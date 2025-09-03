ほっかほっか亭の秋メニュー「きのこごはん」シリーズ発売/舞茸･しめじは店内で煮込み、きのこの風味を生かした上品な味わいに

持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」は、2025年9月4日から、秋メニュー「きのこ弁当」「きのこ御膳」を発売する。

秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海･北陸地方、大阪府、兵庫県(淡路島除く)、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国･山陰地方、九州地方の各店で取り扱う。

〈毎年好評の「きのこごはん」シリーズ〉

秋の季節ごはんとして毎年好評の「きのこごはん」シリーズを、2025年も発売する。たっぷりと乗せた舞茸･しめじは、店内で丁寧に甘辛く煮込み、きのこの風味を生かした上品な味わいに仕上げた。「きのこごはん」のベースには、かつお節、いわし、さば節の一番だしを使用し、やさしいうまみを感じられる。

ラインアップは以下の通り。

◆「きのこ弁当」税込690円

舞茸としめじをたっぷりのせたきのこごはん、しっかり味が染みた鶏肉と根菜の甘辛煮、甘くてしっとりしたたまごやき、れんこん･舞茸･かぼちゃの天ぷらを詰め合わせた。気軽に食べやすいボリュームだという。ライスは少なめのため、小盛は不可。天つゆ付き。

ほっかほっか亭「きのこ弁当」

◆「きのこ御膳」税込940円

舞茸、しめじをたっぷりのせたきのこごはん、鶏肉と根菜の甘辛煮、手づくりピクルス、たまごやきのほか、えび･ごぼう･舞茸･かぼちゃ･ちくわ磯辺の天ぷら盛り合わせを入れた御膳。彩りも豊かで、秋の行楽シーンにもおすすめだという。ライスは少なめのため、小盛は不可。天つゆ付き。

ほっかほっか亭「きのこ御膳」

いずれも、西日本店舗での仕様と価格。一部、エリアによってメニューや金額が異なる。

〈きのこ御膳購入で伊右衛門がもらえるクーポン配信〉

公式アプリ「ほっかアプリ」では、店頭注文もしくはモバイルオーダーで「きのこ御膳」を購入すると、「伊右衛門シリーズ」いずれか1本がもらえるクーポンを配信する。

ほっかほっか亭 アプリクーポン配信中

【配布期間】

2025年9月4日〜9月15日

【プレゼント内容】

サントリー伊右衛門、伊右衛門 ほうじ茶、伊右衛門 玄米茶のいずれかの1本

【利用条件】

店頭注文もしくはモバイルオーダーで、「きのこ御膳」を含む1会計につき1枚(1回限り)使える。

※配達･配達代行サービスは、対象外。

■ほっかほっか亭 きのこごはんシリーズ