女子ゴルフ界では日本勢の存在感がますます増している。今後ツアーへの本格参戦が期待されるゴルファーをいち早く紹介しよう。

今季は過去最多の13人の日本勢が米ツアーに参戦し、ルーキー4人全員が優勝する快挙を果たした。さらに8月の岩井明愛の優勝で、日本勢の今季優勝者は5人と、昨年の3人を超えて史上最多となった。

「かつて世界を席巻していた韓国勢は4勝、米国勢に至っては3勝と低迷。海外勢が新旧交代の変革期を迎えるなか、4日間競技を増やして海外挑戦を奨励するJLPGAの方針で日本勢のレベルが上がったことが背景にある」（ゴルフ記者）

米下部ツアーで優勝した原英莉花が来季ツアー出場権を獲得。国内ツアーからもQシリーズ（LPGA予選会）への挑戦の動きが活発で、日本勢のさらなる本格参入が期待されている。

Qシリーズ二次予選会が免除される世界ランク75位以内には、小祝さくら（49位）、河本結（61位）、佐久間朱莉（65位）が名を連ねる。昨年の二次予選会に参加した神谷そらや山口すず夏、複数年シードを持つ桑木志帆や鈴木愛らも嘱望される。

「2027年に挑戦予定の佐久間は国内ツアー年間女王が確実。国内4年シードを手にすることで、米ツアー挑戦が1年早まる可能性はある」（担当記者）

国内ツアーも群雄割拠だ。今年はすでに6人の初優勝者が生まれており、若手の台頭も目立つ。

「メルセデスランクの50位以内には、昨年のプロテストに合格した都玲華や入谷響をはじめ、ノーシードが16人も食い込んでいる。プロ2年目の菅楓華は6位にランクインしている」（ツアー関係者）

注目のなでしこゴルファーたち

秋のビッグトーナメントに向け、さらなる日本勢の活躍に目が離せない。以下、注目の14名を紹介しよう。

●原英莉花（26）

国内ツアー単年シードを放棄して米下部ツアーに参戦。8月に初優勝を飾り、年間ポイントランキングの15位以内が確定。米ツアーの来季レギュラー出場権を獲得。

●菅楓華（20）

プロ2年目ながら、開幕から2週連続2位、トップ10入りを最多11回記録するなどメルセデスランク6位と健闘。念願の初優勝が期待される。

●小祝さくら（27）

ツアー通算12勝。獲得賞金は3年連続でベスト5以内と安定した成績を残す。主戦場は国内ツアーと宣言し、実績を積み上げる。

●河本結（27）

日体大在学中にプロ転向し、2020年は米女子ツアーを主戦場にしたが21年に撤退。国内ツアーに復帰すると2024年に復活優勝。今季もメルセデスランク4位と活躍。

●安田祐香（24）

アマ時代に数々の世界大会で優勝した逸材がプロ5年目に覚醒。昨年の初優勝に続き今季ツアー2勝目を挙げた。

●山口すず夏（25）

14歳で全米女子OP最終予選を突破した経歴を持つ。2018年の米ツアー最終予選会を経て、翌年にプロ転向。昨年は日本のプロテストに合格。

●佐久間朱莉（22）

今季3勝で年間女王争いの首位を独走中。秋に行なわれる米ツアー最終予選会に挑戦する可能性も。

●都玲華（21）

昨春、下部ツアーで史上6人目のアマチュア優勝を果たし、秋のプロテストに合格した実力派ルーキー。“食いしん坊キャラ”でInstagramのフォロワー数が急増中。

●政田夢乃（25）

2023年に5度目の挑戦でプロテスト合格を果たす。昨季はNEC軽井沢72ゴルフトーナメントで優勝争いを演じた。

●吉澤柚月（21）

2023年に3度目のプロテストで合格したダイヤモンド世代（2003年度生）。高校時代からInstagramに写真を投稿しておりファンが多い。

●六車日那乃（23）

ラウンド後のファンサービスのサイン会では長蛇の列ができる人気沸騰中のルーキー。チーム辻村（辻村明志）の一員。

●吉田鈴（21）

米ツアーに参戦中の吉田優利の妹。世界アマ上位が集うオーガスタナショナル女子アマチュアに2022年から3年連続で出場。2022年大会では日本人で唯一予選突破した。

●中村心（19）

アマ時代には数々の実績を残し、ナショナルチームに選ばれたことも。元世界アマチュアランク21位。

●青木香奈子（25）

キャディを務めながらプロを目指していた異色の存在。プロ合格前に9社との契約で話題に。Instagramのフォロワーは10万人を超える。

取材・文／鵜飼克郎

※週刊ポスト2025年9月12日号