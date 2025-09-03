¹âÌÚ Ë¤¬¿·¿Í²¦¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸Ë¾!!¡¡¥»¤Ï2¿Í¤Îº¸ÏÓ¡¢¥Ñ¤ÏÅêÂÇ5¿Í¤¬ÍÎÏ
¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ê¸½²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤äYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¹âÌÚ Ë»á¤ËÃíÌÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤º¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¥ì¡¼¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦Áª¼ê¤Ï¡©
¹âÌÚ Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÌÚ¡Ë¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÉÔºî¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸½ºß¡¢¿·¿Í²¦¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥é1¥ë¡¼¥¡¼¤Îº¸ÏÓ¡¦°Ë¸¶ÎÍ¿Í¡Êºå¿À¡Ë¡£ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÎ¾Êý¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¡ÊNTTÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éé¤±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê5¾¡6ÇÔ¡¢8·î25Æü»þÅÀ¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢8¾¡¤¯¤é¤¤¤¹¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î1¾¡¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤è¤ê¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
Æ±¤¸¤¯¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¡¢¥É¥é3º¸ÏÓ¤ÎÁñ»Ê¹¨ÂÀ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤â²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Êø²õ¤¹¤ëÃæ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç»Ù¤¨¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ï¤Û¤«¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁñ»Ê¤ËÍê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢À®ÀÓ¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤Ç¤¹¡Ê33»î¹çÅÐÈÄ¡¢1¾¡1ÇÔ19¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.34¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ê¤Î¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²áµî¤Î¿·¿Í²¦¤ò¸«¤Æ¤âÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÍø¤Ç¤¹¡£µ¼ÔÅêÉ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½Áñ»ÊÅê¼ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡Èà¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÏÆÃ¼ì¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¤è¤¯È´¤±¤Þ¤¹¤·¡¢Åê¤²¤¿½Ö´Ö¤«¤é»å¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÈ´¤±Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¤Î¥É¥é3¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¡¦²¬ËÜ ½Ù¤âÅÐÈÄ¿ô¤¬Â¿¤¤¡Ê33»î¹çÅÐÈÄ¡¢1¾¡1ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.64¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢Áñ»Ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÅÐÈÄ¤ÎÂ¿¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÁñ»Ê¤ËÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï°Ë¸¶¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤ÆÁñ»Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈôÌö¤·¤¿Ã£ ¹§ÂÀ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à4Ç¯ÌÜ¡Ë¤È¾¾ËÜ À²¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3Ç¯ÌÜ¡Ë¤Î2¿Í¤¬¸õÊä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤À¤È¡¢»³ÅÄÍÛæÆ¡ÊÀ¾Éð3Ç¯ÌÜ¡Ë¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÏÃÂêÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
7·î31Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¥×¥íÆþ¤ê½é¤ÎÉé¤±¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê11»î¹çÅÐÈÄ¡¢6¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.05¡Ë¡£Èà¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤µ¤Ð¤¤â¤¤¤¤¡£¼ã¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¾¾ËÜ À²¤â¾¡¤ÁÀ±¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê24»î¹çÅÐÈÄ¡¢6¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.55¡Ë¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬Éð´ï¤Ç¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï140¥¥íÂæÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤¬º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤âÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìî¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡³«Ëë¤«¤éÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼¤Î3¿Í¡¢½¡»³ ÎÝ¡Ê³ÚÅ·1°Ì¡Ë¡¢ÅÏÉôÀ»Ìï¡ÊÀ¾Éð2°Ì¡Ë¡¢À¾Àî»Ë¾Ì¡Ê¥í¥Ã¥Æ1°Ì¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â½¡»³¤ÏÂçËÜÌ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¤äÀ¾Àî¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾ÀîÁª¼ê¡Ê75»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.292¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¡Ë¤Ï¡¢7¡¢8·î¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¹âÂÇÄã¤¬¸²Ãø¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢²¾¤Ë¥ë¡¼¥¡¼¤¬3³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡¢À¾Àî¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Èà¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬¤¤¤¤¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢·ë²Ì¤è¤ê¤â¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿¹²¼æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¥¿¥¤¥×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½À¾ÀîÁª¼ê¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡¤â¤Ã¤È´·¤ì¤Æ¤¤¿¤é20ËÜÎÝÂÇ¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Æ¤ëÁÇ¼Á¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À1ËÜ¤À¤±¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤â¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢µå¼ï¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬2Ç¯ÌÜ¤Î»ûÃÏÎ´À®¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢2ÈÖ¤ä4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢DH¤Ç¤â½Ð¤¿¤ê......¡£¤½¤ì¤À¤±»ûÃÏ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ï20ºÐ¤ÎÁª¼ê¤Ëà¤ª¤ó¤Ö¤Ë¤À¤Ã¤³á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ûÃÏ¤Î³èÌö¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÃ£Åê¼ê¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÅê¼ê¡¢Ìî¼ê¤Ç¤ÏÀ¾Éð¤ÎÅÏÉôÁª¼ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀ¾ÀîÁª¼ê¤È»ûÃÏÁª¼ê¤¬¿·¿Í²¦¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡¤¿¤À¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¸õÊä¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¿·¿Í²¦Áè¤¤¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÍÅÄÅ¯ÃË¡¡¼Ì¿¿¡¿»º·Ð¿·Ê¹¼Ò