激務すぎる赤沢亮正大臣「体重が５キロ急増」でささやかれる心配の声……歩く時間もなさすぎて

赤沢大臣はまさに石破総理の懐刀

低空飛行の続く石破政権で、一人評価がうなぎ上りしているのが赤沢亮正・経済再生担当大臣だ。トランプ政権とのハードな関税交渉に臨み、相互関税の25％から15％への引き下げに尽力したことが、自民党内でも高く評価されている。自民党中堅議員が明かす。

「スコット・ベッセント米財務長官と親しいコンサルタントの齋藤ジン氏が著した、対トランプ政権の教科書ともいわれる『世界秩序が変わるとき』を読み込んで米閣僚との交渉に臨むなど、ミッションを成功させようという熱意がすごい。先日、石破さんが小泉純一郎さんと会食する際にも赤沢さんが同席していました。名実ともに石破総理の懐刀です」

タフな仕事の代償で体重が大幅増…

一方で大臣、数ヵ月にも及ぶタフな仕事の代償に苦しんでいるという。今年4月に対米交渉担当役に就任してから、一気に5kgも増量したというのだ。

「週末にアメリカに飛んで、週明けすぐに日本に帰ってくるような不規則な生活が続き、ストレスもあったんでしょうね。『飛行機と車での移動ばかりで、日課のウォーキングの時間もない。あちら（アメリカ）ではダイエットコークばかり飲んでいたのに太ってしまった。もともとは70kgぐらいだったから、体重は7％増だね』と笑って話していました」（同前）

今後もタフな交渉が待っているはず。関税率より高い15％を超えないよう、十全な体調管理を！

