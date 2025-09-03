TOPIX先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント安の3076.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3242.61ポイント ボリンジャーバンド3σ
3177.43ポイント ボリンジャーバンド2σ
3112.26ポイント ボリンジャーバンド1σ
3083.50ポイント 一目均衡表・転換線
3081.88ポイント 2日TOPIX現物終値
3079.70ポイント 5日移動平均
3076.50ポイント 3日夜間取引終値
3047.08ポイント 25日移動平均
3007.25ポイント 一目均衡表・基準線
2981.90ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2916.73ポイント ボリンジャーバンド2σ
2888.35ポイント 75日移動平均
2877.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2851.55ポイント ボリンジャーバンド3σ
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2769.97ポイント 200日移動平均
株探ニュース
