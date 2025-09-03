「薫習」が教えてくれる、人生に大切なこと

大切な誰かが不安を抱え、その気持ちをぶつけてくるかもしれません。けれど感情のまま、同じような態度を相手にぶつけて、事態が収束したことはありますか。

９月になり、暑さは残るものの暦の上では秋を迎えました。新学期が始まる時期でもあり、大人もこどもも、心が不安定な状態になる方がいるかもしれません。

今回は、10回にわたって曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんにご協力をいただき、著書である「禅ごよみ365日」から禅語のメッセージをお届けしています。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

今日の禅語

子育ての“極意”は、親の姿にある

「薫習（くんじゅう）」

手本となる人に長年ついていると、知らぬ間に、そのふるまい、ものの見方、考え方が身に付く。

この禅語を親子関係に引き寄せて考えてみましょう。子どもの手本となるのは、やはり、いちばん身近にいる親です。ですから、まず、親が自分の発言、立ち居ふるまいを律することが必要でしょう。ことこまかに手出し、口出しをしなくても、きちんと日々を生きている姿を見せていたら、子どもにはそれが伝わっていきます。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学名誉教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

