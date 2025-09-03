　3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の771ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

810.48ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
799.76ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
789.04ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
779.00ポイント　　一目均衡表・転換線
778.32ポイント　　25日移動平均
776.00ポイント　　5日移動平均
774.48ポイント　　2日東証グロース市場250指数現物終値
771.50ポイント　　一目均衡表・基準線
771.00ポイント　　3日夜間取引終値
767.60ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
756.88ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
755.69ポイント　　75日移動平均
746.16ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
735.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
733.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
689.43ポイント　　200日移動平均


