「猛暑の原因はメガソーラー」という噂も出ているが…専門家に聞いた「この暑さはいつまで続くのか」

SNSで拡散されたウワサ

依然として酷暑が続く今年の夏。とにかく暑い――。

8月5日には群馬県伊勢崎市で日本の観測史上最高気温となる41.8度を観測し、翌日には静岡県で41.4度を記録。北海道北見市でも7月24日に道内では異例の39度を観測するなど、全国的に異常な暑さに見舞われた。

気象庁によると、8月の猛暑日は2020年に並んで過去最多となり、9月になっても内陸部では平年より気温の高い日が続く見込みだ。

この記録的な猛暑の原因として、SNSでは“ある投稿”が目立つようになった。防災事情に詳しいライターが明かす。

「この猛暑の原因は『メガソーラーによるものではないか』という説が広まっているのです。メガソーラーのパネルが熱を吸収して放出したり、太陽光を反射することで気温が上昇している、と主張するインフルエンサーもいる」

特に多くの人が指摘していたのが、メガソーラーの乱開発に伴う森林伐採により、冷却機能が失われたことで気温上昇を招いたというものだ。実際、メガソーラー開発による自然破壊が指摘されている北海道は記録的な猛暑となっており、エアコン購入者が相次いだことも話題になった。

メガソーラーの問題は「設置場所」

はたして、本当にメガソーラーがこの猛暑を引き起こしているのだろうか。前参院議員で、防災士・気象予報士のおくむら政佳氏は次のように説明する。

「確かに広大なメガソーラーの近くでは局所的に暑くなることはあるでしょう。メガソーラーの問題は太陽光パネルそのものではなく、設置場所です。森林を大量伐採してメガソーラーを設置すれば、当然ながら環境に悪影響を及ぼします」

とはいえ、あくまでメガソーラーによる影響は局所的なものだと、おくむら氏は指摘する。

では、本当の猛暑の原因は何なのか。

「気圧配置やフェーン現象などいくつかの要因が重なったことで、今夏の猛暑は発生しました。そのベースは地球温暖化です」（おくむら氏）

温暖化の主な原因の一つは、火力発電など化石燃料に由来する温室効果ガスの排出。これを削減するためには太陽光・水力・地熱といった再生可能エネルギーの利用が不可欠となる。

また都市部では、長年にわたり指摘されてきたヒートアイランド現象も猛暑の一因となっている。街路樹の伐採や緑地の減少、高層ビルによる海風の遮断、隙間なく立ち並ぶ建物やエアコンの排熱が都市の気温をさらに上昇させている。

来年以降も暑さ継続、41度もたまたまじゃない

「暑ければ当然エアコンを使いますよね。利用者が増えれば排熱量もエネルギー消費量も増えます。世界的に人口は増加傾向にあり、日本でも東京・大阪といった大都市は人口密集が進んでいます。それに伴い、都市の気温も上昇し続けているんです」（同前）

海沿いにある大都市で発生した熱は逃げ場がなく、内陸へと滞留する。

ただし、地球温暖化問題は一朝一夕に解決するものではない。来年以降も、この異常な暑さと付き合っていかなければならないのだ。おくむら氏が続ける。

「この状況下で『どう生きていくか』を考えることが重要です。たとえば、エアコンの使い方です。使わなければ熱中症のリスクが高まります。しかし、みんなが『暑いね』と言って、各家庭で一部屋ごとに強く冷房を効かせれば、エネルギー使用量が増え、温暖化を加速させます。排熱によって都市の気温もさらに上昇します。そこで室内に断熱を施したり、階下の涼しい部屋に家族で集まって1台のエアコンを効率的に使うなど、工夫が必要です」

外出についても、朝早く出勤したり、買い物や用事は午前中か夕方に済ませるなど、午後の最も暑い時間帯を避ける工夫が求められる。

どうしても外出が避けられない場合には、行政施設などにあるクーリングシェルターを活用したり、日傘や空調服、ネッククーラーなどで自衛したい。

これから先は身近な生活防衛はもちろん、個人でも温暖化対策を考えることが欠かせない。その点について前出の氏はおくむら氏はこう続ける。

「エネルギー消費量が増え、電気代が高騰すればエアコンが使えない家庭も出てきてしまう。そうなればこの酷暑の中、命に関わる状況に陥る方も増えてしまいます。命を守るためにも、温暖化対策を考えなければならないんです。

今年を乗り切れば来年は涼しくなる、ということはありません。猛暑の頻度は異なるかもしれませんが、来年もまた同じような暑さがやってきます。41度、という気温も『たまたま今年だけ』ではなくなっていくのです。人間の身体はそこまで頑丈ではないので引き続き自衛することが不可欠です」

気象庁が発表した9〜11月までの3ヵ月予報によると、全国的に平年よりも気温が高い日が続くという。当面はこの酷暑と向き合わざるを得ない。

続く後編記事『猛暑が引き起こす「いきなり台風」がヤバい…！「発生から２時間で本州上陸」そのとき日本に起きること』では、暑さに起因する別の災害リスクについて詳報する。

