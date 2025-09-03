運命の闘いは間近に迫っている。ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック世界最終予選のカーリング日本代表決定戦が9月11日〜14日に北海道の稚内市で開催され、ロコ・ソラーレが最終調整に入った。

平昌オリンピックで銅、北京オリンピックで銀と2大会連続でメダルを獲得したロコ・ソラーレは、これまで日本のカーリング界を牽引してきた。

代表決定戦は、フォルティウス（日本カーリング選手権大会 横浜2025優勝チーム）、SC軽井沢クラブ（第41回 日本カーリング選手権大会優勝チーム）と3つ巴の戦いを行う。その試合の勝利チームが日本代表として、12月にカナダで開催される五輪最終予選に出場し、2026年のミラノ・コルティナオリンピックの出場枠を争うことになる。

通常よりも2カ月早い、2025年5月28日にシーズンインの記者会見を行ったロコ・ソラーレ。スキップの藤澤五月（34）は、

「シーズンとしては一番過酷。でも注目度も高いシーズンになります。しっかりと準備をして、私たち史上最高のチームを作り上げたいです！」

と代表戦を勝ち抜き、オリンピック出場に向けた強い意思を示した。

新シーズン初戦となった7月末の「稚内みどり CHALLENGE CUP 2025」では幸先よく優勝を飾ると、次の「どうぎんカーリングクラシック」でも3位に入賞するなど、本番に向けて調子を上げてきている。スポーツ紙記者は、好調の要因をこう語る。

「まず2月の日本カーリング選手権で3位に入り、日本代表決定戦に進出できたことで、プレッシャーから解放されたと思います。2024年の同大会で4位となり、絶対に今年は3位以内に入らなければいけなかった。

1年間見えないプレッシャーを抱えながら、プレーをしていたと思います。それに打ち勝ち、日本代表決定戦の出場権を手にできたことで、安堵したと思います。

また、このオフの4月には関東で初めてファンミーティングを行い、約200人のファンから直接パワーをもらう機会を作りました。ロコ・ソラーレのメンバー全員が、開催できたことをとても喜んでいましたね」

各メンバーがオフ日にリフレッシュ

また、メンバーは短いオフの中で、充実したプライベートの日々を過ごしていたようだ。吉田知那美選手（34）は、2022年7月に結婚した全日本スキー連盟アルペンスキーコーチの河野恭介氏と、夫の実家である長野県の野沢温泉村に旅行したことをインスタグラムに掲載。

そして、妹の吉田夕梨花選手（32）は昨年5月に結婚。夫で、スピードスケート北京五輪代表の新濱立也氏と結婚記念日を二人で祝った写真をインスタグラムに掲載し、“文字にしたら薄っぺらくなりそうだけど、本当に色々とタフさを求められた一年でした。何度も何度も「家族でよかった」と思いました。2年目もどうぞ宜しくお願いします”とコメントを添えていた。しかし、今年4月にアクシデントが起きていた。

「新濱さんは石垣島での合宿中に交通事故にあい、顔面の骨折と左ひざを負傷しました。吉田夕梨花さんはすぐにお見舞いに駆け付け、“命があってよかった”と声をかけたようです。そんな2人は、現役の選手でともに来年のオリンピックを目指しており、一緒にゆっくり過ごせる機会は限られています。

そして、姉の知那美さんも同じで、夫の河野さんはアルペンスキーコーチ。北海道、長野、カナダ、ヨーロッパの多拠点で生活する多拠点婚であることを明かしており、共に過ごせる機会はオフシーズンの数カ月のみです。だからこそ、会えるときには思いっきり楽しんで、リフレッシュしています」（前出・スポーツ紙記者）

充実したオフシーズンを過ごし、大一番に挑むロコ・ソラーレ。

「選手の平均年齢は33歳とまだ若いですが、もしイタリア大会を逃した場合、次のオリンピックは2030年……。結婚、出産などのライフステージの移り変わりを考えると、2026年がこのメンバーで挑む最後の大会になるかもしれない」（同前）

熾烈な代表決定戦を制して、平昌で銅メダル、北京で銀メダルを成し遂げたロコ・ソラーレは、イタリアで悲願の金メダルを掲げることはできるのだろうか。