ダウン症のある娘の海外留学、戸惑いながらも「娘の力を信じよう」と思い続けた母親の1年の記録

17年前の2008年、待望の第一子を産んだ直後に、「ダウン症」と知らされたフリーアナウンサーの長谷部真奈見さん。出産当初、娘にダウン症がある事実を受け入れることができず、自死を考えるほど思いつめた時期もあった。あれから17年、娘さんは2024年3月に中学校を卒業し、その後、大きなチャレンジとして家族で世界一周も果たした。そして、娘さんは現在、ハワイに移住し、ハワイの学校に留学という新しい挑戦をしている。

※ 正式名はダウン症候群。染色体の突然変異によって起こり、通常、21番目の染色体が1本多くなっていることから「21トリソミー」とも呼ばれる。筋肉の緊張度が低く、多くの場合、知的な発達に遅れがある。心疾患などを伴うことも多いが、医療や療育、教育が進み、最近ではほとんどの人が普通に学校生活や社会生活を送っている（参考： 日本ダウン症協会HP ）。

「こんなにも大好きで大切な娘のことを、出産当時なかなか受け入れることができなかった自分を、娘に許してもらいたい」――そんな思いから、長谷部さんが覚悟をもって過去の自分と向き合い始まった本連載『私が「母」になるまで』は、記事を配信するたびに大きな反響を呼んでいる。

第12回では、ハワイ留学を始めて1年、当初の不安やハプニングを経て、大きな変化を生んだ現在の娘さんの姿を追いながら、見守り寄り添った長谷部さんの想いを前後編でお伝えする。

1年経った娘のハワイ留学

ハワイに移住して1年。

今月（8月）から新学期が始まり、娘も高校生活2年目に入りました。

当初ほとんど言葉も通じない外国で、現地の高校に通うというチャレンジを始めた娘にとってこの１年は本当に想像を超えるタフな時間だったと思います。

学校で寂しい思いをしていないだろうか、言いたいことが伝えられなくて困っていないだろうか、友だちは出来たのだろうか……。そんな不安や心配がいつも私の胸にあり、「これで良かったのか、本当に娘にとって良い選択だったのだろうか？」と自問自答する日々を送りながらも、どうすれば娘を最善の形でサポートできるか試行錯誤しながら、とにかく私自身もハワイでの生活に慣れるため、無我夢中で過ごして来た1年でした。

娘は当初、FSC（Fully Self Contained Classroom：特別支援クラス※１）に所属しながら、ホームルームや選択科目（体育やダンスなど）は他の生徒たちと一緒に学ぶという形からスタートしました。

ところが、実は今年、これまでとは全く違った大きな緊張感に包まれています。

というのも、昨年度末のIEP（Individualized Education Program：個別指導計画※２）ミーティングで先生や専門家を交えて話し合った結果、今年度から娘は、完全に他の生徒たちと同じスケジュールで過ごす、いわゆる“インクルーシブな（障がいの有無に関係なく共に学ぶ）”環境で学ぶことになったのです。

※１：FSC（Fully Self Contained Classroom）の略で、日本の特別支援学級にあたる特別な配慮が必要な生徒たちのための教室。

※２：IEP（Individualized Education Program）の略で、障がいのある生徒一人ひとりの個性やニーズに合わせた、特別な教育や支援の形を定める計画。アメリカでは、該当する生徒に対してはIEPを策定することが法的に義務付けられています。

「今日から普通の高校生」とうれしそうだった娘

とは言っても、娘の高校では選択科目も豊富なうえ、学習コースも「ディプロマ（卒業証書）」と「サーティフィケイト（修了証書）」の２つある中から娘は後者を選んだため、個別教育計画に基づいて、娘自身のペースで学ぶことができます。

実際に娘の今年度のカリキュラムは、「調理」や「工芸」「ヒップホップダンス」といった選択科目に「算数」「国語」「英語」という基礎科目をあわせた時間割となっています。

日本のように英数国理社といった科目を、他の生徒たちと同じレベル、同じスピードで学ぶ訳ではなく、あくまで他の生徒たちと同じ教室で同じ授業を受けながらも、自分が得意な科目や興味のある科目を自分のペースで学習することができるという環境は、娘にとって理想的でした。

娘だけでなく、誰にとっても、得意なこと、苦手なこと、興味のあることはそれぞれ違い、個々のペースがあるため、こうしたアメリカの教育システムは、そもそも一人一人みんな違うことが当たり前であるという前提の上に成り立っているシステムだなと改めて感じます。

