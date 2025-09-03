「1000万円貸してほしい」”全女”倒産に立ち会った選手会長の苦悩

話題の新刊『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』（ワニブックス刊)は、デビューから40年を経た今でもなおリングで若手女子レスラーたちの壁として存在感を放つ “暴走女王”堀田祐美子が自らの生い立ちから現在までを綴った１冊である。

団体からの給料の未払いが続き、選手たちの不満が続出していた。選手会長だった堀田が会社側と交渉するも、納得のいく対応がなされない。次々に退団のも続くなか、会社はある話を堀田に持ち掛ける……。

『堀田祐美子デビュー40周年自伝「未完の大器」』(第3回)

ギャラの未払いに選手たちは憤慨

1997年夏、"全女"は、その存在そのものを揺るがす事態に陥っていた。

包み隠さずに言えば、この段階で、4カ月に渡る選手へのギャラの未払いが起こっていた。みんな4カ月もよく我慢をしたと思う。

この時、選手の総意によって、選手会長だった私が、選手代表として会社側と交渉することになった。ところが、何をどう話しても会社側は、ない袖は振れないと開き直るばかりだったが、最終的に"翌週には払う"という話で落ち着いた。

そして迎えた交渉の翌週の7月29日。その日は府中競馬場での野外試合が入っていた。

集合時間が近づくと、選手たちが集合場所である事務所に続々と集まり始める。出発する時間が迫ってきても、会社側はまだ未払いの件を明確にしていなかった。

「ギャラの件がまったく進展しないまま会場に行きたくない」

何名かの選手がそう言い出した。ストライキだった。

言いたいことは痛いほどわかる。みんなにも生活があるのだから、いい加減どうにかしてくれ、というのは悲痛な訴えだった。だが、私はこの時、そんなみんなの気持ちを知った上で自分の気持ちを伝えた。

「会場に行かないっていうのは、待っているファンに申し訳ないと思う。だからこの試合だけは行こう」

それでも、みんなは「行きたくない」と言った。会社側に多少なりともギャラを払うよう約束させ、会場に行くことになった。もしそういった話が何もなければ、選手によるストライキは強行されていたに違いない。

とはいえ、多くの選手たちからすれば、会社と選手の間に挟まれ、選手側だけに立とうとしない私のことは不満だったのだと思う。

「あの頃の堀田さんには、個人的に金銭的な部分も助けてくれる方がいたから、ギャラなんてなくても生活できたんでしょ？」

これはかなり後になってから言われた話だけれど、会社の人たちだって未払いをしたくてしているわけではない。なかには、個人的に消費者金融でお金を借りて、会社にお金を入れている社員もいたのだ。

あの頃、選手会長の立場として、会社からギャラを支払ってもらえなかった選手の皆には申し訳なかったと今でも思っている。

8月には井上京子が、9月には長らく運営側で"全女"を支えてきたロッシー小川さんが"全女"を去って行った。

井上京子は翌1998年1月にネオ・レディースを、ロッシーさんは2月にアルシオンという新団体をそれぞれ立ち上げることになる。この頃から選手たちの"全女"に残るか残らないか。それがハッキリと分かれるようになり、結局、10名以上の選手が"全女"を去って行った。いわゆる大量離脱騒動が起きたのだ。

宙を舞った1000万円

10月に入った頃、会社から「事務所に来てほしい」と連絡があった。

私は何事かと思い、指定された日時に東京・目黒区の事務所に向かい、会長室のドアを叩いた。そして部屋に入った私に、松永高司会長はこんな提案をしてきたのだ。

「このままだと会社が不渡りを出して倒産してしまう。堀田の知り合いにお金を用立てられる人がいると聞いたけど、その人に1000万円を貸してもらえるように頼んでもらえないかな」

ついに来たか、と私は思った。嫌悪感を示す私に、会社は「1週間後にまとまったお金を出してくれる大きな会社と話ができた」という。

「ただ、それまでの間、1000万円があればつないでいけるから、なんとかお願いできないか。当てがあるから、もう"全女"は大丈夫だから」

その話を聞いた時、無知な私は「とにかく"全女"をなくしたくない」の一心だった。もし私が1000万円を出せる人を探してくることで"全女"を存続させられるなら、私はそうしたい、そうしなければならない、と思った。しかし、もしお金を1000万円出したとしても1週間後には戻ってくるのだから、それまでの間、借りるだけ。なんとか1週間をしのげば、私の大好きな"全女"を潰さないでいられる。

私は「わかりました」と答えて、すぐに友人に連絡を入れた。

すぐに友人は私の要望に応じてくれ、私はそのお金を取りに、指定された場所へ向かった。

「このお金は全女に貸すんじゃなくて、ほっちゃんにあげるから、大好きな"全女"を守って」

友人は、私の大好きな"全女"が潰れてしまうかもしれないと知り、"全女"を、私を、助けたいと言ってくれた。

それにしたって1000万円なんて、おいそれと出せる金額ではない。その友人だって、ポンと出してくれたように見えるけれど、本当は命懸けで働いで稼いだお金だ。

友人への感謝と、不甲斐ない"全女"への思いが交差し、私はあることをしたいと思った。

「この1000万円のお金で遊ばせてもらっていい？」

その友人は「何をするんだろう……」という顔をしていたものの、私は10個あった100万円の束に巻かれた帯封を全て引きちぎった。次の瞬間、その1000万円を部屋中に投げた。

