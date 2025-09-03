「あのちゃん」こと歌手でタレント、あの（年齢非公表）が3日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（火曜深夜3時）に出演。ケンカで勝てそうな男性芸人について言及した。

リスナーからのメールで「あのちゃんが本気で戦ったら誰にギリ勝てると思いますか？」と聞かれ、あのは「芸能界でギリ僕が勝てる人？ 戦うっていうのは、もう格闘ですか？ 暴力？ 素手ですか？」と投げかけた。

そして「勝てるなと思うのはカラテカの矢部さん」と語り、カラテカ矢部太郎（48）の名前を出した。「カラテカの矢部さんは昔、結構会ったことがあるんですけど。お芝居の現場で。余裕で勝てるなって思いました。マジで小柄だし、細いから勝てる、ギリ勝てるんじゃない」と笑いながら語った。

そして「どんだけ細くても男性は、強いと思うよ。アンガールズさんとか勝てるかなと思ったけど、背が高いから無理だし。顔の威力に負ける。すごい顔してるから、田中（卓志）さんとか近くだと。妖怪に近いから無理で。山根（良顕）さんも思ったけど、鍛えてるっていう情報を何かで見たことあるから。ヒョロいけど、鍛える人は無理。僕一切鍛えてないから」と語った。

あのは今月3日に初の武道館単独ライブを開催する。そのため、今放送は収録で行われた。