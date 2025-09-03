出口クリスタがインスタグラム更新

昨夏のパリ五輪柔道女子57キロ級金メダリストの出口クリスタが2日、自身のインスタグラムを更新。パリ五輪48キロ級を制した角田夏実、63キロ級の22年世界女王・堀川恵さんとの米ロサンゼルス旅の写真を投稿し、「ナイショな？」と意味深につづった。

今年6月に現役引退した堀川さん、48キロ級女王の角田と米ロサンゼルスを訪れた出口。大谷翔平投手が所属する米大リーグ、ドジャースの試合をドジャースタジアムで観戦するなど満喫した。

「こんな楽しい時間があってたまるかってんだい。 耐えかねてますワ。 みんなありがとうSUPER Love…」とつづる中、まさかの秘密も明かした。

「なっちゃんスタイル良すぎてつま先立ちしてるのはナイショな？」

身長は出口が160センチ、角田が162センチとそれほどの差はないが、腰の位置の高さを気にしたのだろうか、つま先立ちで写真に納まったようだ。

ファンからは世界の頂を知る3人に「最強のメンツだあー」「なんちゅうカッコいい美女集団」「推しが推しに会いに行ってるとかご褒美でしかないです…ありがとう」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）