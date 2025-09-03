神尾楓珠＆醍醐虎汰朗、『カラダ探し THE LAST NIGHT』にカムバック！ 橋本環奈＆眞栄田郷敦も歓喜
橋本環奈が主演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の追加キャストとして、前作で“カラダ探し”メンバーを演じた神尾楓珠と醍醐虎汰朗の出演が発表された。併せて、場面写真とメイキングカットが解禁となった。
【写真】“カラダ探しOBメンバー”神尾楓珠＆醍醐虎汰朗が再登場
本作は、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録したループ型ホラー『カラダ探し』の最新作。
前作から引き続き物語の軸を担う主人公・森崎明日香役の橋本環奈と、伊勢高広役の眞栄田郷敦。そして、スケールアップした新たな“カラダ探し”に挑むこととなる櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明というキャスト陣が集った本作。この度、そんな物語をさらに盛り上げる追加キャストとして、神尾楓珠と醍醐虎汰朗の出演が解禁。前作で橋本、眞栄田らとともに深夜の学校で“カラダ探し”に挑んだ清宮篤史（神尾）と浦西翔太（醍醐）、二人の“カラダ探しOBメンバー”がシリーズにカムバックを果たす。
神尾が演じる篤史は眞栄田演じる高広と親友で、前作中では当初引きこもり気味だったものの、仲間たちと“カラダ探し”に巻き込まれるうちに次第に打ち解け、死のループから抜け出すため大きな活躍を見せたキャラクター。最新作となる今回も共演を果たすことになった眞栄田は、「めちゃくちゃ久しぶりに楓珠君と会ったんですけど、朝『おはよう！』という挨拶だけで、何かもう大丈夫そうだなと、そういう雰囲気を感じました」と、前作で親友役を演じた信頼関係や絆を、短いやり取りの中でも強く実感したことを明かす。
そして、醍醐が演じた翔太は、根暗なオタク気質な性格ながら、少しずつ“カラダ探し”メンバーのムードメーカー的存在となっていくキャラクター。鈴木は“先輩”にあたる醍醐との共演を振り返り、「（自身が演じた大和は）前作の中だとコタ君（醍醐）みたいな感じだろうなというイメージを持っていました。5年程前に共演して以来だったんですが、撮影の前に久々に会って一緒に温泉に行ったりしたんですが、本当に何か先輩後輩の関係性みたいなのがありながら撮影できたので楽しかったです」と、撮影外でも交流があったことを明かす。
改めて、神尾と醍醐の出演に、声をそろえて「嬉しいよね！」と語る橋本と眞栄田。橋本は「前作を観てくださった方がたくさんいらっしゃって、続編があるような終わり方だったので、本当に楽しみにしてくださってる方がいると思う。特にその方々には“サプライズ”的な感じで、こうやって楓珠とか虎汰朗とかが出てきてくれると本当に盛り上がると思う」と、大ヒットした前作を共に引っ張ったキャスト陣と、またともに最新作を盛り上げることができる喜びをかみしめた。
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より全国公開。
【写真】“カラダ探しOBメンバー”神尾楓珠＆醍醐虎汰朗が再登場
本作は、2022年公開のホラー映画No.1大ヒットを記録したループ型ホラー『カラダ探し』の最新作。
前作から引き続き物語の軸を担う主人公・森崎明日香役の橋本環奈と、伊勢高広役の眞栄田郷敦。そして、スケールアップした新たな“カラダ探し”に挑むこととなる櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明というキャスト陣が集った本作。この度、そんな物語をさらに盛り上げる追加キャストとして、神尾楓珠と醍醐虎汰朗の出演が解禁。前作で橋本、眞栄田らとともに深夜の学校で“カラダ探し”に挑んだ清宮篤史（神尾）と浦西翔太（醍醐）、二人の“カラダ探しOBメンバー”がシリーズにカムバックを果たす。
そして、醍醐が演じた翔太は、根暗なオタク気質な性格ながら、少しずつ“カラダ探し”メンバーのムードメーカー的存在となっていくキャラクター。鈴木は“先輩”にあたる醍醐との共演を振り返り、「（自身が演じた大和は）前作の中だとコタ君（醍醐）みたいな感じだろうなというイメージを持っていました。5年程前に共演して以来だったんですが、撮影の前に久々に会って一緒に温泉に行ったりしたんですが、本当に何か先輩後輩の関係性みたいなのがありながら撮影できたので楽しかったです」と、撮影外でも交流があったことを明かす。
改めて、神尾と醍醐の出演に、声をそろえて「嬉しいよね！」と語る橋本と眞栄田。橋本は「前作を観てくださった方がたくさんいらっしゃって、続編があるような終わり方だったので、本当に楽しみにしてくださってる方がいると思う。特にその方々には“サプライズ”的な感じで、こうやって楓珠とか虎汰朗とかが出てきてくれると本当に盛り上がると思う」と、大ヒットした前作を共に引っ張ったキャスト陣と、またともに最新作を盛り上げることができる喜びをかみしめた。
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』は、9月5日より全国公開。