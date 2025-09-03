「認知症」でまさかの異常行動…万引き、浴室を覗き見…人柄が変わってしまう「前頭側頭型認知症」

「前頭側頭葉変性症」とは？

前頭側頭葉変性症は、前頭葉と側頭葉を侵す認知症です。前頭側頭葉変性症にはいくつかのタイプの疾患が含まれており、おもなものを【前頭側頭葉変性症に属するおもな疾患】に示します。

この病気は70歳以下で発症することが多く、全世代を対象にした認知症調査では1〜3%程度の発症頻度ですが、若年性認知症調査では約9%を占め、若年性認知症として重要な疾患です。病理学的には単一の異常ではなく、多彩な変化が認められる研究途上の疾患といえます。

ここでは、最も頻度の高い「（行動障害型）前頭側頭型認知症」を中心に解説します。

人柄が変わる、身勝手なふるまいが増える

前頭側頭型認知症は、『ダイ・ハード』シリーズなどで活躍した元映画俳優のブルース・ウィリスさんが発症したことでも話題になりました。

以前は「ピック病」とよばれていた病気で、記憶力や判断力の低下よりも先に「性格の変化」が現れることが特徴です。具体的な性格の変化には、次のようなものがあります。

【１】周囲の人への気配りができなくなり、優しかった人が急に粗暴になる。

【２】家事や仕事をしなくなり、無精になっていく。

【３】社会的なルールが理解できなくなり、本能や気分にまかせた行動が目立つようになる。

このような性格の変化が最初に現れるため、前頭側頭型認知症は誤診されることがよくある病気です。

症状が進行すると、同じ行動を繰り返したり同じ言葉を何度も言ったりする「常同行動」がみられることがあります。たとえば、お菓子を食べ続けたり、毎日同じ椅子に座って他の人がその椅子に座ると怒ったりすることがあります。以前の記事で紹介したBさんのように、「それがどうしたってわけ?」という言葉を一日に100回以上も繰り返すケースもありました。

また、食事や入浴の時間が決まっていて、それがずれると不機嫌になりやすいといった「時刻表的行動」がみられる場合もあります。

前頭側頭型認知症では、周囲の言動に反応して怒りや興奮を引き起こすこともあり、「易刺激性（いしげきせい）」とよばれます。たとえば、車を運転しているときに車間距離を十分にとらず、他の車に追い抜かれるとカッとなって追い越しをかけることがあります。

また、万引きや他人の家に勝手に入る、入浴中に浴室を覗くなどの「脱抑制的行動」がみられることもあります。

「腐った物」を食べてしまうことも

食行動の異常も特徴で、食べ物の好みが変わったり、食べられないものを食べようとすること（異食）があります。

たとえば、観葉植物の葉を口にしたり、ときには腐った食べ物を区別できずに、そのまま食べてしまうこともあります。

脳のMRI検査では、初期段階では異常がみられないことが多いのですが、病気が進行すると前頭葉と側頭葉が萎縮します（図【（行動障害型）前頭側頭型認知症のMRI所見】）。

顕微鏡で観察すると、神経細胞の中に「ピック球」とよばれる異常な「染み」が現れ、やがて神経細胞が消失していきます。

前頭側頭型認知症のケアと治療

前頭側頭型認知症を患うと易刺激性が現れやすいとはいえ、その人本来の優しさやユーモアが完全に消えてしまうのかというと、決してそうではありません。

日々の生活で粗暴な態度が目立つのは事実ですが、優しさや愛嬌を時折みせてくれます。周囲のことに関心を示すことが少なくなっても、ときに家事を手伝ったり、感謝の言葉をポロリと語ったりすることがあります。

自由にならない状況下で苛立ち、興奮して手を上げても、実際に振り下ろすことは意外に稀です。前頭側頭型認知症の介護にあたる人は、ぜひとも優しい側面に着目し、温かく見守ってほしいと思います。

前頭側頭葉変性症の正式に認められた治療薬はまだありませんが、日本神経学会監修『認知症疾患診療ガイドライン2017』では、抗うつ薬のSSRI（選択的セロトニン再取り込み阻害薬）などが有効なことがあり、使用が推奨されています。

前頭側頭型認知症では、大脳皮質のセロトニン活性が正常値よりも大幅に低下していますので、脳内のセロトニンを増やすSSRIの使用は合理的と思われます。

セロトニン活性が上昇することによって、先に述べた性格の変化などがいくぶん改善することが期待されます。また、メマンチンや向精神薬などを組み合わせて症状のコントロールがおこなわれています。

大阪大学の池田学教授（精神医学）は行動異常をよく観察し、その行動異常を利用したケアの方法を提唱しています。患者当人の行動を制止したり、日々のスケジュールを変えたりせずに、その人の生活パターンに沿って、行動のスタイルを利用したケアをおこなうもので、理にかなった優れた方法であると考えます。