学校でも日常でも、娘の好きなこと、得意なことを伸ばしながら、社会の中で同年代の子どもたちとともに育つということを理想とし、それを求めてハワイに移住してきたわけですが、いざ、実際に踏み出すとなると、思いのほか動揺し、不安で怖気付く自分がいました。

これまでのFSC（特別支援クラス）のような安心できる居場所がなくなって困ったり、いじめられたりしないだろうか……そんな思いが押し寄せ、胸が押しつぶされそうになりました。

そんな私をよそに、娘本人は至っていつもと変わらない様子で、初日、「今日から普通の高校生〜♪いろんな先生に会えるんだ〜！」と言いながら登校して行ったのです。

私は日頃、「普通」という言葉をあまり使わないため、娘の言葉に少し違和感を抱きつつも、そんな娘の後ろ姿はどこか誇らしげで、とても頼もしく感じられました。

娘が「“普通の”高校生」と言った真意はわかりませんが、おそらく、小学校就学から今日に至るまでの10年間を少人数の特別支援学級で過ごして来た娘にとって、大勢の同年代の生徒たちといっしょに、様々な教室に移動しながら、自分で選んだ好きな科目の授業を、それぞれ異なる先生から学ぶという学校生活スタイルが、これまでとは大きく異なり、新鮮でもあり、憧れであったのかもしれません。

そんなことを考えながら、娘を見送ったあと、私は「きっと大丈夫。娘の力を信じよう。これが将来への大きな一歩になる」……、そう信じて言い聞かせながら、娘の後ろ姿を追いながら、車の中で必死に涙を堪えていました。学校の駐車場からしばらく離れられずにいる自分と重ねて思い出したのは16年前のこと。娘が0歳の頃、初めて娘を保育園に預けた日も同じように心配で、その場をなかなか離れられず、しばらく保育園の近くを周回しながら、涙を流していたことが蘇りました。私はあの時と何にも変わっていないなあと、子離れが出来ていない自分を情けなく、でも、それ以上にどこか懐かしさも感じました。

日本とは大きく異なるシステムに戸惑うことも

ハワイで過ごして来たこの一年、決して楽な日々ばかりではありませんでした。

とにかく娘に楽しい高校生活を送ってほしい。そのためにできることから始めよう、まずは環境を整えようと、学校のクラブ活動への参加を検討しましたが、これもひと苦労でした。

FSC（特別支援）のクラスに在籍する生徒たちはクラブ活動に参加する例はほとんどなく、担任の先生もアシスタントの先生に聞いてみても「わからない」と言われるばかり。日本にいたときは、学校にどんなクラブ活動があって、いつ・どこで活動していて、どうやったら入部できるのかといった条件など、クラブ活動や入部に関する情報を自然に入手することができました。しかし、学校のコーディネーターに聞いてみても、副校長ですら、放課後に行われるクラブ活動についてはほとんど把握していない状況でした。

そこで、SNS上で、ありとあらゆる学校に関連するものを検索してはフォローし、そこに上がってくる情報の中から娘に合いそうなクラブ活動を探してみることにしました。他にも、学校の送り迎えの際、駐車場で色々な先生に話しかけてみたり、生徒にも聞いてみたりしながら、情報を入手することから始めました。

放課後には特別な支援も付かないため、娘が好きで得意なダンスであれば、他の生徒たちとも上手く楽しくやっていけるのではないかと、様々なダンスクラブに問い合わせ、その結果、ようやく受け入れてもらえたのが『ミクロネシアン・ダンスクラブ』でした。

新学期のスタートから4ヵ月が過ぎようとしていた11月が終わる頃のことでした。ミクロネシアの島々の文化や踊りを学ぶこのクラブを通じて、娘はもちろん、私自身も多くのことを学ばせて頂きました。

ただ、せっかく参加が決まったクラブ活動でしたが、すぐに大きな問題に直面することになりました。

もちろん顧問の先生はいるものの、そもそも日本のクラブ活動のように顧問の先生が指導したり引率したりしていく形ではなく、あくまで生徒たち主体で運営されていることが多く、顧問の先生は活動に姿を見せない日も少なくありませんでした。誰かがリーダーシップを取ることもなく、毎回時間通りに始まらなかったり、参加する生徒がなかなか集まらなかったり、活動スケジュールも安定しないという状態が続きました。

