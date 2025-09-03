産後ママを襲う「お祝い訪問」がストレスに…あなたの「赤ちゃん見せて」が負担になっているかも

出産直後の「お見舞い訪問」が産後ママの負担に

2025年7月22日放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」で、タレントの藤本美貴さんが「出産1カ月以内に友達に会いに来てほしくない」と発言し、ネット上で共感の声が相次いでいる。

出産直後の慣れない育児、ボロボロの身体と心。そんな中での“お祝い訪問”は、実は多くの母親にとって大きな負担となっている――。

同番組では、視聴者ママから寄せられた「育児中に言われてモヤッとした言葉」について出演者たちが語り合った。

横澤夏子さんは「“ちっちゃいね”という何気ない一言にさえ不安になった」と吐露。産後すぐの繊細なメンタルを振り返った。

さらに藤本さんは「こっちも授乳とか慣れてなくて大変なのに、そろそろ授乳の時間だから早く帰ってほしいと思ってしまう」と明かし、「1カ月以内は会いに来てほしくなかった」と本音をこぼした。

祝福のつもりが、産後ママにとっては負担になっていることも――。

今回は、出産直後の“お見舞い訪問”について、母たちの声を聞いてみた。

出産1ヶ月以内は絶対に来ないでほしい

「空気読んでこないでほしいです…」と話してくれたのは、美憂さん（28歳・仮名）だ。美憂さんは半年前に第一子を出産したばかり。友人たちの中では最初の出産だったようだ。

「和通分娩でしたが、めちゃくちゃ痛くって…出産直後もずっと体調不良で、子どもの世話を見るのがやっと。旦那のご飯を作るのも、家の掃除も無理でした」

また初めての出産で毎日不安だったことやホルモンバランスの乱れもあり「メンタルが弱っていた」と話す。

「ミルクの飲みが悪いと『どこか問題があるんじゃないか？』とネットで調べまくったり、夜や昼寝の時に一緒に寝たらいいのに、ちゃんと呼吸してるか不安でなかなか寝付けず（苦笑）。ただでさえメンタルがよくないのに寝不足も加わって、ちょっと本当に少し病んでたんです」

1日1日を乗り越えるのでやっとだったと話す美憂さん。そんな中、同じ職場で仲が良かった友人3人が「子どもを見に行きたい」と言い出したそうだ。

「全然なにも気にしないで！」と家にきたがる友人に困惑

「正直『は…？』って感じでしたね。2日に1回シャワー浴びられればいい方だし、当たり前にネイルもしてなければ美容院も行っていません。友達はみんな美意識高い系だし、全然会いたくなかったです」

「今はボロボロだからもう少し落ち着いたら」とやんわり断りLINEを入れると、間髪入れずに「全然気にしないで！ 生まれたての赤ちゃんみたい！」と返ってきたようだ。

「部屋も掃除しなくていいし、もちろんすっぴんでいいし、お茶とかも買って行くから、とまで言われたら断りにくい。旦那も『気分転換になるかもよ』と言ってくれたので、その1週間後にきてもらうことにしました」

「何もしなくていい」と言われても本当に何もしない訳にはいかない。重い体を起こし、いつもより入念に掃除をし、美容院には行けなかったが自宅でできるトリートメントをした美憂さん。

「当日はちゃんと化粧をしたんですが、1ヶ月ぶりだったので手順を忘れていました。面倒だったけど『わざわざ集まって会いにきてくれるなんて幸せじゃん』と旦那にも言われ、確かになぁと思ってはいたんですが」

久々の再会に「太った？（笑）」の一言

だが友人たちを招き入れて最初に言われた言葉は「久々」や「元気だった？」でもなく「美憂太ったね！（笑）」だった。

「いきなり体型の話でした。元々、私も含めみんななんでもはっきり言うタイプなので『太った』とか『メイク変だよ』などは言い合っていました。だから別にわざとではないとはわかるんですが、この時ばかりは『なんでそんなこと言うの！』って頭にきちゃって」

また無神経な発言は続いたそうだ。

「頑張って掃除しましたが、それでも毎日の洗濯物やオムツやお祝いのもので溢れていたので『やっぱ子どもいると部屋荒れるよね』『仕方ない！』とフォローしているのか、突っ込んでいるのかよくわからないことを言われました。さらに子どもの顔をみて『可愛い！」と言ってはくれましたが『めっちゃ猿顔！！』とみんなで笑ったんですよ…。新生児の時なんて、みんなそんなもんなのに…」

