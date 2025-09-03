熱帯低気圧が台風に発達し、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。

【写真を見る】【台風情報】台風のたまごが台風15号に近く発達 沖縄と九州に接近で雨と風はどうなる？今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表

［気象概況］

３日３時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。また、熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。



［雨の予想］



３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部・奄美地方 １００ミリ

その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 １２０ミリ

となる見込みです。



［風の予想］

３日から４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部・奄美地方 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

３日から４日にかけて予想される波の高さ

九州南部・奄美地方 ３メートル うねりを伴う

沖縄地方 ３メートル うねりを伴う



［防災事項］

九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。

■詳しい進路と勢力は

熱帯低気圧 a

2025年09月03日04時15分発表

03日03時の実況

種別 熱帯低気圧

大きさ -

強さ -

存在地域 日本の南

中心位置 北緯22度50分 (22.8度)

東経132度50分 (132.8度)

進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)

03日15時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 南大東島の北約50km

予報円の中心 北緯26度10分 (26.2度)

東経131度05分 (131.1度)

進行方向、速さ 北北西 35 km/h (19 kt)

中心気圧 1004 hPa

中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)

最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)

予報円の半径 100 km (55 NM)

04日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 奄美市の東約90km

予報円の中心 北緯28度35分 (28.6度)

東経130度25分 (130.4度)

進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)

中心気圧 1002 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 130 km (70 NM)

05日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 西日本

予報円の中心 北緯33度50分 (33.8度)

東経132度35分 (132.6度)

進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1000 hPa

最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

予報円の半径 240 km (130 NM)

06日03時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯37度00分 (37.0度)

東経146度25分 (146.4度)

進行方向、速さ 東北東 55 km/h (29 kt)

中心気圧 996 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 310 km (165 NM)

07日03時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯37度40分 (37.7度)

東経158度30分 (158.5度)

進行方向、速さ 東 45 km/h (24 kt)

中心気圧 992 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 390 km (210 NM)