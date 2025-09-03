ダウン症のある娘が母親へ英語で書いた「私のことを守ってくれてありがとう」の手紙と母の涙

待望の第一子を出産直後に、ダウン症と知らされたフリーアナウンサーの長谷部真奈見さんは、当初、娘がダウン症である事実を受け入れることができず思い悩み、自死まで考えるほど思いつめた時期もあったという。

「大好きで大事で大切な娘のことを、出産当時なかなか受け入れられなかった自分を、娘に許してもらいたい」――そんな思いから、長谷部さんが覚悟をもって過去の自分と向き合った本連載『私が「母」になるまで』は大きな話題を集めている。

娘さんは、現在17歳になり、2024年3月に中学校を卒業し、2024年夏にはハワイ留学という新たなチャレンジをしている。

前編では、ハワイ留学を始めた当初の不安やハプニングやダンスのクラブ活動についてお伝えした。後編では、新たに始めた和太鼓やダンススクールや学校の姿勢などから、障がいの有無、性別、国籍、年齢などにかかわらず、あらゆる人々を排除せず、受け入れるという「インクルーシブ」な世界を実感しているという娘さんと長谷部さんの想いについて、引き続きお伝えする。

ハワイで始めた「和太鼓」でインクルーシブを実感

学校のクラブ活動以外でも、放課後や週末などの余暇をどう過ごすか、娘にとって良い環境はどこだろうかと模索しながら、私たちは様々な場所に出向きました。

そんな中で出会ったのが、和太鼓教室とダンススタジオで、娘にとって最高に居心地が良く、思いがけないインクルーシブな世界でした。

ハワイで和太鼓⁉ と不思議に思われるかもしれません。でも、日本の外に出てみて、日本を離れて暮らしたからこそ、改めて気付ける日本の良さや文化があるのも事実です。和太鼓教室『ドラゴンビート・ハワイ』は、まさにそんな気づきを与えてくれた場所でした。

小さな子どもたちからシニアまで、年代や国籍、性別、障がいの有無などあらゆる壁を超えて結成された和太鼓集団で、日本人の先生が日本語で優しく丁寧に指導してくださるので娘も初めて習う和太鼓でしたが、一瞬でその魅力の虜になったようでした。

最初は、お友だちに誘っていただいて「大丈夫かな、付いて行けるかな？」と半信半疑のまま、娘を体験に連れて行ったのですが、帰り道、娘が「とても楽しかった！もっと上手になりたい！」とうれしそうに目を輝かせて話すため、続けさせることに迷いはありませんでした。

今では週2日、平日の学校から帰ってきた後に和太鼓の練習に通うようになり、少しずつですが、演奏にも参加させていただけるようになりました。特に印象深かったのは、今年5月に開催された「こどもの日」を祝うイベントでした。たくさんの鯉のぼりが、ハワイの風にふかれて気持ち良さそうに泳ぐ中で、和太鼓の音が響くあの風景は、日本文化の素晴らしさを、かつてないほど強く感じた瞬間でした。

感動もあり、困惑もあるアメリカという社会

一方、週末に通い始めたダンス教室は、ホノルル屈指のダンススタジオで、発表の場はもちろん、コンペティションのようなダンス競技会にも参加できる機会が沢山あります。そうした経験とともに、娘もダンスに自信がつき、ローカルの仲間たちの輪に自然に溶け込んでいきました。

特に記憶に残っているのは、今年3月に開催された全米で開催されたダンスコンペティションのホノルル大会のことです。娘が所属するスペシャルニーズ（特別な配慮や支援が必要な状態や、その対象となる人々のこと）のあるダンスチームも当然、皆とともに出場しました。ステージ上で、インクルーシブな環境で、ダンスを競い合う様子を見ているだけで胸が熱くなっていたのですが、なんと、表彰式でまさかの奇跡が起きました！

娘たちスペシャルニーズのチームが特別賞を受賞し、ニューヨークで開催されるワールドチャンピオンシップへの招待枠を得ることができたのです！

発表された瞬間、何が起こったのか分からなくなったほど、娘よりも私の方が飛び上がって喜んでいたかもしれません（笑）。障がいのある人たちにも、インクルーシブな環境で、平等に機会が与えられ、公正に評価される、今アメリカには様々な問題が起こっていますが、そうは言っても、これぞアメリカ！と、唸らされた出来事でした 。

そんな中、娘の学校で思いがけない試練が訪れました。ある日突然、娘が在籍していたFSC（特別支援クラス）の担任が突然、「今後は連絡が取れません」とだけメッセージを残し、学校から姿を消してしまったのです。

あまりに突然の出来事に、娘も私も混乱しました。

「先生はどこに行ったの？」「どうして急に居なくなったの？」娘にとって慣れ親しんだ先生の存在がなくなったことは精神的な負担も大きく、私自身も、なす術もなく、戸惑いと不安でいっぱいになりましたが、娘も私も現実を受け止めるしかありませんでした。

ハプニングから一転、新たなるステップに！

そんなある日のこと。一通のメールが私の元に届きました。

それは、たまたま当初から私がIEP（個別教育計画）ミーティングで、娘に英語集中クラスを懇願していたため、ミーティングに入ってくれていたELS（英語を母国語としない生徒のための英語集中クラス）の先生から「今度クラスで遠足に行くから、一緒に行きませんか？」というメールでした。

