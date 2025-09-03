極細の"鳥"がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】正面から見ても…細い！

赤や緑に彩られた南国の鳥。どうやら木彫りのようだが、細すぎてまるでマッチ棒… いったいなんのために？んちゅたぐいさん(@iwanttobeJinrui)がブラジル土産として友人から贈られたというこの"ほっせ～～～鳥"に、SNSは騒然。



一躍話題の人となったんちゅたぐいさんに詳しく話を聞いた。



ーーお土産を手にした際のご感想を。



んちゅたぐい：第一印象は「細い」です。とにかく「細い」です。そのあとじわじわ可愛くなってきました。



ーー送り主のご友人はどんな方なのでしょうか？



んちゅたぐい：ブラジルに行く前に「変なもの見つけたら買ってきて！」とお願いしていました。それに対する返答がこの鳥のお土産でした。さすが！私の好みをわかっている！と感じました。



ーーこれからこの「ほっせ～～～鳥」をどうする予定ですか？



んちゅたぐい：いまはリビングの机の真ん中に佇んでいます。引き続きリビングの真ん中に佇んでいてもらう予定です。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



んちゅたぐい：細い鳥があまり多くの方に伝わって良かったです！木製の鳥は細ければ細いほど良いですよね。



◇ ◇



友人のセンスにより選ばれたこの細すぎる鳥は、単なる旅の記念品を超えて、多くの人を楽しませる存在となった。



SNSのコメントでは、



「『細そう過ぎるっ！』by バッテリーズ」



「なにそれ最高すぎるww ブラジルのほっせ～鳥、激アツすぎて羨ましい」



「欲しいwww ブラジル鳥全種類コンプリートしたい」



といった声が寄せられ、鳥の細さや物珍しさに今も拡散され続けている。



んちゅたぐいさんのリビングに佇む"ほっせ～～～鳥"は、これからも訪れる人々の視線をさらい続けるに違いない。



なおんちゅたぐいさんはウェブメディア「デイリーポータルZ」でライターとして活動している。ご興味ある方はチェックしていただきたい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）