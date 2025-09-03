山形県内は3日朝にかけて大雨となった所がありました。鶴岡市の国道345号は土砂の流入などで一部区間が通行止めになっています。



山形地方気象台によりますと、大気の状態が非常に不安定となっている影響で、県内は3日未明から朝にかけて大雨となった所がありました。庄内と東南村山では一時、大雨や洪水の警報が出され、庄内南部では午前8時半現在も洪水警報が継続されています。3日に観測された1時間降水量の最大値は鶴岡市櫛引で9月の観測史上最大となる58.5ミリ、酒田市大沢で56.5ミリ、小国で40.5ミリなどとなっていて、各地で激しい雨となりました。3日に県内で予想される1時間降水量は多い所で60ミリ、4日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で120ミリとなっています。気象台は3日昼前にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。





交通への影響です。警察や鶴岡市によりますと、3日午前3時10分ごろ、鶴岡市坂野下の国道345号で土砂の流入などがあり、車2台が巻き込まれたということです。けが人はいませんでしたが、現場付近は全面通行止めとなっています。一方、JRは羽越線が酒田駅と新潟県の新津駅との間で始発から運転を見合わせましたが、午前8時ごろまでに運転を再開しました。また、奥羽線の山形ー新庄間で一部列車に運休が出ているほか、山形新幹線と仙山線、左沢線で一部列車に遅れが出ています。停電の情報です。東北電力によりますと、3日未明から朝にかけて鶴岡市や山形市などで合わせて6100軒あまりが停電しました。午前8時半現在、ほぼ復旧したということです。