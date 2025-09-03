　3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント安の3076.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3242.61ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3177.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3112.26ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3083.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3081.88ポイント　　2日TOPIX現物終値
3079.70ポイント　　5日移動平均
3076.50ポイント　　3日夜間取引終値
3047.08ポイント　　25日移動平均
3007.25ポイント　　一目均衡表・基準線
2981.90ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2916.73ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2888.35ポイント　　75日移動平均
2877.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2851.55ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2836.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2769.97ポイント　　200日移動平均


