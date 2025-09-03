ÌÀ¼£»þÂå¡¢ÆüËÜ¤òÎ¹¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¤¬¼«¤é¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¡×¤Èµ¤·¤¿¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÀê¤á¤ë°ÌÃÖ¤ò¡¢Îò»ËÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÎÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤Ï¡¢1831Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÄ«Á¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤òÎ¹¤·¡¢Î¹¹Ôºî²È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï1878Ç¯¡¢47ºÐ¤Î¤È¤¤ËÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅÚÃÏ¤òÎ¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤¶¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÎÆüËÜµª¹Ô¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
19À¤µª¤Î¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤¤¤¦¡ÖÊ¸ÌÀ¹ñ¡×¡ÖÀè¿Ê¹ñ¡×¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿½÷À¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÌÀ¼£ÆüËÜ¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡ÄËÜ½ñ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤·¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥¶¥Ù¥é¡¦¥Ð¡¼¥É¤ÏÄÌÌõ¤Î°ËÆ£¤È¤È¤â¤Ë¸½ºß¤Î½©ÅÄ¸©¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢·ã¤·¤¤±«¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°Å·¸õ¤ÎÃæ¡¢Àî¤òÅÏ¤ëºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ±½ñ¤è¤ê°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡ÊÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¤¿¤á¡¢²þ¹Ô¤Ê¤ÉÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡ö¡ö¡ö
Çò¤¤¤â¤ä¤¬À²¤ì¤ÆÜâ¤ÎÌÚÎ©¤òÄº¤¤¤¿»³¡¹¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤µ¤¨¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÈþ¤·¤¤ÃÏ°è¤Ç¤·¤¿¡£
³ê¤êÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë»³Æ»¤ò²¼¤Ã¤Æ½Ð¤¿¿¼¤¤Ã«´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÂÝ¤à¤·¤¿ÀÐ¡¢Æ±¤¸¤¯ÂÝ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ÀÚ¤ê³ô¡¢ÍÓ»õ¤Îå°Ýß¡¢¼¾¤Ã¤¿Ë§¹á¤òÊü¤Ä¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É·Á¤Î¿ù¤¬¤¢¤ê¡¢²«³ì¿§¤ÎÃ«Àî¤¬·ã¤·¤¤Àª¤¤¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤éÄã¤¤»³¡¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÞõÌÚ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¿åÅÄ¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¹¿¿å¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤È¤¨¤¤¤Á¤Ð¤óÈþ¤·¤¤ÃÏ°è¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤â¡¢¤º¤ÖÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç²Ù°È¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌû²÷¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±«¤¬½ù¡¹¤ËÇ¨¤ì¤¿°áÉþ¤Ë¤·¤ß¤È¤ª¤ê¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤¢¤¤¤À¤¸¤å¤¦¡¢¤³¤Á¤é¤ÏµÙ·Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Þ¤¿¼¾¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¤ÇµÙ¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¹¤ÎÄ«¤Ï¤Þ¤¿Ç¨¤ì¤¿Éþ¤òÃå¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Â¼¡¹¤ÏÉÏ¤·¤¯¡¢²È¡¹¤ÎÂçÈ¾¤ÏÈÄÄ¥¤ê¤Ç¡¢Ã¼¤ò¤¾¤ó¤¶¤¤¤ËÅ£ÂÇ¤Á¤·¡¢Î¾Â¦¤òÏÎ¤Ç¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ë¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áë¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î·ä´Ö¤«¤é¤â±ì¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥È¡Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉËÌÀ¾Éô¤ÎÅç¡Ï¤Î¡Ö¹õ¤¤¾®²°¡×¤¬¥±¥ó¥È½£¡Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÆîÅìÉô¡Ï¤Î¤³¤®¤ì¤¤¤ÊÂ¼¤Ë¤¢¤ëÅÄ¼Ë²È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬ÆüËÜÆîÉô¤Ç¸«¤ë²È¡¹¤È¤Ï¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÇÀÌ±¤ÏÀ¸³è½Ñ¤ò¤â¤Ã¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤®¤Î½É¾ìÄÖ»Ò¡Ê¤Ä¤Å¤ì¤³¡Ë¤Ç¤Ï±ØÄþ½ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë±ø¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï±«¤Î¤Ê¤«¤òÄÌ¤ê¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¶¶¤¬¤ß¤ó¤ÊÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢Êâ¤¤¤ÆÀî¤òÅÏ¤ì¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀè¤Ï°ìÎ¤¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏÇÏ¤ò¸Û¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ±Ñ¹ñ¿ÍÆÃÍ¤Î¶¯¾ð¤µ¤ÈÇÏ»Ò¤Î°ÕÍß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÇÏ¤ò²Ù¤Ê¤·¤Ç¤Ù¤Ä¤Ù¤Ä¤Ë¾®½®¤Ë¾è¤»¤ÆÁá¸ýÀî¡¢´äÀ¥Àî¡¢»ýÅÄÀî¤ÎÁý¿å¤·¤¿Î®¤ì¤òÅÏ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤ÊÆÂåÀî¤Î»ÙÎ®»°ËÜ¤òÊâ¤¤¤Æ±Û¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Àª¤¤¤ÎÂ®¤¤Î®¤ì¤ÏË¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¿Í¤Î¸ª¤ÈÇÏ¤Î²Ù¤òÇò¤¯¤·¡¢100¿Í¤Û¤É¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤Î¡Ö¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¡×¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö
¤µ¤é¤Ë¡ÒÌÀ¼£»þÂå¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í½÷À¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÂ¼¡×¤ò¸«¤ÆÀä¶ç¤·¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ö¿ÆÀÚ¤À¤±¤É¡¢Æ»ÆÁ´ÑÇ°¤Ï¤È¤Æ¤âÄã¤¤¡×¡ÖÉÔ·é¤µ¤Î¶Ë¤ß¡×¡Ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥É¤¬ÆüËÜ¤ÎÂ¼¤òÎ¹¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