それまで、娘は英語もFSC（特別支援クラス）で学んでいたため、ELSのクラスには一度も参加したことがありませんでした。それでも遠足に誘って下さったことがうれしく、この機会に娘と一緒に参加してみることにしました。

実は、この遠足に参加したことが、後にインクルーシブ教育への扉が開かれるすべての始まりとなったのです。

行き先は、ハワイをはじめポリネシアの島々の文化やショーが体験できるテーマパーク「ポリネシアンカルチャーセンター」。ホノルル中心部から少し離れた場所にあるため、道中のバス移動の時間さえも、ELSの先生とたくさん話が出来る貴重な時間でした。娘が今、置かれている環境、担任の先生がいなくなった戸惑い、そして、なぜ私たちがハワイに移住してきたのかなど心のままに話すことができました。

すると、遠足の後すぐにその先生が動いてくださったようで、数日のうちに副校長から電話があり、緊急ミーティングが開かれ、その翌週からは、娘もELSで授業が受けられるようになりました。さらに、娘にとって今もっとも特別な支援が必要なのは、言語（英語）能力であるということで一致し、ELSのクラスを1日に２〜３コマに増やしていただけることになり、集中して英語を学ぶ機会が与えられました。

その結果、娘の英語への勉強時間も増加し、学ぶ姿勢もみるみるうちに変化していきました。FSC（特別支援クラス）の教室に娘が滞在する時間も徐々に少なくなり、1日のうちほとんどをELS(英語)または選択科目の教室で他の生徒たちとともに過ごすことになりました。

娘が自立して、ひとりで個別スケジュールや日々の時間割を確認し、学校の広大な敷地内を歩いてそれぞれの教室に向かうことにも慣れて来た頃のことです。娘のそんな変化を評価してくださった副校長やコーディネーターから提案されたのは、なんと次年度からは、通常の生徒たちとすべての時間をともに過ごしてはどうか、というインクルーシブ教育の提案でした。

長年、願って夢見てきたインクルーシブな教育環境。ところが、いざ目前にして「はたして娘はこの環境の大きな変化に耐えられるだろうか、乗り越えられるだろうか、本当にこれが娘にとって良い選択なのだろうか？」と、答えの出ない問いに、私の不安や心配が尽きることはなく、何度も心が揺れました。

この1年で大きく成長した娘

そんな中、5月の母の日に娘から英語のメッセージが届きました。

“ I love you mom. Thank you always protecting me.”

（ママ大好きだよ。いつも私のことを守ってくれてありがとう）

とても短い文章でしたが、その言葉に、私は娘からひとつの答えをもらえたような気がしました。メッセージに込められた娘からの想い、添えられていた日本語で書かれた手紙からも娘の気持ちを受け取りました。

「迷っても良い。正しい選択だったかどうかは、今すぐにはわからないけれど、娘と道なき道を一歩一歩、歩みを進めてきたことは、決して間違いではなかった」そう思えた瞬間、ようやくこの１年の様々な苦悩が報われたように思いました。

5月はハワイでは年度末。４年間、特別支援教育を受けてきたお友だちの高校の卒業式にお招きいただき、娘と一緒に参加させていただきました。

そこで目にしたのは、障がいの有無に関わらず卒業生全員がいっしょに入場し、ステージに上がり、歌や踊りの披露から、卒業証書の授与、退場セレモニーまでの一連の式典に参加している真のインクルーシブな姿でした。

3年後、娘もこの卒業式のステージに立てたら……そう想像しただけで胸が熱くなりました。卒業式を見ながら、娘と一緒に「こんなふうに3年後には卒業式を迎えられると良いね」と話をしました。しっかりとした目標ができました。

2年目にはどんな景色が見られるのか、これから始まる新年度に期待と不安が入り混じる中、娘が初日を終えて帰宅しました。

「今日は大丈夫だった？学校はどうだった？」と心配そうに尋ねた私に、娘は満面の笑顔で「楽しかった〜！ ELSのクラスに新しいフレッシュマン（1年生）が入ってきて、一緒に会話したよ！」「調理のクラスで、『何を作りたい？』って聞かれたから、私はパスタと、チキンナゲットを作りたいって発表したよ」「ヒップホップダンスは、初めてのクラスだったけど、ホームルームで一緒のお友だちもいたから安心したよ」とうれしくて話が止まらない娘の様子に、安堵でまた涙が溢れてきました。

もう、私が必要以上に心配する必要はないのかもしれません。そろそろ、子離れの時期でしょうか……。いえ、娘はすでに親離れしているのでしょう（笑）。

この１年は、娘の成長を見守る時間であったと同時に、母親としての自分自身を見つめ直す時間でもありました。そうは言っても、ハワイでの挑戦はまだ始まったばかり。これからもきっと、乗り越えなければならない壁はたくさん出てくると思いますが、もう、私の中での「不安」は「覚悟」に変わりました。何が起きても、どんな選択をしても、娘の背中を信じて見送りたい。たとえまた涙がこぼれそうになっても、「行ってらっしゃい！」と笑顔でこれからも送り出したいと思います。

