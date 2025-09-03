TUY

熱帯低気圧が台風に発達し、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。

【写真を見る】【台風情報】台風のたまごが台風15号に近く発達　沖縄と九州に接近で雨と風はどうなる？今後の進路と勢力を詳しく　気象庁発表

［気象概況］
３日３時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。また、熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。
 

［雨の予想］


３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　九州南部・奄美地方　１００ミリ
その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　九州南部　　　　　　１２０ミリ
となる見込みです。

［風の予想］
３日から４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　九州南部・奄美地方　１８メートル　（２５メートル）

［波の予想］
３日から４日にかけて予想される波の高さ
　　九州南部・奄美地方　３メートル　うねりを伴う
　　沖縄地方　　　　　　３メートル　うねりを伴う

［防災事項］
　九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。

■詳しい進路と勢力は

熱帯低気圧 a
2025年09月03日04時15分発表

03日03時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本の南
中心位置    北緯22度50分 (22.8度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ    北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

03日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    南大東島の北約50km
予報円の中心    北緯26度10分 (26.2度)
東経131度05分 (131.1度)
進行方向、速さ    北北西 35 km/h (19 kt)
中心気圧    1004 hPa
中心付近の最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

04日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    奄美市の東約90km
予報円の中心    北緯28度35分 (28.6度)
東経130度25分 (130.4度)
進行方向、速さ    北 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

05日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    西日本
予報円の中心    北緯33度50分 (33.8度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ    北北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    240 km (130 NM)

06日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯37度00分 (37.0度)
東経146度25分 (146.4度)
進行方向、速さ    東北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    310 km (165 NM)

07日03時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯37度40分 (37.7度)
東経158度30分 (158.5度)
進行方向、速さ    東 45 km/h (24 kt)
中心気圧    992 hPa
最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    390 km (210 NM)