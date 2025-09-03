サントリーホールディングス（ＨＤ）が新浪剛史会長（６６）の辞任を発表し、政官財の各界に大きな波紋が広がった。

サプリメントを含めた飲食品事業を主力とする同社の経営に、影響が避けられないとの見方が出ている。

きょう同友会会見 出席

「消費者の皆様からいろいろ指摘もあるだろう。業績にも影響があると思う」。２日午後、都内で開いた緊急記者会見で、鳥井信宏社長は深々と頭を下げた。

健康食品・サプリメントを含めた分野の売上高は、２０２４年１２月期に３３６３億円に上る。経営トップが違法サプリに関与した疑いを理由に辞任に追い込まれ、今後、消費者からの信頼感に響きかねないと懸念したとみられる。

新浪氏は社長・会長を歴任したこの１０年余り、同社を大きく成長させた。売上高は１４年１２月期の２兆４５５２億円から２４年１２月期（国際会計基準）には３兆４１７９億円と、約１兆円も拡大。とりわけ海外事業を強化し、ウイスキー「ジムビーム」「メーカーズマーク」を製造する米ビームの統合を加速させた。

鳥井氏は２日、「経営戦略は何も変わることはない」と強調したが、一定の混乱が生じる可能性もある。サントリーは創業から４代連続で創業家出身者が経営トップを担い、１４年に当時ローソン会長だった新浪氏が社長に就いた。今年３月、創業家出身の鳥井氏が社長に就任後も、新浪氏は代表権のある会長として主に海外事業を主導。鳥井氏のサポート役として「二人三脚」の経営も担ってきた。

新浪氏を社長に招いた佐治信忠会長は「誠に残念である。その一言に尽きる」とのコメントを出した。２人体制だった会長職は、新浪氏の後任を置かず、佐治氏のみとする方針だ。

辞任の波紋は、経済同友会をはじめとする政官財界にも広がった。

新浪氏は２３年４月から経済同友会の代表幹事を務め、任期は２７年４月までとなる。３日の定例記者会見に新浪氏は予定通り出席するといい、どういった発言を行うかが注目点となる。新浪氏の２代前の代表幹事を務めた小林喜光・日本生産性本部会長は、２日の読売新聞の取材に「重責を担った人だ。にわかには信じがたい」と述べた。

政府の有識者会議では、経済財政諮問会議の民間議員と新しい資本主義実現会議（いずれも議長・石破首相）のメンバーを務めている。新浪氏は経済成長を実現する手段として、賃上げや設備投資の重要性を訴えてきたほか、社会保障改革でも積極的な発信をしてきた。諮問会議の事務方を務める内閣府の幹部は「存在感があり、強いメッセージを出してくれている」と語った。

民間議員を今後も継続するかどうかの連絡は、２日夕時点で来ていないという。別の幹部は「経済全体を見て意見を言える民間の経済人はまれだ。（仮に辞任すれば）後任探しは難航するだろう」と嘆いた。

林官房長官は２日午後、諮問会議の民間議員として登用を続けるか問われると、「適時適切に対応する」と述べるにとどめた。