他にも「小さすぎない？」「ミルクこれしか飲まないで平気なの？」という一見悪気はないが、母親になりたての美憂さんからしたら不安になるようなコメントが多かったようだ。

とにかく傷ついた美憂さんだったが、帰り際には「元気な顔見れて良かった！』と言ってくれたそうで、怒りは収まったとはいうがーー。

「やっぱりホルモンバランスが崩れてしまったのかすごく落ち込んでしまって、なぜか涙が止まらず…。今までなら気にならなかった言葉もあの時はすごく気になっちゃいました」

だが、美憂さんには旦那という救世主がいたのだ。

「旦那は少し歳の離れたお姉さんがいるので、出産時にホルモンバランスが崩れてナイーブになるとか、体がしんどくて家事がきついということを知っていたのでかなり寄り添ってくれました。当たり前に容姿いじりなんてしなかったし、できない家事も手伝ってくれて助かりました」

現在二人目の妊活中だというが、今度はハッキリ「しんどいから来ないでほしい」というと決めているようだ。

「多分、あの時期は何を言われても嫌。本当の理由なんて言わなくても断れば良かった。私ももし友達が出産しても1ヶ月以内とかは絶対に行かないですね。『いつなら遊びに行って良い？』っていう聞き方をしてくれたら気が楽なんじゃないかな」

出産1ヶ月以内の訪問大歓迎の3児のママ

出産直後に会いに来てほしくない人もいれば、会いに来てほしい人もいる。

「私は出産1ヶ月以内でも全然会いにきてほしいです！」

そう話してくれたのは、都内在住の3児の母香奈美さん（32歳・仮名）だ。

彼女は1ヶ月以内の訪問大歓迎で、自宅だけではなく入院中もたくさんの友人が訪れて来たようだ。

「新生児のあの一瞬ってとにかく可愛いじゃないですか♡ すごく仲良い子以外は、さすがに自分から誘いませんが、基本的に『見たい』って言ってくれたら誰でもウェルカムです！」

そう話す香奈美さんだが、第一子出産後は「来てほしくなかった」という。

「とにかく一杯一杯だったから、それどころではないって感じでした。誰かに会うなんていう余裕はない（苦笑）。旦那がすごく忙しい時期で、家事も頼めないし、お互いに実家は遠方。経済的余裕もなかったから、有料サービスにも頼れなかったし…」

1人目はNGだったが2人目以降の訪問はウェルカムだったわけ

そんな香奈美さんは何故二人目以降は“ウェルカム” 状態になれたのだろうか？

「慣れたからです、本当にそれだけ。一人目は何も知らなくてテンパっていたけど、およその流れがわかったので。あとは何より普通分娩だったのを無痛分娩に変えたからですね！ 私の場合は全然違いました！ 産んだ翌日からすっごい元気！ 体の不調がないからかメンタル面も安定していました。太ったとか言われても『人間産んだから仕方ないでしょー』って感じ」

とはいえ友人が出産した際は「基本的に1ヶ月以内は遠慮する」んだとか。

「特に第一子の場合はみんな嫌だろうなぁと。あちらから『来て来て！』だったら良いんですが、こちらから声をかけた場合断れないかもしれないし…。ただ私みたいなタイプもいるので本当に人によるのかも？！」

筆者も2歳の息子がいるが、出産1ヶ月以内の訪問は「嬉しい派」だった。というのも、我が家はシングルマザーなので暇だし孤独だったからだ。

本当に毎日授乳とオムツ替えと寝かしつけと、隙間時間で仕事をしていたので誰かが来てくれるのはすごく息抜きになった。

嬉しい反面、やっぱり全く慣れていない育児と仕事の隙間に掃除をしたり、化粧をして人を待つのは結構重労働だった。悪気はないのだろうが「部屋汚くない？w」「髪めっちゃプリンじゃん！」と言われてしまった時は少し傷ついたのも事実だ。

もし出産直後に赤ちゃんを見に行く際は是非【母親の本音】を聞いて欲しい。

そして見に行った場合は容姿や部屋の状態に関することは絶対に突っ込まないでほしい…。

