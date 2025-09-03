田久保真紀・伊東市長、続投のため「反撃」に出る…伊東市政がここまで腐敗に至ったワケ

田久保真紀市長の学歴詐称問題で、伊東市政の混乱が続いている。9月1日に開かれた伊東市議会9月定例会で、市長に対する刑事告発議案が上程され、全会一致で可決された。そして、市長に対する不信任決議案も全会一致で可決された。

議決の詳細

地方自治法違反で刑事告発の対象となったのは、8月29日に開かれた百条委員会の8回目の会合で、（1）市長が百条委員会への出頭を拒否した件、（2）卒業証書などの記録提出を拒否した件、（3）百条委員会で委員からの質問に対する証言を拒否した件、（4）百条委員会での虚偽の証言に対する件の4つの市長の行為である。

また、不信任決議案は、「公人としての法令順守の精神や公益性確保の責務を軽視しており、市長として不適格」として、「学歴詐称疑惑で市民を困惑させ、補正予算の編成が大幅に遅れるなど、市政を停滞させた責任は重大で言語道断だ」などという理由で提出されたものである。

田久保は、いったんは辞意を表明したものの、7月に翻意して続投したため、9月の定例会に市は補正予算案を提出できなかった。

不信任案が可決された結果、市長は10日以内に市議会を解散するか、辞職・失職するかを決めなければならない。前者の場合には、40日以内に市議会議員選挙が行われる。後者の場合には、50日以内に市長選挙が実施される。

市議会選挙を行った場合、新たに選出された議会で、3分の2以上の議員が出席し、過半数の議員の賛成で再び不信任決議案が可決されると、市長は失職する。

再活性化に失敗

市長の辞職を求める市民の署名も1万筆を超え、有志が8月27日、田久保に面会して手渡している。

有権者の3分の1が署名すれば、市長リコール（解職）の請求ができるが、市長が就職してから1年間は請求ができないので、署名活動となったのである。

伊東市で市長選挙が行われたのは2025年5月25日であるが、そのときの有権者数は56,368人である。人口は、日本人62,713人、外国人1,101人である。

伊東市の人口は、2005年72,441人をピークに減少傾向にあり、2020年10月1日には65,491人であった。

伊東市は、観光など第3次産業が主体であり、かつてほどの賑わいがない。近隣の熱海は、再活性化に成功し、多くの観光客を惹きつけているが、伊東は旧態依然としており、新規顧客の招致に至っていない。人口の高齢化、労働力不足などの課題も山積している。

観光に過度に依存する経済は、新型コロナウイルス流行などのパンデミックに襲われると、大きな打撃を受ける。産業の多角化が課題であるが、この課題への取り組みも不十分である。

伊東市政の腐敗

田久保真紀は第21代市長（2025年5月29日〜）で、その前（19~20代、2017年5月29日~2025年5月28日）は小野達也、さらにその前（16〜18代、2005年5月29日~2017年5月28日）は佃弘巳である。

佃市長は、業界との癒着など、市政を腐敗させた。佃は、破産した伊東マンダリ岡本ホテルの跡地について、在任中の2015年、所有者の社長に標準価格を上回る金額で市が買い取ることを約束し、1000万円の賄賂を受け取っている。

2018年6月16日に、収賄容疑で逮捕され、翌年3月18日、東京地裁は懲役2年追徴金1300万円の実刑判決を下した。佃は控訴したが、同年8月8日、東京高裁は控訴を棄却した。

佃は、暴力団関係者との交際もあったという。

2017年5月の選挙で市長に当選したのが、佃の後継者であり、自民党と公明党から推薦を受けた小野達也であった。小野は、2021年の市長選挙でも再選された。小野市長時代に新型コロナが流行し、市の観光産業が大打撃を受けた。

また、2021年にはメガソーラー問題が起こっている。韓国系の業者が、伊豆高原にメガソーラー建設を進めようとし、市の河川占用不許可処分の取り消しを請求する裁判を起こした。ところが、小野市長は、市職員の仲介で、業者の訴えが認められた場合には「速やかに河川占用を許可した上で事業に協力する」という確約書を作成し、問題にされている。

