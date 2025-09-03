ボーイズグループASTRO（アストロ）メンバー兼俳優チャウヌ(28・本名イ・ドンミン)が、韓国陸軍訓練所修了式で訓練兵代表となった。

2日、韓国中部・論山（ノンサン）の陸軍訓練所で行われた修了式で、訓練兵代表として敬礼を指揮した。韓国メディアが報じた。

陸軍の軍服とベレー帽、白の手袋で、他の訓練兵の前に立った。マイクを着用したチャウヌは、力強い声で「報告します。訓練兵イ・ドンミン 2025年9月2日付で教育修了を命じられました。ここに申告します。連隊長に対して敬礼！」と叫んだ。

韓国メディアのマネートゥデーは3日「修了式でチャウヌは、運動場の真ん中で同期たちと軍歌を熱唱した。指揮部は修了式後、チャウヌと記念写真を撮影した。修了式の姿がSNSに拡散すると、ネット上では『もっと格好よくなった』『ドラマを撮るかと思った』などの反応が出た」と報じた。

チャウヌは7月28日に陸軍訓練所に入所した。4週間の基礎軍事訓練を終え、4日付で国防部勤務支援団所属軍楽兵として服務を継続する予定。除隊予定日は27年1月27日。