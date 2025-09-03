ひとり親家庭や児童養護施設のこどもたちを救いたい。Bリーグのプロバスケ選手の決意と行動

24時間テレビでも「シングル家庭の貧困」が

8月31日の「24時間テレビ」で注目を集めた、SUPER EIGHTの横山裕さん。貧窮問題の周知を掲げ「子どもマラソン支援募金」と題した募金を実施、44歳にして108キロの道のりを完走した。

横山さんが幼い時に離婚し、弟さんは児童養護施設に預けられたこともあるという。その後病気で天国に旅立ったときは、ライブの当日で、「オニギシ」という、母親のことを描いた歌を歌う時には泣き崩れてしまったということも明かしていた。

横山さんは走る前にシングルマザー家庭や児童養護施設も取材で訪れていた。そこで改めて伝えられたのは、こどもの9人に1人が貧困状況にあるという現実だ。養育費の未払い、幼いこどもを抱えての就職の困難、男女賃金格差……。その現実を伝えて改善したい。そういう横山さんの思いが、7億円を超える募金につながったのだろう。

やはりひとり親家庭に育ち、ひとり親家庭や児童養護施設のこどもたちを救いたいと行動しているのが、現在Bリーグ「佐賀バルーナーズ」に所属する内尾聡理選手だ。内尾選手は千葉ジェッツ時代に児童養護施設の訪問をし、ファイティングイーグルス名古屋に所属時代に「S.U future」という社会貢献活動（子ども支援）プロジェクトを立ち上げた。ルミエプラスというメーカーと洗顔フォームのコラボレーションを行い、特別仕様で販売した洗顔フォームの売り上げをひとり親家庭の子ども支援に充てつつ、親子料理教室に招くイベントも実施。また、先日は熊本県にある「こども第三の居場所COCO−Z（ここーず）」と名付けられた児童養護施設でこどもたちと触れ合った。

「こどもたちのために何かしたい」という内尾選手がもうひとつ関わっているのが「FRaU SDGs edu こどもプレゼン・コンテスト」だ。小学生から高校生を対象に、「2030年に創造したい未来」をテーマにこどもたちの自由なアイデアを募集するもの。イマジネーション（想像力）、オリジナリティ、パッション（情熱）の3つの視点で9名の審査員により採点をし、大賞賞金は10万円となる。内尾選手は2024年からコンテストの審査員として参加しているのだ。

そんな内尾選手に、これまで起こしてきた行動について聞いた。

内尾聡理（うちお・そうり）は2001年4月12日生まれ、福岡県出身。184cm、84kg、PG/SG。小学1年で小倉ミニバスでバスケットボールを始める。福岡第一高校ではインターハイ、ウインターカップを制覇。中央大学でもキャプテンを務め、4年時に千葉ジェッツへ特別指定選手として加入。現在は佐賀バルーナーズ所属。ひとり親家庭で育った経験から子ども支援プロジェクト S.U future を立ち上げ、化粧品会社とのチャリティや子ども料理教室、熊本「子ども第三の居場所」訪問などを展開。2025年9月1日にオンラインショップを開設し、売上を子ども支援に充てている。

ひとり親家庭で育ちました

――内尾さんは以前から児童養護施設に訪問して子どもたちとふれあう活動をしていらっしゃいました。それをはじめようと思ったのはなぜですか。

内尾：僕自身ひとり親家庭で育ち、多くの方々に支えられて今があります。だからこそ、支えを必要としている子どもたちの存在を知ったとき、プロバスケットボール選手として自分にもできることがあるのではないかと考えました。

自分がいただいた恩を、次の世代へとつないでいきたいそれが、この活動を始めるきっかけです。

――2024年11月に「S.U future」を立ち上げました。どのような活動をしたくて立ち上げたのでしょうか。また、バスケットボール選手として活動しながらプロジェクトの準備はどうやって進めたのですか？

内尾：「Shoot for the Unlimited Future＝追い求める目標には無限の可能性が詰まっている」という想いを形にしたのが S.U future です。バスケットの練習や試合の合間にも準備を重ね、信頼できる仲間や支援者と一緒に具体的なプロジェクトを組み立てました。プロ選手としての姿を見せつつ、その影響力を子ども支援に直結させたいと考えています。