そのような事情から、2025年5月の市長選挙では、新図書館建設を掲げ、自民党、公明党、連合静岡の支援を受ける小野は、建設反対を唱える田久保に、1万2902票（46.77％）VS 1万4684票（53.23％）で敗れたのである。

「続投」意向の田久保の反撃

田久保は、8月になっても、「前市長は事業者と秘密裏に確約書を結んだ」とか「予断を許さない状況」などとSNSに投稿している。

田久保は、メガソーラー計画を「白紙撤回する」ために、市長の座にとどまるとしている。

これに対して、伊東市は、8月29日、ホームページに「伊豆高原メガソーラー計画について」と題して、「現状、工事の進捗は見られません。また、近年、事業者からの連絡もございません」と記した。また、「伊豆高原メガソーラー計画につきましては、平成29年市議会6月定例会におきまして建設反対決議を全会一致で可決しております」としている。

この市の説明のように、伊豆高原メガソーラー計画は実施できる状況にはないことは確かである。

また、新図書館計画についても、中島市議会議長は、8月6日、「新しい図書館は必要だと思うが、建設構想は白紙から考え直さなければならないと思っている」と述べている。この新図書館の建設中止という田久保の訴えも、続投の理由にはならないということである。

地方政治･行政が問われている

昨年は、兵庫県で、斎藤知事のパワハラなどの疑惑について、知事と県議会とが対立し、大問題となった。結局は、11月の出直し選挙で、SNSの効果もあって斎藤知事が当選した。

田久保も、このケースを参考にして、不信任決議案可決後の戦略を練るのかもしれない。

日本の自治体は、知事や市町村長を住民が直接選挙で選ぶ。その意味で、大統領制である。しかし、同時に議会も存在し、議員も有権者の直接選挙によって選ばれる。

地方議員は、これを「二元代表制」と呼び、首長と議員とは正統性において同等であると声高に主張する。議会で予算や条例が通らないことには、行政は動かない。また、首長に対して不信任決議もできる。これらは議会が持つ首長に対する牽制の武器である。今回の伊東市議会も、兵庫県議会も、全会一致で市長や知事に対する不信任案を決議している。

また、百条委員会という首長牽制の道具もある。地方自治法100条に定められた百条委員会とは、地方議会が必要に応じて設置する特別委員会で、正当な理由なく関係者が出頭、証言、記録の提出を拒否したときには、禁固または罰金に処すことができる。

議会は、これを武器にして、「辞任しないなら百条員会を設置するぞ」と恫喝するのである。まさに、政治的武器であり、今回の伊東市、昨年の兵庫県でも、この武器が使われている。田久保は、この百条委員会にも応じなかったので、刑事告発されたのである。

都道府県議会は選挙区が細分されているので、地元の利権を追求する議員のほうが、都道府県全体の利害を考える首長よりも、利権に染まりやすい。私も、都知事のときには、地元の利権のフィクサーのような都会議員と戦わざるをえなかった。知事が東京全体の改革を試みても、それが地元の利益を侵害するときには、フィクサー議員たちは抵抗集団となるのである。

私が厚労大臣だった頃を振り返ると、議員が経験を重ねて大臣になるので、与党の議員と内閣が利権で対立するようなことはあまりなかった。事前に自民党内の政務調査会で調整が済んでいるからである。

地方自治体の場合、首長が与党と調整するときは、与党の幹部（ドン）を通じて行うことになが、フィクサーの頭目のようなドンと対立すれば、政策遂行の邪魔をされることになる。地方の改革が進まない原因である。

今回の伊東市の混乱は、どこでも起こりうる。地方政治・行政に抜本的なメスを入れる必要がある。

【こちらも読む】 『「石破おろし」を仕掛ける裏金議員たちがここにきて大ピンチ！そして囁かれ始めたまさかの「石破解散」のＸデー』

【こちらも読む】「石破おろし」を仕掛ける裏金議員たちがここにきて大ピンチ！そして囁かれ始めたまさかの「石破解散」のＸデー