文化の違いと言えばそれまでですが、時間になっても始まらない、いつ終わるのかもわからない、次回の活動日もわからない……。こういった状況は、娘はもちろん、私にとってもストレスが溜まり、何度も参加を断念しようかと悩む日々が続きました。

それでも「辞めるのはいつでも出来る、諦めるのはまだ早い。まだ出来ることが何かあるのではないか？」と娘にも自分自身にも常に問い続けていました。

先生へのメールで問題解決へ前進

せっかく決まったクラブ活動、せめて今年度だけでも最後まで頑張って続けさせたい、そこから学べることもきっと多いはずと思い、ある日、娘と一緒に顧問の先生にメールを書いてみることにしました。

娘の気持ちを汲み取りつつ、クラブ全体を尊重し、文化的な違いを容認しつつ、失礼のないよう精一杯に気を遣いながら、ママ友に相談したり、チャットGPTと壁打ちしたりしながら、ようやく完成したメールを、娘と読み返し、勇気を出して送信しました。

先生からすぐには返事が返ってこず、ヤキモキする日々が続きました（と言っても週末を挟んで、たった５日ほどでしたが、ものすごく長い期間のように感じられました）が、先生からは素晴らしい２つの提案と共に返信が来ました。

１つは、これを機に一度、クラブのメンバー全員が集まり、話し合う機会を設けて下さるとのこと、２つ目は、日本語が話せる生徒を紹介して下さるということでした。しかも、その生徒には娘と一緒にクラブ活動に参加してくれるという約束まで取り付けて下さって、時間通りに始まらない待ち時間があっても、日本語が話せる生徒の方が娘とお喋りをしてくださるということで、お友だちと仲良くなれるチャンスも増えるというのです。

私の期待を遥かに上回る先生からのお返事に、これまでの心配や苦悩を振り返りながら、心からの感謝の気持ちと涙が止まりませんでした。

すぐ翌週に設けられたメンバー全員が集まる場では、初めて全員の自己紹介が始まり、仲間意識を高めるための動画や簡単なゲームなどが取り入れられ、娘も仲間の一員としてようやく迎えられたような気持ちになりました。とは言え、娘がすぐに打ち解けられるようになったかというと、そうでもなく、その後も、色々とありながらも、その都度、娘と話し合い、励ましながら、なんとか徐々に慣れていったという感じでした。

ハワイでは、毎年5月のメイデーには、ハワイ文化を祝う「レイデー」としてイベントが行われますが、娘の学校でもレイデーを祝う祭典が行われ、娘たちミクロネシアン・ダンスクラブによるパフォーマンスも披露されるということで、それに向けた練習が続いて行きました。徐々に本番が近づいてくると、週末にメンバー皆で集まって、衣装や「ハクレイ」と呼ばれる花冠を作ったりする機会も多くなり、娘にも楽しそうな笑顔が見られるようになりました。

娘にとって、初めて作る花冠は、とても素晴らしい異文化体験となりました。週末、お友達に付いて行って野生のブーゲンビリアの花摘みから始まり、学校の昼休みに冠の土台を編む作業など、初めて知る文化を同年代の仲間に教わりながら、楽しく学んでいったようです。

そうして迎えたレイデーの本番当日。メンバーと一緒に入場してきた娘を目で追いながら、仲間と共にダンスをしたり、出番を待ったりしている、そんなごく当たり前の光景も、客席から観覧していた私にとっては特別なもので、この一年、クラブ活動探しで大変だったことや、練習も文化の違いから何度も止めようかと悩んだ日々などが思い出されました。

このクラブ活動を通した経験は、娘にとっても私にとっても、忘れられない宝物となりました。そして、この経験を通して娘とともに私が学んだのは、「パーフェクトな環境なんてどこにも存在しない」ということ。そして、「環境は待っていても変わらない」ということでした。精一杯こちらから動き、声をかけ、関係を築いていかなければ、何も始まらないという、そんな当たり前のことを、あらためて痛感しました。

◆後編では、新たに始めた和太鼓やダンススクールや学校の姿勢などから、障がいの有無、性別、国籍、年齢などにかかわらず、あらゆる人々を排除せず、受け入れるという「インクルーシブ」な世界を実感しているという娘さんと長谷部さんの想いについて、引き続きお伝えする。