この活動を通して少しでも支援の輪が広がってほしいと思います。

ひとり親家庭の親子を料理教室に招待

――「ルミエプラス」との洗顔キャンペーンやこども料理教室での活動について聞かせてください。ルミエプラスとのコラボキャンペーンでは、洗顔フォームを特別仕様で販売し、その売上をひとり親家庭の子ども支援に充てられました。また、購入者の中から抽選で、ひとり親家庭の親子を対象に料理教室を開催されています。子どもたちと一緒に料理をしたときの思い出や、子どもたちの反応はいかがでしたか。

内尾：ルミエプラスとのコラボキャンペーンでは、洗顔フォームをチームカラーの特別仕様パッケージで用意し、僕の背番号にちなんだ限定価格で販売しました。売上はすべて、ひとり親家庭のこどもたちを対象とした「こども料理教室」に充てました。

購入いただいた方の中から抽選で、ひとり親家庭の親子を招待し、一緒に料理を体験しました。これはルミエプラスが続けてきた「親子で楽しむ食育料理教室」の取り組みの一環であり、子どもたちと親御さんが一緒に料理を楽しむ時間を持つことができました。

この体験が、親子の大切な思い出として心に残ってくれたら嬉しく思います。

熊本の児童養護施設でこどもたちと遊ぶ

――2025年には熊本県「こども第三の居場所」の訪問もされています。児童養護施設には千葉ジェッツ時代も足を運んでいらっしゃいますが、お子さんたちの嬉しそうな顔の写真も拝見しました。訪問した時にどのようなことをされたのでしょう？ 子どもたちを喜ばせるために大切にしていることは何ですか。

内尾：熊本の訪問では、一緒にバスケットをしたり、身体を動かすゲームをしたりしました。子どもたちが笑顔で夢中になる時間をつくることができたと思います。

今回は短い時間での訪問となったので、来年は1つのイベントとして、子どもたちにとっていいきっかけや経験が生まれるような取り組みをしたいと考えています。

――2024年からこどもコンテストの審査員に加わっていただいています。こどもコンテストは子どもたちのアイデアをきちんと評価し、メディアとして伝えたいと思って始めたものです。昨年二次選考に通貨した作品を20本くらいご覧になったときの感想を教えてください。

内尾：子どもたちの柔軟な発想に驚かされました。僕では考えつかない切り口や、身近な生活から生まれる視点が多く、「子どもならではのアイデア」には大きな価値があると実感しました。未来を担う世代の声が届く機会はとても大切だと感じました。

自分が本気で熱中できるものを見つけ、挑戦していく

――「アイデアはお金になる」「こうなったらいいなを形にすることはビジネスに直結する」そういうことをこどもコンテストでも伝えていきたいなと思っています。

受験偏重の学校教育から外れてしまった子が、将来的に貧困に陥る傾向があるという社会の仕組みに疑問を持たれたと内尾さんはインタビューでもおっしゃっていました。知識によってさまざまなものが生まれるわけで、受験もいいのだけれど、それがすべてではない。ご自身は中央大学でバスケ部に入りながら、勉強もおろそかにせず社会科の教員免許も取得しています。これまでの「受験」「進学」「進路」で大切にしてきたことは何ですか。

内尾：僕自身、受験について大きく悩むことは少なかったですが、進路についてはその都度迷い悩んできました。

僕から言えることがあるとすると、選んだ道を後悔しないようにするしかないということ、そのうえで受験や進路がすべてではないということです。

いまの時代、偏差値の高い大学に入って大企業に就職することだけが「正解」ではなくなっています。選択肢が大きく広がった社会の中で、自分が本気で熱中できるものを見つけ、挑戦していくことにこそ価値があると思います。

その挑戦の過程で出会う人や経験こそが、未来を大きく広げてくれるのだと思います。

＊＊＊

ひとりひとりのアイデアには価値がある。そのアイデアが、ビジネスを生むこともある。「自分が暮らす場所がこうなったらいいな」「社会がこうなったらいいな」を形にするにはどうしたらいいのか、考え、行動してみて見つけてみる。そのアイデアが社会全体を動かすかもしれないのだ。