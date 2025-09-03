日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円安の4万2180円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45141.01円 ボリンジャーバンド3σ
44157.60円 ボリンジャーバンド2σ
43174.20円 ボリンジャーバンド1σ
42480.00円 5日移動平均
42445.00円 一目均衡表・転換線
42310.49円 2日日経平均株価現物終値
42190.80円 25日移動平均
42180.00円 3日夜間取引終値
41830.00円 一目均衡表・基準線
41207.40円 ボリンジャーバンド-1σ
40322.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40224.00円 ボリンジャーバンド2σ
40037.20円 75日移動平均
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39240.59円 ボリンジャーバンド3σ
38641.15円 200日移動平均
株探ニュース
