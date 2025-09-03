グロース先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の771ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
810.48ポイント ボリンジャーバンド3σ
799.76ポイント ボリンジャーバンド2σ
789.04ポイント ボリンジャーバンド1σ
779.00ポイント 一目均衡表・転換線
778.32ポイント 25日移動平均
776.00ポイント 5日移動平均
774.48ポイント 2日東証グロース市場250指数現物終値
771.50ポイント 一目均衡表・基準線
771.00ポイント 3日夜間取引終値
767.60ポイント ボリンジャーバンド-1σ
756.88ポイント ボリンジャーバンド2σ
755.69ポイント 75日移動平均
746.16ポイント ボリンジャーバンド3σ
735.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
733.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
689.43ポイント 200日移動平均
株探ニュース