部屋いっぱいに、とまではいかなかったが、1000万円が四方八方に広がって宙に舞っている。

私は、泣きながら叫んだ。

「ふざけるな！ ふざけるな！ このお金をどんな思いで稼いだのか。あいつらはわかっているのか！」

それは、私ができる、精一杯の抵抗だった。

泣き叫び疲れた頃、小心者の私は、自分でばらまいたお札を拾い集めながらこんなことも考えていた。

「もし1枚足りなかったらどうしよう……？」

意識下に複雑な心境を抱えたまま、そのお金を"全女"に持参した。私が会長室に入っていくと、そこには松永四兄弟（二男・健司、三男・高司、四男・国松、五男・俊国）が待ち構えていた。

私は紙袋に入った1000万円を高司会長に手渡した。その際、会長は私にこう言った。

「お金ができたらすぐに返すから」

会長は何度もそう強調した。しかし今思えば、この言葉を信用した私がバカだったのだ……。

目の前で告げられた「倒産」

「堀田、事務所に来てほしい」

10月20日のことだった。

私が1000万円を"全女"に渡してから1週間が経つか経たないか。私はまた会長に呼ばれた。私は"全女"の事務所の下にあるカフェテラス・SUN族のドアを開いた。

そこにはまた、松永4兄弟が揃って椅子に腰掛け、私の到着を待っていた。私会長の口から、まさかの言葉が出たからだ。

「当てがハズれた。もう一度、1000万円を貸してほしいと友人に頼んでほしい」

「は？」

い、いったい何を言っているんだ……

「話が違うじゃないですか！ この前、渡した1000万円があれば、"全女"は大丈夫だって言うから貸したんじゃないんですか！ 当てがハズれたって、その方はどうしたんですか！？」

いつになく強い口調で、私は声を荒らげた。すると社長は申し訳ないといった雰囲気でこう言った。

「まだ間に合っていないんだよ。だから、どうしても、もう1000万円が必要なんだ」

そんなことを言われても、私はもう社長の言葉に耳を貸すことはできなかった。

「言えません。お金を用立ててくれた友人だって、どんな思いでその1000万円を稼いだか。そんな簡単に稼げるお金じゃないんですよ。私にはもう（貸してくれとは）言えないです」

あくまで「ふざけるな！」と突っぱねる私に、なおも社長は「そこをなんとか……」という態度を崩さない。挙句の果てには「お願いします！」と四兄弟全員が頭を下げてきた。私は少し情けない気持ちになった。

「ヤメてください。いくら頭を下げられても私にはできません……」

いつのまにか感情が昂ってきて、私はその場で涙を流していた。

「ダメか、ダメか……」

「お願いします！」

時間はもうすぐ、午後3時になろうとしていたその時、事務員が入って来た。

「銀行から電話があって、入金はまだかと言っています。どうしますか？」

その話を聞いて、松永兄弟は涙を流しながら下を向いて座っている私に向かって、さらに頭を下げてくる。

「お願いします、お願いします……」

必死さが伝わる口調だった。

それまでの人生で感じたことのない空気が部屋中に立ち込めていた。

「すみません。もう無理です……」

私は振り絞るようにそう口にした。こんなことになる前に、私は気づくべきだった。"全女"は私が思っている以上に、大変なことになっていたことをーー。

「わかったもういい。倒産だ！ いいな、お前ら！」

一向に進まない話と泣いている私の様子を見かねて、会長が開き直った。

「よく俺たち頑張ったよな。クニ坊、トシ坊。ここまで俺たちは会社を大きくしたんだよな！」

そう言って、あろうことか四兄弟は、お互いに慰め合いを始めてしまったのだ。

目の前で涙を流して下を向きながら座り込んでいる私には、まったく理解ができない行動だった。

しかし、次の瞬間、私は、ちょっと待ってと思った。

“倒産って何？”

"それって私のせい？""私のせいじゃないよね？ "

“私の前でそんなこと言う？”

"すごく嫌な感じなんだけど…… ？"

そう思いながら「なんでだよ……」という言葉が口をついて出たが、下を向き続けるしかなかった。

これ以上ない絶望感が私を襲った。

そんな私の心情にはまったく寄り添う気を見せないまま、松永高司会長の口から衝撃的な言葉が発せられた。

「わかった。もう（倒産だと銀行に）言ってきてくれ。もういい。"全女"は終わりだ！」

翌日、"全女"が事務所で緊急会見を開いた。

会見内容は、前日に2度目の不渡りを出した"全女"が、事実上の倒産をしたことの報告だった。

翌日には「"全女"倒産！」と見出しが朝日新聞に載った。その段階での負債は10億円と公にされた。私が知人に頼んで用立ててもらった1000万円があったところで焼け石に水。どうにもならない負債だった。

