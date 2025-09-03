巨人のブルペンを支える田中瑛には活躍を届けたい選手がいる。「野球のこともそうですし、私生活含めて本当にお世話になりました」と語っていた存在が、日本ハム時代の先輩でもあり、今季限りでの引退を表明している中日・中田だ。

田中瑛は17年ドラフト3位で日本ハム入り。しかし、1軍に呼ばれることはなかなかなく、多くの時間を2軍施設のある千葉県鎌ケ谷市で過ごしてきた。中田は1軍の主力として活躍しており、関わることはほぼなかったが、21年は39試合の出場止まり。腰のケガの影響もあって田中瑛と同じ2軍での生活が続くと「1軍にずっといる中田さんとは関わることがなかったので僕からですね」と思いきって話しかけてみた。

その後はともに食事に出かけることも増えた。現役ドラフトで巨人への入団が決まった際も真っ先に連絡があったといい「ジャイアンツの先輩でもあって、僕がやりやすいようにいろいろ教えてくれました」と感謝した。

田中瑛は2日時点で51試合に登板して29ホールドを挙げて防御率2・21。常時150キロを超えるシュートを武器に今では強力リリーフ陣の一角を担う存在となった。現在2位のチームは首位・阪神とは大きく離されているが、CS争いはまだまだ激しい。「僕自身、応援してもらってたんで結果で恩返しができればうれしいですよね」。中田への感謝も胸に、これからも全力で腕を振る。（記者コラム・村井 樹）