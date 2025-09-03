フライパン不要「中はとろっと焼きオムライス」レシピがおいしそう チーズアレンジで最高
電子レンジとトースターを使った「オムライス」のアレンジレシピがXに投稿され、表示回数99万件超えの反響があった（2日午後1時時点）。
【写真】「簡単においしくきれいにできあがる」焼きオムライスのレシピ
イラストレシピを手がける絵本作家の「まいのおやつ」さん（@mainooyatsu）が「オムライスはいつもこの作り方 レンジとトースターで同時に複数できて嬉しい」とコメントし、「中はとろっと焼きオムライス」レシピを紹介した。
フライパンを使わずに「簡単においしくきれいにできあがる」というオムライスのアレンジレシピは以下の通り。
【材料・2人分】
玉ねぎ1/4個、鶏モモ肉100グラム、ごはんお茶わん2杯（300g）、卵3個
A…ケチャップ大さじ3、バター10グラム、コンソメ小さじ1、塩ひとつまみ、黒こしょう少々
B…マヨネーズ大さじ1、塩少々
仕上げ…ケチャップ大さじ2、ウスターソース小さじ1/2
【作り方】
1：玉ねぎはみじん切り、鶏もも肉は2センチ角に切る
2：耐熱容器に1とAを入れてふわっとラップをして600Wで3分30秒レンジで温める
3：待っている間に卵とBを溶きほぐす
4：温めた2にごはんを加え、よく混ぜたらふわっとラップをして600Wで2分レンジで温める
5：塩こしょうで4の味を整え、耐熱皿に平らに敷き詰めたら3をかける
6：トースターで表面が全体的に固まるまで様子を見ながら4〜5分焼く（固まり方にムラがある場合は途中でお皿を回転させて調整する！）。
7：6の表面が固まったら、ケチャップとウスターを混ぜたソースをかけ、お好みでパセリと粉チーズを!!（もし卵の間からチキンライスが見えてしまったらソースでカバー）
【チーズアレンジ3選】
・4の加熱後、チキンライスにピザ用チーズを混ぜる
・3の卵液にピザ用チーズを混ぜる。
・5でチキンライスの上にとろけるスライスチーズを乗せてから卵を流す
まいのおやつさんは「どれか一つでも、組み合わせても、3つ全部ももちろん最高です!!あとは鶏もも肉をベーコンやウインナーにかえてもおいしいです。いろんなアレンジをお楽しみ下さい」とバリエーションが豊かなアレンジ方法も明かしている。
この投稿を見たユーザーからは「どんな感じだろう？ 作ってみたい」「包丁すら使いたくなかったので冷凍の野菜ミックスと挽肉で作ったけどお手軽でめちゃくちゃ美味しかった！」「美味しそう 今度作りたい」などのコメントが寄せられていた。
