大阪万博に合わせ、3月に続き今年2回目の開催となった大阪アジアン映画祭が、8月29日に開幕した。初日の夜には『ベイビーわるきゅーれ』シリーズなどで人気の阪元裕吾監督の最新作、『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』が世界初上映された。熱気に満ちた上映後の会場にキャストとスタッフが登壇し、トークイベントが行われた。

【写真】この記事の写真を見る（8枚）



（左から）阪元、松本、伊能、藤澤、相澤、垣内の各氏 ©OAFF EXPO2025-OAFF2026

◆◆◆

「お前がそんなに言うんだったら」

『フレイムユニオン』は殺し屋・国岡昌幸を追ったモキュメンタリー（フェイク・ドキュメンタリー）・スタイルの人気シリーズの最新作。この日登壇したのは、阪元監督、国岡役の伊能昌幸さんのほか、今作の主人公といえる真中卓也を演じた松本卓也さん、卓也の父にして元祖・京都殺し屋ランキング1位の真中陸斗役・藤澤アニキさん、殺し屋ドロップキックマン役の相澤隼人さん、アクション監督の垣内博貴さん。

前作から約3年を経て完成した本作の製作のきっかけは、『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』の宮崎ロケを間近に控えていた頃だった。松本さんが語る。

「きっかけは（阪元、伊能と）3人で名古屋で呑んでいた時なんです」

松本さんが「国岡の新作撮ろうよ」と熱心に提案。

「2人はこう、まあそんな焦ることか、みたいな感じだったんですけど、僕が『撮りたい撮りたい』って言って」（松本さん）

隣で聞いていた伊能さんは、

「珍しく真面目な話するなと思って。僕らの飲み会で真面目な空気ってまずなくて、しょうもない話が多いんですけど」

と、少し戸惑いながらも松本さんの熱意に押される形で、「じゃあお前がそんなに言うんだったらやろうよっていうことで」と、新作のプロジェクトは動き出したという。

阪元監督は、この日観直した本作に、「あらためてすごい映画やな」と感じたと語った。

「今までの自分の映画としては『黄龍の村』が近いのかな。今回は途中でジャンルがスポ根物に変化するじゃないですか。スポ根ものを撮る上では役者の身体的な変化が重要になりますが、本作は撮影期間が約1週間と非常にタイトでした。その中で、（松本さんは）ドロップキックやバックドロップといった技を何度も練習し、成功するかしないかという緊迫感を映像に収めることができた」

次は俺の番だと思っていたら声がかかって

一方、本作で物語の鍵を握る卓也の父・陸斗を演じた藤澤アニキさんは、もともと阪元監督作品の大ファンで、以前から親交のあったアクション監督の垣内さんが先に阪元組の作品に参加したと聞き、「次は俺の番だって思ってたら声がかかって」と、念願のオファーだったことを明かした。

現場の雰囲気について尋ねられると、「皆さんアラサーで、僕53なんですよ。で、大体いじってくるんですよ、みんな」と、和やかながらも愛のあるいじりを受けていたことを披露した。

アクションシーンについて藤澤さんは、「アクションに関してはやっぱり若い方の方が動くんで、ちょっと、いぶし銀な技術で攻めようかなと思って」。特にこだわったのは、刀のアクション。銃を持つ相手と戦うシーンで、時代劇の様式美である刀の「切り返し」をあえて使わないというアイデアを監督に提案したという。

『ロッキー』オマージュの生卵を飲むシーンが

ドロップキックマン役の相澤隼人さんは、撮影中の思い出深いエピソードとして、トレーニングシーンの一幕を挙げた。

「生卵を飲むシーンがあったんですけど、松本さんがちょっと『おえっ』てなって、そこで（現場が）大爆笑になっちゃって。（映画に）使えなかったのはちょっと残念なんですけど、それが自分の中ではいい思い出です」と語り、笑いを誘った。「『ロッキー』へのオマージュをやろうとしたんですけど（笑）」と阪元監督。

アクション監督の垣内さんは、キャスト陣のポテンシャルの高さを称賛。伊能さんについてはボクシング経験、松本さんについては「やられるリアクションがとにかく上手」だったと言い、「僕から改めて言うみたいなことはなんかなかったかな」と、指導の必要がほとんどなかったと語った。

登壇したキャスト・スタッフは、観客からの大きな拍手に送られて退場。トークイベントは盛況のうちに幕を閉じた。

『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』



STORY

殺し屋・真中卓也は、アルバイトで生計を補う日々を送っていた。ある日、銃の調達依頼で大きなミスを犯したところを、同じ殺し屋の国岡昌幸に救われる。しかし、その一件が原因で真中は殺し屋協会から謹慎処分を受けてしまう。そんな中、突然現れたのは元祖・京都殺し屋ランキング1位でもある真中の父、陸斗。卓也を一喝し、無理やり実家に連れ去ってしまった。実家で淡々と家の手伝いに徹していた真中だったが、やってきた国岡の言葉で、眠っていた闘志に再び火がつく。父を倒すため、猛烈な特訓の日々が始まった――。



STAFF&CAST

監督：阪元裕吾／出演：松本卓也、伊能昌幸、大坂健太、上のしおり、藤澤アニキ／2025年／日本／103分／配給：キングレコード／©「フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］」製作委員会／10月10日より全国ロードショー

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）