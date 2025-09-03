騎手・池添謙一が１日、自身のインスタグラムを更新。主戦騎手として三冠馬に導いた名馬との再会を報告した。

「毎年の恒例行事、オルフェーヴルに会ってきました。綺麗な栗毛ピカピカでした、今年も会えてよかった」と書き出し、１７歳になるオルフェーヴルとのツーショットを投稿した。続けて「そして去年は会えなかったけどドリームジャーニーにも会えました。もう２１歳になるけど元気に過ごしてくれてました。会えて本当によかった」と共に宝塚記念、有馬記念を制したドリームジャーニーとの写真も公開した。「２頭とも元気に長生きしてほしいし来年も会いに行きたいです。今回はちゃんとスキンシップ取れました（笑）馬房の中やけど（笑）ジャーニーも機嫌が良くてよかった」と締めた。

この投稿には「ベロ出し可愛すぎます」「元気そうでなにより」「オルフェは今でも私の世界一のヒーロー馬です」「オルフェ＆池添騎手のコンビが最強で最高」「絶妙な距離感が、、」「今年は蹴られなくて良かった」「金色の立髪。今でも世界一強い馬だと思っています」などの反応が寄せられた。