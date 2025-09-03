「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは"論理的に考える"ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に"曇りガラス"の中にいます」

「最近、何か悩みはある？」はNG

部下との1on1や日常会話で、ついこう聞いていませんか？

・「最近、何か悩みはある？」

一見、気遣いのある質問のように見えますが、実はこの聞き方はあまり効果的ではありません。

今回は、部下の本音を引き出すために、頭のいい上司が実践している「聞き方のコツ」を紹介します。

上司と部下は対等ではない

NG例：「最近、何か悩みはある？」

なぜこの質問がよくないのでしょうか。

理由はシンプルで、上司は部下にとって“評価者”であるからです。部下は、「悩みを正直に話すことで、自分に悪い評価がつくかもしれない」という不安を抱きやすく、本音を言いづらくなります。一般的に、立場やモチベに差がある場合には、ストレートな会話ができないことも多くなりますよね。

その結果として、「特にないです」「まあ大丈夫です」といった、無難な答えしか返ってこないケースが多いのです。

「事実を絞って聞く」とうまくいく

部下の本音を引き出すには、最初から感情や意見を求めるのではなく、「事実に絞った質問」をすることが効果的です。

たとえば、こう置き換えてみてください。

よくない例

「最近、何か悩んでいることはある？」

良い例（事実質問）

「最近、仕事で困ったことが起きたのは、いつだった？」

このように「いつ？」と聞くことで、部下は余計な解釈を挟まず、事実を答えやすくなります。そこから、「先週、お客さんを怒らせてしまって…」のような事実が出てきたら、そこから淡々と質問を継いでいくのがよいでしょう。

事実をベースに話をしよう

ここで重要なのは、「考えさせる質問」ではなく、「思い出させる質問」をすることです。

「いつ」「どこで」「何があったのか」という事実を確認することで、部下が安心して話せる空気が生まれます。

よい人間関係の基本には、よいコミュニケーションがあります。そして何より、よいコミュニケーションの出発点には、良い質問があるのです。

