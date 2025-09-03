　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円安の4万2180円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

45141.01円　　ボリンジャーバンド3σ
44157.60円　　ボリンジャーバンド2σ
43174.20円　　ボリンジャーバンド1σ
42480.00円　　5日移動平均
42445.00円　　一目均衡表・転換線
42310.49円　　2日日経平均株価現物終値
42190.80円　　25日移動平均
42180.00円　　3日夜間取引終値
41830.00円　　一目均衡表・基準線
41207.40円　　ボリンジャーバンド-1σ
40322.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40224.00円　　ボリンジャーバンド2σ
40037.20円　　75日移動平均
39265.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39240.59円　　ボリンジャーバンド3σ
38641.15円　　200日移動平均


株探ニュース