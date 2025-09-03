9月1日の「防災の日」を皮切りに、9月は「防災月間」となっている。関東大震災が発生したのが9月1日であり、伊勢湾台風など自然災害が多い時期でもあることから、9月は防災について考えてほしい時期ということだ。防災に関する調査なども多く実施されているので、その結果を見ながら、防災の備えについて考えていこう。

【今週の住活トピック】

〇一条工務店／「災害と住まいについての意識調査2025」結果を発表

〇損害保険ジャパン／「防災と保険に関する意識調査」を実施

〇つなぐネットコミュニケーションズ/「マンションの防災対策に関するアンケート」結果を発表

巨大地震や水害の可能性を強く感じている人は多い

自然災害と言えば、「地震」や「水害」などが思い浮かぶが、8月26日に内閣府、8月22日に東京都がそれぞれ、富士山が大規模噴火した場合の火山灰被害を想定したCG動画をつくり、公開した。「噴火」による災害にも備えが必要というわけだ。

一条工務店は、「災害と住まいについての意識調査2025｣を実施（対象：全国の男女1269人、調査時期：2025年7月）し、結果を公表した。

この調査結果から、巨大地震や水害で被災するリスクをどの程度感じているか、見ていこう。まず、「5年以内に自分自身が大きな地震に遭う可能性があると思うか」を聞くと、71.8％が「思う」（とてもそう思う21.2％＋そう思う50.6％）と回答した。

次に、「水害について、身近で発生するリスクがどのくらいあると感じているか」を聞くと、56.7％が「あると感じる」（とてもある16.9％＋ある39.8％）と回答した。いずれも、自然災害の可能性をかなり感じていることがわかる結果だ。

出典：一条工務店「災害と住まいについての意識調査2025｣より転載

自宅の耐震性を把握できていない、最適な避難ルートを確認していない

7割以上が地震リスクを感じているものの、「現在の自宅は、大きな地震が起きても安心できる耐震性を備えていると思うか」と聞くと、約6割が「耐震性を備えていると思わない」（あまりそう思わない41.1％・全くそう思わない21.4％）と回答した。

「大きな地震が起きた場合、耐震性に不安を感じる理由」を聞くと、「どれだけ耐震性があるのか把握できていない」という回答が最多の73.5%という結果になった。

出典：一条工務店「災害と住まいについての意識調査2025｣より転載

次に、損害保険ジャパンが実施した調査結果を見ていこう。同社は、「防災と保険に関する意識調査｣を実施（対象：43都道府県の30歳以上の男女1033人、調査時期：2025年7月）し、結果を公表している。

「地震や水害の際に、自宅からの最適な避難ルートを確認したことがあるか」を聞いたところ、「確認したことがあり、しっかり理解している」と回答したのは35.3％にとどまった。

出典：損害保険ジャパン「防災と保険に関する意識調査｣より転載

ハザードマップをしっかり確認しているのは4割台

地方自治体では、自然災害の種類ごとにハザードマップを作成しているが、一条工務店の調査では「国土交通省および都道府県で公表されている洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップを見たことがあるか」と聞くと、「見たことがあり、内容を覚えている」と回答したのは45.2％だった。

一方、損害保険ジャパンの調査では、「ハザードマップは洪水、内水、高潮、津波、地震など災害種類ごとに作成されているが、自宅のハザードマップを確認したことがあるか」と聞くと、「災害ごとに確認したことがあり、各災害に対するリスクもしっかり認識している」10.6％、「災害ごとに確認したことがあり、各災害に対するリスクはある程度認識している」が29.7％だった。

Q ハザードマップは洪水、内水、高潮、津波、地震など災害種類ごとに作成されています。ご自宅のハザードマップを確認したことはありますか。（ひとつ回答）

出典：損害保険ジャパン「防災と保険に関する意識調査｣より転載

ハザードマップは見ただけでは、実際の災害時に活用できないため、万一のときに活用できるように記録しておきたい。また、災害被害想定の範囲が変わることもあるので、常に最新の情報を確認してほしい。

マンション（集合住宅）では自宅避難（在宅避難）の備えが重要

また、つなぐネットコミュニケーションズでは、例年この時期に「マンションの防災対策に関するアンケート」を実施し、結果を公表している。2025年の調査（対象：総戸数50戸以上のマンションに住む20歳〜79歳の4583人、調査時期：2025年7月）では、マンションの階数別に「低・中層マンション」（5階建て以下）、「高層マンション」（6〜19階建て）、「タワーマンション」（20階建て以上）に分けて分析した。

マンション居住者に、「あなたが大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定しているか」と聞くと、6割以上が「自宅での生活を継続すると思う」と回答した。特に、マンションの階数が高いほど、自宅避難の考えが強いことがわかる。

Q.もし、あなたが大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定していますか。

出典：つなぐネットコミュニケーションズ「マンションの防災対策に関するアンケート」より転載

なお、同社の前回（2024年実施）の調査では、分譲マンションと賃貸マンションの居住者別に調査している。「大地震に被災したら、その後はどこで生活することを想定しているか」という問いに対して、「自宅での生活を継続すると思う」という回答が、分譲マンションでは63.4％だったのに対し、賃貸マンションでは44.8％とかなり低くなった。

その影響か、「飲料水・食料の備蓄」（分譲：63.1％/賃貸：51.0％）や「災害用トイレの備蓄」（分譲：31.7％/賃貸：15.5％）などの対策を見ると、実施率にかなり違いが見られた。一方、2025年実施の調査結果では、「飲料水・食料の備蓄」（全体：54.8％/タワマン：が58.2％）や「災害用トイレの備蓄」（全体：34.2％/タワマン：40.4％）と、タワーマンション居住者の実施率がほかより高いという傾向が見られたが、賃貸との開きほどではなかった。

ほかにも、「災害用トイレの備蓄を何日分しているか」で、タワーマンションで備蓄日数が多い傾向が見られるなど、マンションの階数の高さや、分譲か賃貸かで、災害への備えが異なることがわかる。

Q.「災害用トイレの備蓄」を選択した方にお聞きします。あなたは、何日分の備蓄品を用意していますか。それぞれ最もあてはまるものをお選びください。※家族がいる場合、家族全員で「何日分」になるかを想定してください。

出典：つなぐネットコミュニケーションズ「マンションの防災対策に関するアンケート」より転載

マンションのトイレは、水だけでなく電気が止まったときも使えなくなる。また、水が確保できても、排水管などの損傷により使用禁止になる場合もある。トイレは、我慢できないものなので、十分な対応が求められる。だが、調査結果を見ると、かなり不足しているように感じる。備蓄品がある、だけでなく、十分な備蓄数があることも重要だ。

自宅避難できる耐震性があるか、災害に応じた最適な避難ルートで避難できるか、自宅避難が想定できる場合は災害時にどんな対応が必要か、どの程度備蓄すればよいか、など検討すべきことはたくさんある。ハザードマップを定期的に確認したり、耐震性がわからない場合は耐震診断を受けたり、自宅避難をするときに必要な備蓄品を確認したりと、やれることはやっておいたほうがよいだろう。

防災月間であるいま、もう一度防災対策について、見直してほしい。

●関連リンク

・一条工務店：「災害と住まいについての意識調査2025」

・損害保険ジャパン：「防災と保険に関する意識調査」

・つなぐネットコミュニケーションズ：「マンションの防災対策に関するアンケート」

(山本 久美子)