ»¼Ì¿¿¤Î¸¡±Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¡¢¤Ä¤Þ¤ê1939Ç¯5·î¤ËËþ½§¹ñ¤È¥â¥ó¥´¥ë¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤Î¹ñ¶ÃÏÂÓ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó»ö·ï¤«¤é¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸½ÃÏ¸¡±Üµ¡´Ø¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶¯¸¢¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó´ØÅì·³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜËÜÅÚ¤Ç¤â¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËÖÈ¯¤È¶¦¤Ë¡¢Î¦·³¾ÊµÚ¤Ó³¤·³¾Ê¡¢ÆâÌ³¾Ê¡¢¾ðÊó¶É¡¢¤µ¤é¤Ë¿·Ê¹¼ÒÆâ¤Î¸¡±Ü¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê1¡Ë¸¡±Ü¤È¡ÖÉÔµö²Ä¡×¼Ì¿¿
¼Ì¿¿¸¡±Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÂçËè¡¦ÅìÆü¤Ç¤Ï¡¢³°ÃÏ¤ÎÆÃÇÉ°÷¤¿¤Á¤¬»£±Æ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¬¤¬¡¢Ï¢ÍíÁ¥¤ä¶õÍ¢¤ÇÂçºåËÜ¼Ò¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ÆÊÝ´É¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÈÌ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Í¥¬¤òÂçËè¼Ì¿¿Éô¤Ç¸½Áü¡¢¾Æ¤Áý¤·¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¡¢À¾Éô¡¢ÃæÉô¤ÎÊÔ½¸¶É¤Ë³Æ°ìËç¡¢Î¦·³¾Ê¤Þ¤¿¤Ï³¤·³¾Ê¡¢ÆâÌ³¾Ê¡¢Æâ³Õ¾ðÊóÉô¤Ë³Æ°ìËç¤¬¡¢Îó¼ÖÊØ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¡£ËèÆüÀïÃæ¼Ì¿¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Â¤ê¤À¤¬¡¢·ûÊ¼Ââ¤äÆÃÊÌ¹âÅù·Ù»¡¡ÊÆÃ¹â¡Ë¤Î¸¡±Ü¤ò¼õ¤±¤¿À×¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÆüËÜËÜÅÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ì¿¿¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë³¤³°¤Î¸½ÃÏµ¡´Ø¤Ç¸¡±Ü¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÌÀ¼£´ü¤«¤é¡¢ÆâÃÏ¡¢³°ÃÏ¤òÌä¤ï¤º¡¢³ÆÃÏ¤ÎÍ×ºÉ»ÊÎáÉô¤¬¼Ì¿¿¤ä³¨ÍÕ½ñ¤Ê¤É¤ò¸¡±Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1930Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸¡±Üµ¡´Ø¤âÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»ÙÆáÇÉ¸¯·³¤ä´ØÅì·³¡¢ÂæÏÑ·³¡¢ÆîÊý·³¤Ê¤É¡¢·³Éô¤Î¸¡±Ü¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·Ê¹¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Í¥¬¤òÌ©Ãå¼Ì¿¿¤ä¾ÆÉÕ¼Ì¿¿¤Ë¸½Áü¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¼Ì¿¿ÂæÄ¢¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Ì¿¿ÂæÄ¢¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤¤°õ¤Ç¼Ì¿¿Éô¤¬¼õÍý¤·¤¿ÆüÉÕ¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»£±Æ·îÆü¡¢¾ì½ê¡¢»£±Æ¼Ô¤Ê¤É¤Î¥á¥â¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìµþËÜ¼Ò¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ì¿¿»ÈÍÑ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤ÎÀÖ¤¤°õ¡¢µö²Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÎ¦·³¾Ê¸¡±ÜºÑ¡×¡Ö³¤·³¾Êµö²ÄºÑ¡×¡Ö¾ðÊó¶É¸¡±ÜºÑ¡×¤Ê¤É¤ÎÀÖ¤¤°õ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼ÒÆâ¤Ç¼Ì¿¿¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÊÝÎ±¡×¤Ê¤É¤Î°õ¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢µö²Ä¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤Ë»ÈÍÑ¶Ø»ß¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·Ê¹¼Ò¤Î¼Ì¿¿ÂæÄ¢¤Ë¸¡±Ü¤ÎÍÌµ¤ò¼¨¤¹ÀÖ¤¤°õ¤ò²¡¤¹¤ä¤êÊý¤¬ºÇ½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËèÆüÀïÃæ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËþ½