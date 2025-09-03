「あのちゃん」こと歌手でタレント、あの（年齢非公表）が2日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（火曜深夜3時）に出演。女性芸人から殴りかかれそうになった過去を明かした。

この日、リスナーから「あのちゃんが本気で戦ったら誰にギリ勝てると思いますか？」と聞かれ、あのは「勝てるなと思うのはカラテカの矢部（太郎）さん」とコメント。そして女性芸人については「結構遅い人が多いじゃないですか、動きが。結構素早さで勝てると思うんだよね」と持論を展開。でも「ヒコロヒーとかは強いな、ちょっと。ヒコロヒー意外と早くて。僕のこと殴りかかってこようとした時代もあったので」とヒコロヒー（35）の名前を出した上で笑いながら当時を回想した。

そして「初めてヒコロヒーと一緒に仕事をした時。僕がそこまで世に、僕というキャラクターが知られてないから。僕は僕のいつも通り、変なこと言ってたんだと思うんだけど。普通に言ってたのね」と経緯を説明。「そしたら『うわ〜』みたいな感じで、殴りかかってきた」と振り返った。その上で「でも、そのおかげで仲が深まったんだけど、ヒコロヒーは身長もあるから。あの人、絶対強いよ」と語った。

あのは今月3日に初の武道館単独ライブを開催する。そのため、今放送は収録で行われた。