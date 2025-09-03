麺つゆで作る！まろやか坦々風そうめん by 崎野 晴子さん【材料】（2人分）素麺 2束<肉みそ>白ネギ 4cm豚ひき肉 120gニンニク(すりおろし) 少々ショウガ(すりおろし) 少々サラダ油 少々<調味料>酒 小さじ 3/4甜麺醤 小さじ 1<めんつゆ>麺つゆ(2倍濃縮) 50ml水 45ml豆乳(調整) 120ml砂糖 小さじ 1/8ネギ(刻み) 適量すり白ゴマ 小さじ 1/2【下準備】1、白ネギはみじん切りにする。ボウルに＜肉みそ＞の材料を入れて混ぜる。【作り方】1、フライパンにサラダ油をひき、中火で豚ひき肉を炒める。肉の色が変わったら＜調味料＞の材料を加え、脂が透き通るまで炒める。2、鍋にたっぷりのお湯を沸かし、素麺を袋の表示時間通りゆでる。冷水で洗って引き締め、水気をきって器に盛る。3、＜めんつゆ＞の材料を混ぜ合わせ、素麺に回しかける。上に＜肉みそ＞をのせ、ネギ、すり白ゴマを散らす。＜めんつゆ＞は冷たくても温かくしても。お好みでどうぞ。【このレシピのポイント・コツ】市販の麺つゆは製品によって味が異なりますので、水、豆乳の割合はお好みで加減してください。砂糖を加えることで豆乳のクセがマイルドになります。