【台風情報】台風のたまごが台風15号に近く発達 沖縄と九州に接近で雨と風はどうなる？今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表
熱帯低気圧が台風に発達し、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。また、強風や高波にも注意してください。
［気象概況］
３日３時の観測によると、熱帯低気圧が日本の南にあって、１時間におよそ２５キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルとなっています。熱帯低気圧は今後２４時間以内に台風となる見込みで、３日は沖縄地方や奄美地方に接近し、４日は九州に接近するおそれがあります。また、熱帯低気圧や台風に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定となるため、雷を伴った激しい雨の降る見込みです。
［雨の予想］
３日６時から４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
九州南部・奄美地方 １００ミリ
その後、４日６時から５日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
九州南部 １２０ミリ
となる見込みです。
［風の予想］
３日から４日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）
九州南部・奄美地方 １８メートル （２５メートル）
［波の予想］
３日から４日にかけて予想される波の高さ
九州南部・奄美地方 ３メートル うねりを伴う
沖縄地方 ３メートル うねりを伴う
［防災事項］
九州南部・奄美地方では４日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒・注意し、九州南部・奄美地方と沖縄地方では４日にかけて、落雷や突風に注意してください。
■詳しい進路と勢力は
熱帯低気圧 a
2025年09月03日04時15分発表
03日03時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 日本の南
中心位置 北緯22度50分 (22.8度)
東経132度50分 (132.8度)
進行方向、速さ 北北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
03日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 南大東島の北約50km
予報円の中心 北緯26度10分 (26.2度)
東経131度05分 (131.1度)
進行方向、速さ 北北西 35 km/h (19 kt)
中心気圧 1004 hPa
中心付近の最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
04日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 奄美市の東約90km
予報円の中心 北緯28度35分 (28.6度)
東経130度25分 (130.4度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
05日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 西日本
予報円の中心 北緯33度50分 (33.8度)
東経132度35分 (132.6度)
進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 240 km (130 NM)
06日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯37度00分 (37.0度)
東経146度25分 (146.4度)
進行方向、速さ 東北東 55 km/h (29 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 310 km (165 NM)
07日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯37度40分 (37.7度)
東経158度30分 (158.5度)
進行方向、速さ 東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 992 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 390 km (210 NM)