§»öÊÑ¡×¤ÎÂæÄ¢¤¬5ºý¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¥¸ÝÊö»ö·ï°Ê¹ß¡¢¡Ö¸¡±ÜºÑ¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËèÆüÀïÃæ¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÄÁ¤·¤¤¼ê½ñ¤¤Î½ñÎà¤Î¼Ì¤·¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¤Ï½ñÀÒ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤È¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÈÖ¹æ¤ËÀÖ±ôÉ®¤Ç¡û°õ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¤Î¤Á¤Î¼Ì¿¿ÂæÄ¢¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×Êý¼°¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾Úµò¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î½ñÎà¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö£²¡¥Âç¸ÍÆÖÉí¶áÅ¨Ê¼¥Î·³Åá¥ò»ÉÆÍ¥¥»¥é¥ì¥¿»àÂÎ¡Ê¶ËÈë È¯É½¥»¥é¥ì¥µ¥ë»ö¡Ë¡×¡Ö10¡¥ÊáÎº¥ÎÊáÇû¡ÊÈë¥Ë¥»¥é¥ì¥¿¥·¡Ë¡×¤Î2ÅÀ¤¬¡ÖÉÔµö²Ä¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ëþ½§»öÊÑËÖÈ¯¤ÎÍâÆü¡¢µÈÎÓ¾Ê洮ÆîÉÕ¶á¤ÎÂç¸ÍÆÖ¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Àï¤¤¤ÏÈá»´¤ò¤¤ï¤á¤¿¡£»¦³²¤µ¤ì¤¿Ãæ²ÚÌ±¹ñ·³¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ÓÌî¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¼Ì¿¿ÂæÄ¢¤Ë·ÇºÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ¾¾Î¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼ÒÊó¡×¡Ö²èÊó¡ÊÂçÅì°¡ÀïÁè²èÊó¤Ê¤É¡Ë¡×¡ÖÀ°Íý¡ÊÀ°ÍýÉôµ¼Ô»ÈÍÑ¡Ë¡×¡Ö²ñ¼Ò¡Ê»æÌÌ·ÇºÜ¤ò»Ø¤¹¡Ë¡×¡ÖÆÃÊó¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ÎËèÆü¡Ï¡×¡Ö²ÚÊ¸¡ÎÂçºåËèÆü¡Ï¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¡ÖÂçÆüËÜÀÄÇ¯¡×¡ÖÉØ¿ÍÆüËÜ¡×¤Ê¤É¤Î²¡°õ¤ä¥á¥â½ñ¤¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡½¡½ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆüËÜ·³¤Î¸½¼Â¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæÀïÁè¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡¢¤½¤Î¸å¤Þ¤Ç¡¢ÆÃÇÉ°÷¤Î¿ÍÀ¸¤ä»Å»ö¤«¤é¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ï50ÅÀ°Ê¾å¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ®»Ö½ÓÉ§¡Ê¤¤· ¤È¤·¤Ò¤³¡Ë
°ì¶å¸Þ¶åÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÅìÍÎ»Ë³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø¸å´üÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£Åçº¬¸©Î©Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¿ÀÆàÀîÂç³Ø¶µ¼ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô¾üÂ÷¶µ¼ø¡£µþÅÔÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ë¡¢Åì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¸¦µæ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦É½¾ÝÊ¸²½¸¦µæ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹Ï¢Ë®ÀêÎÎ·³¤È²¬»³¡Ù(ÆüËÜÊ¸¶µ½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò)¡¢¡ØÄë¹ñÆüËÜ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡Ù(Ãæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò)¡¢¡Ø¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¼ýÍÆ½ê¡Ù(¹ñºÝ½ñ±¡)¡¢¡ØÆüÃæ´Ö³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀï¸å»Ë¡Ù¡ØËþ½§¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ù(°Ê¾å¡¢µÈÀî¹°Ê¸´Û)¡¢¡ØÅì¥¢¥¸¥¢Î®¹Ô²Î¥¢¥ï¡¼¡Ù(´äÇÈ½ñÅ¹)¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡ØÀïÁèÆÃÇÉ°÷¤Ï¸«¤¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
