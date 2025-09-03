お笑いトリオ・安田大サーカスの団長安田がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。５日には大阪・心斎橋角座で「団長安田芸歴30周年特別ライブ ドレッシング30本争奪！30秒ネタ祭り」を開催。芸歴30周年を迎え、芸人になったきっかけ、安田大サーカスへの思いなどを語った。



【写真】最近３ショットはあまり見ないけど…舞台に立つ安田大サーカス

―芸人生活30周年。



「30年もやっている気持ちがあまりなくて。これだけ〝脱竹〟っていう、松竹を辞めることが芸人界ではステータスとなり、その事務所に30年いたっていうのは、すごいんじゃないかと思います」



―もともと芸人には憧れていた。



「子どもの頃から周りに吉本の劇場のチケットをよくくれる人がいて、見に行っていたんですよ。それで漫才とか見てて憧れていたんですよね。でも、漫才師になりたいけど、芸能の世界は怖いとか、売れんかったら恥ずかしいなと思っていて」



―実際に芸人を目指すようになったきっかけは。



「（95年の）阪神淡路大震災で友人が亡くなって…。恵介っていうヤツなんですけど、ずっと『おまえは芸人になれ』と言ってくれていたのもあって。人間いつ死ぬか分からんなと思って、それでやりたいことをやらなアカンと。恵介の死んでいる顔を思い出して、あれよりつらいことはないやろうと。成人式の２日後でしょ。寝ててそのまま生き埋めになって死んじゃう…。それに比べたらなんでもできるかと、ダメだったらしゃあないと思って、やろうと」



―そして松竹芸能の門をたたき、幼なじみとのお笑いコンビ「安田と竹内」でスタートするも解散。ピン芸人を経て2001年に「安田大サーカス」を結成した。



「ピン芸人になって裸にスーツ、ネクタイでライフル持ってクレイジーなネタをやってたんですけど、これ以上は無理やと。その頃に松竹の若手のロケがあって、たまたま帰りに事務所にクロちゃんとHIROくんと行くことになり『相方できましたわ』と言うと、みんなが笑ってくれて。そこにいた、ますおかだの岡田（圭右）さんが『サーカスやって来たわ』と言うと『ホンマや』とまた笑いになって。そしたら、増田（英彦）さんが『安田が団長やから〝安田大サーカス〟や』と言うたのがきっかけです」



―結成して上々のスタート。



「きっかけができたので、１回なんかやってみる？とライブに出たら１位になって。その上のライブに進めるシステムで、出るとチンチンにスベって…。終わりかなと思ったら、おすぎとピーコさんが司会の『ＢＡＣＫ－ＵＰ！』のオーディションに受かっちゃって。ネタもほとんどないなかで出て注目されて。それで『笑っていいとも！』に出たら、ケチョンケチョンにスベって」



―共演した三瓶がブレークした。



「俺らか三瓶かやったんですけど。本当に力がなかったので。毎週のように寝ずにネタを考えていたが無理でした。面白いネタを考えるというのには蓄積がいるんですよ。三瓶がドーンと売れて悔しい思いをして。でも本当に力がなかったので、また劇場でイチから、アルバイトもできないくらいライブをやって。そりゃ力が付きますよね」



―安田大サーカスとして24年。最近は個々での活躍が多くなった。



「それぞれ目指すところがあって、やりたいことが違うので、無理はしなくていいですけど、やっぱり一緒に舞台をやりたいですね。別に仲が悪い訳でもでないし、３人での仕事は月に１回あればいい方ですけど、それぞれ３人が生活できているので。３人でしゃべっている、ロケをしているみたいなことは、今でも通用すると思っているし、面白いと思うので」



―解散したいと思ったことは。



「一度もないです。クロちゃんは『誰かが〝解散〟って言わんかなって思っている』と言うてましたけどねえ（笑）」



―長続きの秘訣は。



「いい距離感は絶対に大事です。もうちょっと縮まってもいいんですけど、２人は自分の距離感が大事みたいで。HIROくんは和歌山で東京にいたときよりも楽しそうやし、クロちゃんは戦っているし、僕はいろいろとチャレンジ系が多いですけど」



―これからの目標。



「個人としては体を張ったロケをやっているので、見ている人に『ロケの芸人さんはすごいね』とリスペクトされるように、僕も頑張りたいですね」



―安田大サーカスとしては。



「いまさら大きな目標はないんですけど、安田大サーカスとして50周年になったときに『まだそんなことをやっているのか』と言われていたいですね。継続が大事だと思うので、そのときに爆笑を取れるようなトリオになっていたら」



◆安田大サーカス・団長安田（だんちょうやすだ）1974年４月26日生まれ、51歳。兵庫県出身。幼なじみと組んだお笑いコンビ「安田と竹内」解散後、2001年にHIRO、クロちゃんと安田大サーカス結成。趣味・ロードバイク、サッカー、トライアスロン、クレーンゲーム、トランペット、競輪。



（よろず～ニュース・中江 寿）